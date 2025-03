Chồng Hàn Quốc và người thân đội mưa, khóc nức nở khi tiễn đưa Từ Hy Viên

Được biết, tro cốt của mỹ nhân Vườn sao băng được chôn trong khu vực vườn hoa hồng của Nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Đây cũng là nơi an táng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Đài Loan.

Phóng viên cho biết, Koo Jun Yup trông gầy, gương mặt buồn bã và cúi đầu khi ôm bình tro cốt của vợ. Anh bật khóc khi làm lễ an táng. Mẹ của Từ Hy Viên không thể vào đưa tiễn con gái lần cuối do phong tục an táng. Em gái của nữ diễn viên, MC Từ Hy Đệ, ở trên xe cùng mẹ.

Gia đình an táng Từ Hy Viên tại Nghĩa trang Kim Bảo Sơn, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày mưa gió (Ảnh: Sohu).

Chồng của Từ Hy Đệ hỗ trợ Koo Jun Yup thực hiện mọi thủ tục. Lễ đưa tiễn Từ Hy Viên diễn ra trong làn mưa và không khí lạnh. Người thân đội mưa để tiễn đưa cô lần cuối. Người chồng đầu tiên của cố nghệ sĩ, Uông Tiểu Phi, không có mặt.

Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản trong chuyến du lịch cùng gia đình vào ngày 2/2. Người thân của nữ diễn viên cho biết, cô mắc cúm mùa và bị biến chứng viêm phổi nặng. Dù tro cốt của ngôi sao nổi tiếng đã được đưa về Đài Loan, việc mai táng Từ Hy Viên vẫn chưa thể diễn ra.

Theo dự định ban đầu, gia đình muốn giữ tro cốt của nữ diễn viên tại nhà riêng nhưng họ đối mặt với sự phản đối của những hàng xóm trong khu chung cư cao cấp.

Do vậy, gia đình quyết định mai táng tro cốt nữ diễn viên theo hình thức thụ táng (chôn vào gốc cây). Gia đình sẽ không lập bia tưởng niệm để tránh có người quấy phá. Từ Hy Đệ cho biết cách chôn cất này là ý nguyện của nữ diễn viên, cô muốn bảo vệ môi trường và ra đi lặng lẽ không ồn ào.

Koo Jun Yup ôm hộp tro cốt của Từ Hy Viên (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, quyết định của gia đình họ Từ lại vướng sự phản đối của ca sĩ Koo Jun Yup. Anh mong muốn được lập đài tưởng niệm cho ngôi sao họ Từ, để 2 con sau này có nơi thương nhớ về mẹ và anh có thể tới thăm nom phần mộ của vợ.

Sau thời gian bàn bạc, gia đình thống nhất an táng Từ Hy Viên tại Nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến cuộc sống gia đình cô xáo trộn.

Hai người con chung của cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi được cho là đã theo bố về Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo thỏa thuận của Uông Tiểu Phi và gia đình nữ diễn viên, 2 đứa trẻ sẽ sống cùng bố và mẹ kế tại Bắc Kinh.

Ngoài ra, việc phân chia khối tài sản hàng chục triệu USD của nữ diễn viên được cho là hoàn tất. Một nửa tài sản của Từ Hy Viên thuộc về người chồng hiện tại, Koo Jun Yup, và nửa còn lại thuộc về 2 con. Do bọn trẻ chưa đủ 18 tuổi, số tài sản này tạm thời do cha của chúng, Uông Tiểu Phi, quản lý.

Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản hồi tháng 2 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Từ Hy Viên được khán giả yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo và diễn xuất tốt. Cô nổi tiếng qua những bộ phim như: Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè, Thiện nữ u hồn…

Từ năm 2012, cô không đóng phim và giữ cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi vào cuối năm 2021, cô không trở lại làng giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô tái hôn với Koo Jun Yup và hậu thuẫn anh phát triển sự nghiệp tại Đài Loan.

Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời tại Nhật Bản vào đầu tháng 2 do mắc cúm mùa, biến chứng viêm phổi nặng. Sau đó, cô được hỏa táng và tro cốt mang về Đài Loan. Lễ tưởng nhớ Từ Hy Viên được tổ chức vào ngày 15/2, chỉ có người thân và 10 đồng nghiệp thân thiết tham dự.