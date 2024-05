Chồng cũ Chương Tử Di công khai tình yêu với người đẹp kém 19 tuổi

Ngày 20/5, đúng ngày Lễ Tình nhân của Trung Quốc, Uông Phong đã chính thức đăng bài thừa nhận chuyện hẹn hò với hot girl mạng xã hội Lâm Sâm Bắc. Nam ca sĩ cho biết, anh và Lâm Sâm Bắc (SN 1990) bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau khi anh và Chương Tử Di ly hôn.

Lâm Sâm Bắc là bạn gái mới của Uông Phong, chồng cũ của Chương Tử Di (Ảnh: Sina).

Theo nam ca sĩ, mối quan hệ của anh và người đẹp sinh năm 1990 chính thức bắt đầu vào khoảng 4 tháng sau khi anh và Chương Tử Di công khai ly hôn. Vài ngày trước, giới săn tin Trung Quốc bắt gặp Uông Phong và tình mới tại một nhà hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Bữa tối còn có sự tham gia của 2 con riêng của nam ca sĩ.

Uông Phong cũng khẳng định, chuyện ly hôn giữa anh cùng Chương Tử Di hoàn toàn không liên quan tới sự xuất hiện của người thứ ba như những lời đồn thổi trên mạng xã hội thời gian qua.

Theo Sohu, bạn gái mới của Uông Phong - Lâm Sâm Bắc - sinh ra ở Tân Cương (Trung Quốc). Lâm Sâm Bắc hiện làm việc trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Về đời tư, Lâm Sâm Bắc đã ly hôn và có một con gái riêng.

Tháng 10/2023, người hâm mộ dậy sóng trước thông tin Chương Tử Di và Uông Phong chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống. Trên trang cá nhân, 2 ngôi sao xác nhận đã chia tay trong hòa bình. Họ cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng.

Thông tin nữ diễn viên Chương Tử Di ly hôn được xem là cú sốc với phần lớn người hâm mộ Trung Quốc bởi trước đó, cặp đôi luôn xuất hiện với hình ảnh là một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Chương Tử Di và Uông Phong kết hôn vào năm 2015. Họ đã có 2 con chung, 1 con trai và 1 con gái. Năm 2020, Chương Tử Di sinh con trai cho Uông Phong ở tuổi ngoài 40.

Chia sẻ với truyền thông, Chương Tử Di cho biết giữa cô và chồng cũ không có tranh chấp hay tồn tại sự thất vọng, phản bội. Khi chia tay, mỗi người sẽ nuôi một người con. Chương Tử Di nuôi con trai và con gái do Uông Phong nuôi dưỡng.

Theo Sina, Chương Tử Di và Uông Phong sở hữu khối tài sản chung lên tới 3,5 tỷ NDT (hơn 11.000 tỷ đồng). Theo đó, khi ly hôn, Chương Tử Di nhận được 700 triệu NDT (2.300 tỷ đồng) còn Uông Phong nhận được 2,8 tỷ NDT (9.400 tỷ đồng) trong số tài sản chung.

Chương Tử Di và Uông Phong từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm và 2 con chung (Ảnh: Sina).

Ngoài những công ty riêng, Chương Tử Di và chồng từng cùng nhau thành lập một công ty truyền thông tại Bắc Kinh. Hiện tại, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc điều hành của công ty là Uông Phong, còn người giám sát và nắm giữ 50% cổ phần là Chương Tử Di.

Cuối năm 2023, một phóng viên chuyên mảng giải trí của Trung Quốc tiết lộ, nguyên nhân khiến mỹ nhân Anh hùng và chồng chia tay được cho là nữ diễn viên không chịu nổi chồng mê cờ bạc. Trong thời gian chung sống, Chương Tử Di và Uông Phong không ít lần đối mặt với những tin đồn, thị phi.

Không lâu sau khi cưới, Uông Phong bị bắt gặp tại sòng bạc Las Vegas, Mỹ. Khi đó, thông tin nam ca sĩ nợ nần vì mê bài bạc khiến diễn viên họ Chương khốn đốn từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã lên tiếng bênh vực ông xã, khẳng định cô luôn tin tưởng chồng.

Tình cũ Uông Phong - người mẫu Cát Hội Tiệp - từng lên án gay gắt thói nghiện cờ bạc của nam ca sĩ sinh năm 1971. Trước những thông tin tiêu cực, Uông Phong không bình luận.

Ngoài nghi vấn mê cờ bạc, nam ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc còn vướng tin đồn cặp kè với gái trẻ khiến hôn nhân rạn nứt. Tháng 1 vừa rồi, tờ Sohu đưa tin, Uông Phong dính tin đồn với người mẫu Trần Lộ (20 tuổi), hơn con gái của Uông Phong 2-3 tuổi. Theo trang 163, Uông Phong và Trần Lộ bén duyên từ lần cộng tác trong công việc.

Trong giai đoạn chung sống với Chương Tử Di, sự nghiệp của Uông Phong nở rộ (Ảnh: Sina).

Trước những tin đồn về chuyện tình cảm của chồng cũ, Chương Tử Di không bình luận. Nữ diễn viên là một trong những ngôi sao đình đám, tài năng và nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được xếp vào hàng "tứ đại Hoa đán" bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi.

Người đẹp họ Chương nổi tiếng với những vai hành động đẹp mắt cùng lối diễn xuất tự nhiên. Không chỉ là một diễn viên xinh đẹp, Chương Tử Di còn tỏa sáng ở thị trường quốc tế.

Tên tuổi của cô được khẳng định trong một loạt phim đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Ngọa hổ tàng long, Giờ cao điểm 2, Dạ Yến, Anh Hùng, 2046, Thập diện mai phục, Hồi ức một geisha...

Sau khi lập gia đình với ca sĩ Uông Phong, nữ diễn viên dần rút lui khỏi các hoạt động của làng giải trí để tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Dù ít hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên vẫn sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc.

Từ cuối năm 2023, sau khi ly hôn, nữ diễn viên đã lên kế hoạch trở lại làng giải trí. Cô tham gia một số sự kiện và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Sau khi ly hôn, Chương Tử Di tập trung cho sự nghiệp (Ảnh: Sina).

Bộ phim She's Got No Name (Tương Viên Lộng) có sự tham gia của Chương Tử Di nhận được sự quan tâm của khán giả. Phim sẽ được trình chiếu lần đầu tại LHP Cannes 2024 đang diễn ra tại Pháp. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh mới nhất mỹ nhân họ Chương góp mặt sau khi ly hôn.

Tương Viên Lộng có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A của Trung Quốc như Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ…

Phim được xây dựng dựa trên một trong những vụ án giết người chưa được giải quyết nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Vụ án diễn ra trong một con hẻm nhộn nhịp trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Thượng Hải những năm 1940.

Uông Phong, chồng cũ của Chương Tử Di, là nam ca sĩ nhạc rock đình đám tại thị trường Trung Quốc. Nhiều năm nay, anh chuyển sang mảng truyền hình, tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên cho các chương trình ca hát.

Về đời tư, Uông Phong được xem là "gã đa tình" bởi chuyện tình cảm ồn ào với nhiều bóng hồng trong làng giải trí. Ngoài 2 con chung với Chương Tử Di, Uông Phong còn có con riêng với những người phụ nữ khác.