Việt Trinh kể quá khứ "quê mùa", bị đàn chị nổi tiếng chê bai

Mới đây, diễn viên Việt Trinh gây chú ý khi có những chia sẻ về quãng thời gian chật vật lúc mới vào nghề. Nữ diễn viên cho biết đây cũng là lần đầu cô kể lại câu chuyện này với khán giả.

Theo Việt Trinh, thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, cô từng bị một đàn chị nổi tiếng hiểu lầm rồi nặng lời xúc phạm. “Chị ấy nói tôi chỉ là con nhà quê nên không có cửa nói chuyện với chị ấy. Khi đó, chị ấy là đàn chị và rất nổi tiếng”, nữ diễn viên nhớ lại.

Việt Trinh chia sẻ hình ảnh lúc trẻ của mình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, thay vì đáp trả, cô chọn cách im lặng. Theo Việt Trinh, khi còn trẻ ai cũng có lúc nóng nảy, nếu đôi co chỉ khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

“Tôi biết mình xuất thân "quê mùa" thật, chị ấy nói cũng có phần đúng. Nhưng tôi luôn cố gắng, không ngại đóng vai quần chúng hay vai phụ để tìm cơ hội được đóng vai chính. Tất cả đều là thành quả của lao động và niềm đam mê nghề nghiệp nên tôi mới có được ngày hôm nay”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết sau này cả hai có dịp gặp lại và cùng nhắc về câu chuyện cũ. Đàn chị cũng thừa nhận thời điểm đó cả hai còn trẻ, chưa kiểm soát được cảm xúc nên mới xảy ra hiểu lầm. Hiện tại, mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ.

Việt Trinh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân từng rất "quê mùa". Những ngày đầu đi làm, cô không dám mua quần áo đẹp, không dám dùng nước hoa hay ăn diện sang trọng. Nữ diễn viên chủ yếu mặc quần áo cũ, giày dép cũng chỉ có vài đôi để thay đổi.

Theo Việt Trinh, lý do khiến cô sống tiết kiệm là vì tuổi thơ vất vả. Mẹ cô từng mưu sinh cực nhọc để nuôi các con ăn học.

“Có lần mẹ tôi bị té ngoài đường, tay chảy máu nhưng vẫn cố đi làm vì sợ các con đói. Hình ảnh đó khiến tôi tự nhủ sau này nhất định phải cố gắng kiếm tiền để lo cho mẹ, mua nhà cho mẹ ở và không để mẹ tiếp tục làm việc vất vả nữa.

Khi bắt đầu có thu nhập, tôi không dám tiêu cho bản thân mà ưu tiên lo cho gia đình trước. Tôi mua căn nhà nhỏ cho người thân, mua máy lạnh cho mẹ, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện mua nhà cho mình”, nữ diễn viên kể.

Theo Việt Trinh, phải đến năm 1994, sau 4 năm làm nghề liên tục, cô mới đủ tiền mua căn nhà đầu tiên cho bản thân.

Nữ diễn viên cho biết trong giai đoạn 1990-1993, cô thường mặc quần áo si-đa vì không đủ điều kiện mua đồ mới. Cô nhớ có lần đi chơi cùng bạn trai, bị hỏi thẳng có phải đang mặc đồ si-đa hay không vì quần áo còn nồng mùi thuốc tẩy.

“Lúc đó tôi đỏ mặt vì quê thật sự. Nhưng thời ấy quần áo đẹp rất đắt, gia đình tôi lại khó khăn nên tôi phải tiết kiệm để dành tiền mua nhà, mua xe. Nếu tiêu hết cho quần áo thì không thể có tiền lo cho gia đình”, cô tâm sự.

Việt Trinh cho biết nhiều bạn bè từng chê cô mặc đồ "quê mùa", nhưng cô không buồn vì thấy điều đó đúng với hoàn cảnh của mình lúc ấy. Quan điểm sống của cô là “an cư lạc nghiệp”, ưu tiên ổn định cuộc sống trước khi nghĩ đến chuyện ăn diện.

Việt Trinh tận hưởng cuộc sống vui vẻ, lạc quan ở tuổi 54 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên cũng xúc động nhớ lại lần đầu ra mắt phim Ngọc trong đá - bộ phim giúp tên tuổi cô được nhiều khán giả biết đến. Vì không có đồ đẹp, cô phải mặc một chiếc áo sọc cũ cùng quần yếm đến dự sự kiện.

“Khi đến nơi, thấy các anh chị nghệ sĩ ai cũng lộng lẫy, tôi rất tủi thân. Lần đầu đứng trên sân khấu lớn, chân tôi run bần bật. Nhưng khi bộ phim chiếu trên màn ảnh rộng, nhìn thấy mình xuất hiện và được khán giả tặng hoa, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc”, cô kể.

Việt Trinh là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh thập niên 90 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài chuyện quá khứ, Việt Trinh cũng chia sẻ về áp lực tuổi tác trong môi trường giải trí. Cô cho biết thời điểm mới dùng mạng xã hội, bản thân từng rất “sốc” khi đọc những bình luận chê mình già, hết thời. Thậm chí có giai đoạn cô bực bội đến mức muốn phản ứng lại những lời khiếm nhã.

“Tôi từng không bản lĩnh như bây giờ. Nhưng rồi tôi nhận ra ai cũng sẽ già đi. Nghệ thuật là nghề đào thải rất nhanh, tre già thì măng mọc”, nữ diễn viên nói.

Theo Việt Trinh, hiện tại cô đã bình thản hơn trước những lời chê bai. Nữ diễn viên kể có lần tham gia sự kiện cùng các nghệ sĩ khác như Trấn Thành hay Việt Hương, cô hiểu khán giả sẽ ưu tiên nhận ra và chụp hình với những gương mặt đang được yêu thích hơn.

“Tôi thấy điều đó bình thường vì ngày xưa mình cũng từng ở vị trí đó. Tôi chưa bao giờ ganh tỵ với lớp nghệ sĩ trẻ”, cô bày tỏ.