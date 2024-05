Chuyện tình ngọt ngào của mỹ nam "Quật mộ trùng ma" và bạn gái hơn tuổi

Mới đây, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trở thành cặp tình nhân được quan tâm tại lễ trao giải Baeksang 2024, ngày 7/5 ở Hàn Quốc. Thảm đỏ Baeksang 2024 là sự kiện đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất Lee Do Hyun tham gia trong khoảng thời gian vắng bóng vì lý do nhập ngũ.

Lee Do Hyun xuất hiện tại lễ trao giải Baeksang 2024, ngày 7/5 (Ảnh: Naver).

Ngay từ khi vừa xuất hiện trên thảm đỏ của Baeksang 2024, cái tên Lee Do Hyun đã trở thành từ khóa gây sốt, lý do là anh xuất hiện trong bộ quân phục thay vì những trang phục thảm đỏ lộng lẫy. Trên thảm đỏ, nam diễn viên thực hiện động tác điều lệnh, đúng chất một quân nhân.

Lễ trao giải Baeksang 2024 cũng là sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp của Lee Do Hyun. Tại đây, bộ phim Quật mộ trùng ma (Exhuma) mà Lee Do Hyun tham gia đã "càn quét" nhiều giải thưởng quan trọng như Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên mới xuất sắc (mảng điện ảnh) dành cho Lee Do Hyun, Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính mảng điện ảnh xuất sắc) dành cho Kim Go Eun và Hiệu ứng âm thanh xuất sắc.

Phần nhận giải Nam diễn viên mới mảng điện ảnh xuất sắc của Lee Do Hyun thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong bộ quân phục không quân, mỹ nam thế hệ 9X đứng trên sân khấu bày tỏ lòng biết ơn đến đạo diễn và các bạn diễn trong Quật mộ trùng ma, gia đình.

Đặc biệt, Lee Do Hyun cũng gửi lời cảm ơn đến bạn gái Lim Ji Yeon. Việc nhắc đến bạn gái của Lee Do Hyun nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và trở thành điểm nhấn của lễ trao giải.

Chiến thắng của Lee Do Hyun được truyền thông nhận định hoàn toàn xứng đáng. Anh đã nhận được giải thưởng lớn này ngay trong lần đầu được đề cử và vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Kim Seon Ho, Kim Young Sung, Joo Jong Hyuk và Hong Xa Bin.

Lim Ji Yeon trên thảm đỏ lễ trao giải Baeksang 2024 (Ảnh: Dispatch).

Sau đó, khi Lim Ji Yeon xuất hiện trên sân khấu trao giải, máy quay lại chuyển sang Lee Do Hyun, bắt được cảnh anh tập trung hoàn toàn vào người yêu đang phát biểu. Lúc nhận ra mình bị bắt gặp ngắm bạn gái, nam diễn viên nở một nụ cười ngượng ngùng.

Trên mạng xã hội, những video ghi lại khoảnh khắc thì thầm hay nắm tay tình tứ của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện, loạt khoảnh khắc tương tác giữa Lee Do Hyun với Lim Ji Yeon trở thành tâm điểm của lễ trao giải Baeksang 2024.

Lim Ji Yeon hơn Lee Do Hyun 5 tuổi. Hai người nên duyên sau lần đóng chung trong phim The Glory (Vinh quang trong thù hận). Ở phim này, Do Hyun vào vai bạn trai của nữ chính Song Hye Kyo, Ji Yeon đảm nhận vai phản diện chính, được mệnh danh là "ác nữ màn ảnh".

Đầu năm 2023, Lee Do Hyun đưa Lim Ji Yeon về nhà sau buổi tiệc mừng của đoàn phim. Cặp sao cùng nhau tận hưởng ngày Valentine Trắng vào tháng 3 và công khai chuyện tình một tháng sau đó.

Công ty của Lim Ji Yeon cho hay: "Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun từ đồng nghiệp thân thiết đã bước sang giai đoạn tìm hiểu nhau với những cảm xúc tích cực. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu khán giả có cái nhìn nồng nhiệt về mối quan hệ của họ". Trong khi, công ty quản lý của Lee Do Hyun nói: "Họ đang thận trọng tìm hiểu đối phương".

Lee Do Hyun say đắm nhìn bạn gái khi cô lên sân khấu nhận giải (Ảnh: Naver).

Chuyện tình của cặp đôi chị em nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Lee Do Hyun được xem là gương mặt đang lên của điện ảnh xứ Hàn, nổi tiếng với đời tư trong sạch, ít hoạt động mạng xã hội, hiếm khi tham gia các chương trình giải trí.

Không lâu sau khi xác nhận là một cặp, Lee Do Hyun nhập ngũ. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, Lee Do Hyun tranh thủ gặp bạn gái khi có dịp nghỉ phép. Cặp sao yêu nhau trong âm thầm, nhưng luôn bày tỏ tình cảm đối với người thương khi được phỏng vấn.

Trả lời phỏng vấn, Lee Do Hyun chia sẻ, anh luôn hạnh phúc vì bạn gái luôn âm thầm cổ vũ anh: "Người ấy (Lim Ji Yeon) bận rộn lắm nên tôi cũng không rõ cô ấy đã xem bộ phim mới của tôi chưa. Nếu yêu cầu cô ấy xem, tôi sợ cô ấy sẽ thấy phiền. Cô ấy đọc các bài báo về phim và đã gửi những lời động viên tới tôi".

Trước khi hẹn hò với Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun từng hẹn hò với một cô gái làm việc ngoài làng giải trí. Mỹ nam xứ Hàn từng kể trong một cuộc phỏng vấn với tờ Esquire Hàn Quốc, anh chia tay bạn gái để nhập vai diễn trong Sweet Home.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun trong "The Glory" (Ảnh: NSX).

Nam diễn viên tâm sự: "Tôi nói với bạn gái rằng chúng tôi nên chia tay, như thế anh có thể diễn tốt hơn. Tôi thật sự không biết tại sao mình lại làm vậy. Khi ấy tôi mới khoảng 21, 22 tuổi".

Lee Do Hyun (SN 1995) từng tham gia các bộ phim như 18 Again, Sweet Home, Tuổi trẻ tháng 5, Vinh quang trong thù hận, The Good Bad Mother. Anh chia sẻ, bản thân trưởng thành trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật.

Lim Ji Yeon (SN 1990) bắt đầu diễn xuất từ năm 2010 bằng các vai nhỏ trong loạt phim ngắn. Sau nhiều năm đóng các vai phụ, cô bắt đầu có tên tuổi nhờ hai bộ phim ngập cảnh nóng như Obsessed và The Treacherous. Sau 2 tác phẩm, khán giả gọi Lim Ji Yeon là "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Hàn.

Sau đó, Lim Ji Yeon lấn sân đóng phim truyền hình và dần tạo dựng danh tiếng. Vai phản diện trong The Glory giúp cô khẳng định vị thế trong làng giải trí xứ Hàn và được công nhận là diễn viên thực lực.