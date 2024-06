Chuyện tình cổ tích của tài tử có gương mặt trẻ thơ và vợ cũ Elon Musk

Đám cưới của Thomas và Talulah diễn ra vào ngày 23/6 (giờ Việt Nam). Hôn lễ được tổ chức theo phong cách cổ điển, có xe ngựa rước dâu và khách mời di chuyển trên những chiếc xe ngựa. Hôn lễ của cặp đôi được nhận xét giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Thomas Brodie-Sangster và Talulah Riley tổ chức hôn lễ tại Anh, tháng 6 (Ảnh: People).

Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong hôn lễ cổ tích (Ảnh: People).

Thomas Brodie-Sangster kém vợ 5 tuổi và đây là cuộc hôn nhân đầu tiên trong cuộc đời anh. Trong đám cưới, nam diễn viên 34 tuổi không giấu được ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và những lời ngọt ngào dành cho cô dâu.

Với Talulah Riley, cuộc hôn nhân với Thomas là cuộc hôn nhân thứ hai của cô. Trước đó, nữ diễn viên từng là vợ của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Cô kết hôn với tỷ phú Elon tới hai lần, từ 2010-2012 và 2013-2016.

Thomas Brodie-Sangster và Talulah Riley quen nhau vào tháng 3/2021. Khi đó, họ cộng tác trong dự án Pistol. Bộ phim kết thúc, tin đồn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa cặp đôi bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đều không thừa nhận.

Tới khi tham gia lễ trao giải BAFTA 2022, họ xuất hiện tay trong tay trên thảm đỏ và chính thức thừa nhận đang hẹn hò. Tháng 7/2023, cặp đôi nổi tiếng thừa nhận đã đính hôn.

Thomas Brodie-Sangster và Talulah Riley bén duyên từ lần hợp tác chung vào năm 2021 (Ảnh: Getty Images).

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thomas Brodie-Sangster hạnh phúc viết: "Rất vui được thông báo với các bạn rằng, sau 2 năm hẹn hò, tôi và Thomas Brodie-Sangster đã đính hôn".

Theo nữ diễn viên xinh đẹp, bạn trai kém tuổi là người rất ngọt ngào, dịu dàng và ân cần. Sự chân thành của Thomas khiến cô ngày càng rung động và tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Nam diễn viên sinh năm 1990 cũng tìm được một nửa phù hợp và tình yêu mạnh mẽ với nghệ thuật ở Talulah Riley. Trong lần chia sẻ với truyền thông năm 2023, nữ diễn viên tóc vàng thú nhận, chuyện tình của cô và nam diễn viên kém 5 tuổi là sự sắp xếp của định mệnh.

"Chúng tôi chưa từng nghĩ yêu nhau hay có khả năng trở thành một cặp tới khi mọi chuyện thực sự xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu chỉ vài tháng sau khi chúng tôi làm việc chung và bắt đầu trở thành bạn tốt của đối phương", Talulah nói.

Thomas Brodie-Sangster nổi tiếng với vai diễn trong "Love Actually" (Ảnh: News).

Thomas Brodie-Sangster là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Anh. Anh từng là một ngôi sao nhí tài năng, tham gia đóng phim từ khi còn nhỏ. Vai diễn giúp Thomas nổi tiếng toàn cầu là trong bộ phim tình cảm Love Actually, khi anh mới 13 tuổi.

Thomas Brodie-Sangster sở hữu gương mặt trẻ thơ và dường như không thay đổi khi ở tuổi trưởng thành. Ngoài Love Actually, anh còn được biết tới qua các bộ phim đình đám khác như Gambit Hậu, Nanny McPhee, The Last Legion, Maze Runner và lồng tiếng cho nhân vật Ferb Fletcher của Phineas And Ferb.

Talulah Riley (SN 1985) cũng là một diễn viên của Anh. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2003 và từng góp mặt trong các tác phẩm như Kiêu hãnh và định kiến, Westworld, Pistol, St Trinian's, The Boat That Rocked, Inception...

Đặc biệt, cô được truyền thông quan tâm vì là vợ của tỷ phú Elon Musk.