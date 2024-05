Chương Tử Di trở lại rực rỡ, quyết tìm lại hào quang hậu ly hôn

Trong gần 8 tháng qua, kể từ thông báo ly hôn, Chương Tử Di nhanh chóng sắp xếp lại công việc và cuộc sống của mình. Nữ diễn viên chủ động tham gia một số sự kiện của làng giải trí Trung Quốc và đặc biệt, cô trở lại đóng phim sau nhiều năm nghỉ ngơi.

Trong đó, bộ phim She's Got No Name (Tương Viên Lộng) có sự tham gia của Chương Tử Di nhận được sự quan tâm của khán giả. Phim sẽ được trình chiếu lần đầu tại LHP Cannes 2024 đang diễn ra tại Pháp.

Tương Viên Lộng có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A của Trung Quốc như Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ…

Chương Tử Di trong bộ phim "Tương Viên Lộng" (Ảnh: Sohu).

Phim được xây dựng dựa trên một trong những vụ án giết người chưa được giải quyết nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Vụ án diễn ra trong một con hẻm nhộn nhịp trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Thượng Hải những năm 1940.

Bộ phim xoay quanh người vợ Chu Chiêm Thị (Chương Tử Di đóng) bị buộc tội chặt xác chồng mình một cách đẫm máu - một vụ giết người dường như không thể thực hiện được nếu chỉ có mình cô.

Vụ giết người đẩy Chu Chiêm Thị trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trước tòa án, buộc cô phải đối diện với số phận gắn liền với số phận của đất nước thời điểm đó.

Để đưa tác phẩm này lên màn bạc, đạo diễn Trần Khả Tân đã tiêu tốn gần 9 năm, từ quá trình khởi quay vào năm 2015 đến khi đóng máy vào năm 2023.

Đạo diễn Trần Khả Tân cho biết ông bị thu hút bởi cuộc đời của nhân vật Chu Chiêm Thị. Số phận của cô gắn liền với số phận đất nước và cũng là số phận của những con người sống trong thời kỳ hỗn loạn. Mỗi nhân vật trong phim không hoàn toàn đúng cũng không sai.

Đạo diễn Trần Khả Tân thổ lộ, ông mong muốn được cộng tác với Chương Tử Di trong hơn hai thập kỷ, đó là một giấc mơ mà cuối cùng ông cũng thực hiện được trong She's Got No Name.

Với những khán giả yêu mến Chương Tử Di, sự trở lại của đại hoa đán thực sự rất đáng kỳ vọng. Những bức ảnh của Chương Tử Di trong Tương Viên Lộng được phía nhà sản xuất hé lộ đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.

"Tương Viên Lộng" được chờ đón tại LHP Cannes 2024 (Ảnh: Cannes).

Nhiều năm qua, Chương Tử Di là một trong "tứ đại hoa đán" đình đám của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng trên thế giới. Một loạt những tác phẩm ghi dấu ấn của cô có thể kể tới Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến, Nhất đại tông sư...

Nữ diễn viên 45 tuổi được đánh giá cao bởi nhan sắc đậm nét Á đông cùng lối diễn xuất đa dạng. Cô có thể thể hiện tốt những vai hành động lẫn những vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu sắc.

Sau khi lập gia đình vào năm 2015, Chương Tử Di không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, người đẹp tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương cho ông xã tập trung xây dựng sự nghiệp.

Ngoài đóng phim, Chương Tử Di cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc. Theo Celebrity Net Worth, ngôi sao 44 tuổi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu USD.

Chương Tử Di và Uông Phong kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm vào năm 2023 (Ảnh: Sina).

Tháng 10/2023, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chương Tử Di và Uông Phong đưa ra thông báo ly hôn trên trang cá nhân, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Cặp đôi có 2 con chung và mỗi người được cho là nuôi một con sau khi chia tay.

Nữ diễn viên và chồng cũ cho biết, họ chia tay trong hòa bình và hy vọng khán giả không "đào bới", suy diễn hay tung tin thất thiệt. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cuộc hôn nhân của Chương Tử Di và Uông Phong đã không còn hạnh phúc từ vài năm gần đây.

Người tình cũ của Uông Phong, cựu người mẫu Cát Hội Tiệp, cũng khen ngợi Chương Tử Di sáng suốt khi ly hôn nam rocker nổi tiếng Trung Quốc. Theo Cát Hội Tiệp, Uông Phong chưa bao giờ là người chồng tốt, từng bị bắt gặp hẹn hò nhiều cô gái dù đang trong cuộc hôn nhân với Chương Tử Di.

Cát Hội Tiệp từng sinh cho Uông Phong một cô con gái, gắn bó với anh khoảng 3 năm nhưng họ không làm đám cưới. Khi 2 người chia tay, Uông Phong giành quyền nuôi con gái. Cô bé này sống với Chương Tử Di, Uông Phong khi hai người kết hôn.

Cát Hội Tiệp cũng tiết lộ, Chương Tử Di phải chịu đựng nhiều đau khổ, gồng mình để "đóng kịch" một gia đình hạnh phúc trước công chúng. Cô cho rằng, việc nữ diễn viên ly hôn là điều nhiều người có thể thấy trước được.

Hậu ly hôn, Chương Tử Di nhanh chóng trở lại làm việc và gây dựng lại tên tuổi (Ảnh: Sina).

Trước sức ép của truyền thông, Chương Tử Di và Uông Phong đều không lên tiếng phản hồi những tin đồn quanh cuộc hôn nhân tan vỡ của họ.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi ly hôn, Chương Tử Di quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp. Cô không còn kén chọn kịch bản mà tập trung trau dồi năng lực, liên tục làm mới hình ảnh.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người từng phát hiện tài năng và đưa Chương Tử Di trở thành ngôi sao nổi tiếng, từng nói về nữ diễn viên: "Cô ấy không chỉ dựa vào may mắn, cô ấy làm việc chăm chỉ và dám mạo hiểm. Nếu có cơ hội, cô ấy có khả năng nắm bắt nó".