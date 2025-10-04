Yến Nhi ấp úng khi nói tiếng Anh tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Tối 3/10, đại diện Việt Nam có phần giao lưu với các bạn thi và người đại diện của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Ở phần trò chuyện, cô nhận được câu hỏi: “Sở thích của cô là gì?”. Tuy nhiên, Yến Nhi không thể đưa ra câu trả lời dù được các thí sinh khác hỗ trợ.

Ngay sau khi phần giao lưu của Yến Nhi được chia sẻ, khán giả tại Việt Nam tỏ ra bất ngờ bởi trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Yến Nhi thể hiện khá tốt ở phần trả lời ứng xử bằng tiếng Anh.

Yến Nhi ấp úng khi trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Ở các hoạt động bên lề của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Yến Nhi luôn cố gắng giao lưu và hòa đồng với các thí sinh nước bạn. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần tham dự cuộc thi, đại diện Việt Nam chưa thực sự nổi bật.

Tối 3/10, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã công bố top 15 của phần thi Tài năng. Đáng tiếc, đại diện Việt Nam không có tên trong top này.

Trong phần bình chọn thí sinh ấn tượng trước khi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 chính thức khởi tranh, 10 gương mặt nổi bật nhất cũng không có sự xuất hiện của đại diện Việt Nam Yến Nhi.

Top 10 của phần bình chọn này gồm đại diện Brazil, Ecuador, Guatemala, Mexico, Paraguay, Peru, Philippines, Tây Ban Nha, Thái Lan, Venezuela. Đây cũng là những gương mặt nổi bật và có lượng người hâm mộ lớn tại cuộc thi năm nay.

Yến Nhi có 2 tuần chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi. Ngay sau khi giành vương miện, Yến Nhi đã tham gia đào tạo, chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm. Cô hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 bắt đầu từ cuối tháng 9 với sự góp mặt của 77 thí sinh đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Trong hơn 1 tuần qua, các người đẹp tham gia các buổi gặp gỡ và giao lưu.

Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tham gia đêm thi vòng loại của phần thi Tài năng, tối 3/10 (Ảnh: MGI).

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiaza (người Philippines) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã gây được ấn tượng với khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Đây cũng là cuộc thi Việt Nam thường xuyên cử người tham dự trong những năm gần đây.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021. Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam là người đẹp Quế Anh. Cô không giành được thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp này.