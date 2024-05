Chiếc túi xách nổi tiếng được lấy cảm hứng từ môn thể thao quý tộc

"Not just a bag, but a piece of history" (tạm dịch: Đó không chỉ là một chiếc túi xách, mà còn là một phần trong lịch sử thương hiệu) - lời giới thiệu về túi xách Horsebit 1955 đăng trên trang web của Gucci.

Quy trình chế tác mẫu túi xách biểu tượng của Gucci (Biên dựng: Bình Tân).

Vài năm gần đây, giới mộ điệu thời trang chứng kiến sự hồi sinh của nhiều thiết kế lưu trữ từ các nhà mốt lớn.

Những thiết kế lưu trữ là nhân chứng lịch sử cho quãng thời gian huy hoàng trong quá khứ, thể hiện đậm nét DNA về thời trang của thương hiệu. Túi xách Gucci Horsebit 1955 là một trong số đó (Ảnh: Eli Schmidt, Gucci, Her Style Code, Net-a-Porter).

Lấy cảm hứng từ môn cưỡi ngựa

Năm 1953, những người con trai của nhà sáng lập thương hiệu Guccio Gucci - Aldo, Rodolfo và Vasco - tạo nên phần cứng horsebit, nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với tình yêu của người cha dành cho các chi tiết liên quan đến môn cưỡi ngựa.

Gucci bắt đầu sử dụng phần cứng horsebit như điểm nhấn nhận diện thương hiệu trên quần áo, giày dép và phụ kiện từ những năm 1950 (Ảnh: Matches Fashion, Eli Schmidt, @purseblog).

Horsebit là phiên bản thu nhỏ của chiếc khóa kim loại, chốt cố định hai bên miệng ngựa trong bộ dây cương.

Năm 1953, phần cứng horsebit được sử dụng lần đầu tiên cho một thiết kế giày lười. Về sau, mẫu giày lười này đã trở thành biểu tượng của Gucci với tên gọi Horsebit 1953 Loafers.

Đến năm 1955, phần cứng horsebit xuất hiện trên một chiếc túi xách. Đó là mẫu túi Gucci Horsebit 1955 (Ảnh: Gucci).

Thiết kế hiện đại

Túi Horsebit 1955 tái xuất với dáng vẻ hiện đại, thanh lịch ở bộ sưu tập Gucci Cruise 2020, dựa trên nguồn cảm hứng từ một thiết kế lưu trữ. Thời điểm này, nhà thiết kế Alessandro Michele giữ vai trò giám đốc sáng tạo tại nhà mốt Ý.

Qua khối óc tài hoa của Alessandro Michele, chiếc túi Horsebit 1955 ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi từ giới mộ điệu thời trang.

Với hình thức, đường nét tương tự chiếc túi ra mắt vào thời điểm hơn 6 thập kỷ trước, túi Horsebit 1955 là sự hợp nhất giữa thiết kế nguyên bản và dáng vẻ thời trang hiện đại. Trong đó, phần cứng horsebit được thiết kế nổi bật, đặt trang trọng ở chính giữa túi (Ảnh: Purse Blog, Net-a-Porter, Gucci).

Là một trong những chiếc túi xách Gucci mang vẻ ngoài đặc trưng, túi Horsebit 1955 là minh chứng cho tay nghề thủ công đi kèm chất liệu đặc biệt, tạo nên huyền thoại trong lịch sử phát triển của nhà mốt Ý.

Túi Horsebit 1955 có phom dáng hình chữ nhật, được bo cong mềm mại ở các góc. Thiết kế nắp gài vừa cổ điển, vừa sành điệu, phù hợp cho phong cách ăn mặc ban ngày lẫn buổi tối.

Gucci Horsebit 1955 là sự kết hợp tuyệt vời giữa hình thức thời trang với chức năng. Túi cung cấp không gian chứa đựng rộng rãi, giúp đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Dây đeo có thể tùy chỉnh kích thước để đeo vai hoặc đeo chéo.

Túi Horsebit 1955 hiện bao gồm hai phiên bản với chất liệu khác nhau. Phiên bản làm từ vải canvas phối da, in họa tiết monogram chữ G kép trứ danh của Gucci, có giá 2.980 USD (75,9 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản bằng da (3.350 USD - 85,3 triệu đồng) với nhiều tùy chọn về màu, mang đến khả năng phối đồ đa dạng (Ảnh: Tatler Asia, Net-a-Porter, Mytheresa).