Lý giải cơn sốt phòng vé mang tên "Quật mộ trùng ma"

Trong tuần đầu ra mắt tại các rạp chiếu ở Việt Nam, Quật mộ trùng ma thu về hơn 90 tỷ đồng, trở thành phim ăn khách nhất hiện nay. Quật mộ trùng ma cũng vượt mặt Bỗng dưng trúng số (thu về 27 tỷ đồng trong 3 ngày đầu chiếu) trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất Việt Nam.

"Quật mộ trùng ma" thu hơn 90 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt tại Việt Nam (Ảnh: Showbox).

Trước khi tạo cơn sốt tại Việt Nam, Quật một trùng ma đã ra mắt khán giả Hàn Quốc từ tháng 2. Trong 3 tuần liên tiếp, phim đứng đầu doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc, trở thành dự án điện ảnh có doanh thu cao nhất điện ảnh xứ Hàn năm 2024.

Đến trung tuần tháng 3, phim đạt doanh thu 67 triệu USD tại Hàn Quốc. Hiện, Quật mộ trùng ma được dự đoán sớm vượt mốc 10 triệu vé - con số vốn được xem là tiêu chuẩn để đánh giá một bộ phim là "bom tấn" ở Hàn Quốc.

Trước khi chính thức đến với khán giả Việt Nam, Quật mộ trùng ma đã được các tín đồ của dòng phim điện ảnh xứ Hàn tìm kiếm trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn Việt Nam. Do vậy, ngay ở những suất chiếu sớm, phim đã hút một lượng khán giả không nhỏ.

Quật mộ trùng ma là phim kinh dị do Jang Jae Hyun làm đạo diễn đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch. Phim xoay quanh hai pháp sư Hwa Rim (Kim Go Eun đóng) và Bong Gil (Lee Do Hyun đóng) cùng thực hiện nhiệm vụ giải cứu đứa con mới sinh của gia đình người Mỹ gốc Hàn giàu có sống tại Los Angeles (Mỹ). Sau đó, họ bị công kích bởi thế lực siêu nhiên kỳ bí.

Một cảnh trong "Quật mộ trùng ma" (Ảnh: Showbox).

Đồng hành với bộ đôi còn có chuyên gia phong thủy Sang Deok (Choi Min Sik đóng) và người làm nghề tang lễ Yong Geun (Yoo Hae Jin đóng). Họ hợp tác để đi tìm lý do bí ẩn bằng cách khai quật mộ tổ tiên của gia đình Park tại một ngôi làng xa xôi ở Hàn Quốc nhưng đã vô tình giải phóng một thực thể tà ác ẩn dưới ngôi mộ.

Tại Việt Nam, phim được dán nhãn 16+, gây tò mò khi kết hợp yếu tố tâm linh cùng câu chuyện lịch sử. Ngoài ra, dàn diễn viên thực lực như Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, Kim Go Eun, Lee Do Hyun cũng là nhân tố làm nên thành công cho "bom tấn" xứ Hàn.

Không chỉ có thành tích ấn tượng về doanh thu phòng vé, Quật mộ trùng ma còn nhận phản ứng khá tích cực từ truyền thông cũng như giới chuyên môn. Cây viết Lee Yoon Seo của tờ Korea Herald đã dành lời khen cho dàn diễn viên của phim, các chi tiết quật mộ khá chân thực.

"Quật mộ trùng ma" là tác phẩm của đạo diễn chuyên dòng phim kinh dị - Jang Jae Hyun (Ảnh: Showbox).

Đạo diễn Jang Jae Hyun của bộ phim là một chuyên gia trong dòng phim kinh dị tại Hàn Quốc. Trước Quật mộ trùng ma, anh từng thành công với loạt tác phẩm như The Priests (Mục sư), House of the Disappeared (Ám hồn).

Sau 5 năm kể từ cơn sốt Svaha: The Sixth Finger (Ngón tay thứ sáu), đạo diễn Jang Jae Hyun trở lại với Quật mộ trùng ma. Trước khi gây cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc, phim đã gây tiếng vang tại LHP quốc tế Berlin (Đức).

Nam diễn viên Choi Min Sik là một điểm sáng của phim. Anh khiến người xem choáng ngợp khi vào vai thầy phong thủy Sang Deok. Đặc biệt, nam diễn viên gạo cội tiếp tục chứng minh vị thế bậc thầy diễn xuất của điện ảnh xứ Hàn ngay trong lần đầu thử sức với dòng phim tâm linh.

Trong lần đầu thử sức với dòng phim điện ảnh, nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun đã thể hiện khá tốt (Ảnh: Showbox).

Nữ diễn viên Kim Go Eun cũng tạo điểm nhấn thú vị khi hóa thân thành nữ pháp sư Hwa Rim trẻ trung, lạnh lùng. Những cảnh lên đồng của Kim Go Eun khiến người xem ám ảnh. Tạo hình nhân vật Hwa Rim của cô cũng ghi điểm nhờ những bộ đồ cá tính, lạ mắt, phù hợp với tính cách nhân vật.

Đặc biệt, Quật mộ trùng ma còn là phim đầu tiên nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun tham gia với vai trò diễn viên điện ảnh sau một loạt phim truyền hình ăn khách. Hợp tác với dàn diễn viên tài năng và uy tín, Lee Do Hyun đã chứng minh thực lực, không hề lép vế.

Quật mộ trùng ma không chỉ dẫn dắt người xem đi qua những trải nghiệm tâm linh mà còn đến gần với văn hóa, tập tục của người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, Quật mộ trùng ma vẫn bị nhận xét có một số nhược điểm như sự thiếu kết nối các câu chuyện giữa các chương.