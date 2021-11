Choáng với váy xuyên thấu xẻ cao của người đẹp Anh Charlotte Dawson

Nữ MC xinh đẹp Holly Willoughby, 40 tuổi diện bộ váy thanh lịch của Rachel Gilbert giá gần 1.500 USD. Holly Willoughby dẫn hàng loạt chương trình ăn khách như This Morning, Dancing on Ice, The Voice, Play to the Whistle, I'm a Celebrity...Get Me Out of Here....