Hoa hậu Yến Nhi diện dạ hội xẻ cao, để lộ chi tiết kém duyên trên sân khấu

Chiều 24/9, Hoa hậu Yến Nhi chính thức nhận sash (dải đeo) để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2025). Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 2004 chia sẻ quá trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế, bao gồm trang phục dạ hội, phần thi tài năng và các hoạt động đồng hành.

Hoa hậu Yến Nhi tại sự kiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Xuất hiện trên sân khấu trong bộ váy dạ hội ánh vàng lộng lẫy của nhà thiết kế (NTK) Thượng Gia Kỳ, Yến Nhi gây ấn tượng với hình ảnh rạng rỡ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc lên sân khấu nhận sash, cô gặp sự cố ngoài ý muốn khi thiết kế ôm sát, xẻ tà cao đã vô tình để lộ nội y.

Người đẹp nhiều lần tỏ ra lúng túng khi nhận ra trang phục có vấn đề, song vẫn khéo léo điều chỉnh và xử lý để hạn chế tối đa sự cố trước ống kính.

Chia sẻ về tình huống ngoài ý muốn, Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 - đạo diễn Hoàng Nhật Nam - cho biết đây là sơ suất từ khâu chuẩn bị. Ban đầu, kế hoạch chỉ có 1 bộ đầm dạ hội cho thảm đỏ, nhưng phút chót đạo diễn Hoàng Nhật Nam muốn Yến Nhi diện thêm bộ cánh khác, để tạo sự nên sự lộng lẫy.

"Trước giờ chương trình bắt đầu, ê-kíp đã liên hệ gấp với stylist (người tạo dựng phong cách) Kiệt Cao và NTK Thượng Gia Kỳ để chuẩn bị thêm một bộ dạ hội. Trang phục được gửi đến cận giờ diễn ra sự kiện, khiến Yến Nhi không có thời gian thử trước.

Phần khác do chiều cao sân khấu và góc quan sát từ khán đài nên sự cố mới xảy ra. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, chắc chắn những bộ trang phục mang đi quốc tế sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là sơ suất nhỏ, mong khán giả thông cảm", Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam nói.

Từ bên dưới sân khấu, nhiều khách mời thấy trang phục của Yến Nhi để lộ nội y kém duyên (Ảnh: Quỳnh Tâm).

NTK Thượng Gia Kỳ, người đồng hành cùng Yến Nhi tại Miss Grand International với 2 mẫu váy dạ hội cho bán kết và chung kết, cũng nhìn nhận sự cố xuất phát từ việc không thử đồ trước.

Anh khẳng định: "Yến Nhi đã làm chủ sân khấu tốt, bình tĩnh xử lý và che đi được những phần nhạy cảm".

Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố trang phục khi nhận dải đeo để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế (Video: Quỳnh Tâm).

Yến Nhi khụy gối khi chụp ảnh để tránh để lộ chi tiết nhạy cảm trước ống kính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài màn trao sash, sự kiện còn đánh dấu lần đầu Yến Nhi trình diễn trang phục văn hóa dân tộc 'Thăng Long Hội". Tác phẩm của NTK trẻ Nguyễn Huy Hoàng (do Đặng Trọng Minh Châu quản lý) lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, di sản tinh thần ngàn đời. Hình ảnh mái đình bên hồ, sân khấu cho những câu chuyện dân gian, được tái hiện sinh động, gửi gắm khát vọng gìn giữ và quảng bá bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Khoảnh khắc nhận sash từ Hoa hậu Quế Anh, Yến Nhi xúc động chia sẻ: "Tôi không chắc mình có đạt được vị trí cao nhất hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức để biến Miss Grand International thành một hành trình thật rực rỡ. Để rồi khi hô vang hai tiếng Việt Nam, tất cả những ai yêu thương tôi đều sẽ cảm thấy tự hào".

Yến Nhi trình diễn trang phục 'Thăng Long Hội" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo kế hoạch, Hoa hậu Yến Nhi sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 29/9. Cô sẽ tham gia chuỗi hoạt động chính của Miss Grand International 2025 gồm các phần thi áo tắm, tài năng, phỏng vấn kín, trang phục văn hoá dân tộc…

Bán kết Miss Grand International diễn ra ngày 15/10 và chung kết vào 18/10 tại Bangkok, Thái Lan.