Hoa hậu Thùy Tiên: Từ vương miện đổi đời đến vết trượt dài "kẹo rau củ"

Liên quan vụ án Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài Thùy Tiên, có 4 người khác cũng bị khởi tố sau quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Sự việc khiến dư luận bàng hoàng bởi trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, từng nhận nhiều giải thưởng danh giá, có cuộc sống sang chảnh...

Vương miện đổi đời

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International vào tháng 12/2021 tại Thái Lan, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này. Chiến thắng của cô đã tạo nên một "hiện tượng truyền thông" mạnh mẽ tại Việt Nam thời điểm đó.

Từ sau khi đăng quang, sự nghiệp và cuộc sống của Thùy Tiên bước sang một trang mới. Người đẹp nhanh chóng trở thành gương mặt quảng cáo, đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn.

Cô thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình, gameshow, talkshow và liên tục giữ độ phủ sóng trên truyền thông trong 4 năm qua.

Khoảnh khắc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thùy Tiên còn ghi dấu ấn trong các hoạt động cộng đồng cả trong và ngoài nước. Năm 2022, cô hợp tác cùng Quang Linh Vlogs thực hiện dự án xây dựng 2 giếng nước sạch tại Angola, hỗ trợ sinh hoạt và trồng trọt cho khoảng 300 hộ dân nghèo.

Sau chuyến đi thiện nguyện, cả hai được khán giả yêu mến và nhiệt tình "đẩy thuyền", trở thành cặp đôi được quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội.

Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs trong chuyến thiện nguyện tại Angola (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kể từ khi Quang Linh Vlogs trở về Việt Nam, anh và Thùy Tiên tiếp tục đồng hành trong nhiều sự kiện, dự án công việc cũng như các chương trình thiện nguyện. Điều này càng khiến khán giả tích cực ghép đôi cả hai.

Lùm xùm bủa vây

Dù nhận được nhiều tình cảm từ công chúng, Thùy Tiên không ít lần vướng vào những ồn ào.

Năm 2019, Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo - tố vay 1,5 tỷ đồng để tham dự cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 nhưng không trả, thậm chí còn xé giấy nợ. Thùy Tiên phủ nhận cáo buộc và khẳng định mình là nạn nhân, sau đó đệ đơn kiện ngược vì vu khống và xúc phạm danh dự.

Tháng 5/2023, tòa án bác đơn kiện của bà Trang và tuyên Thùy Tiên không phải trả số tiền này. Bà Trang bị yêu cầu bồi thường gần 388 triệu đồng cho các thiệt hại. Nói về hành động xé giấy vay nợ, Thùy Tiên thừa nhận đó là sự bồng bột của tuổi trẻ. Tuy nhiên, sự việc khiến hình ảnh cô phần nào bị "mất điểm" trong mắt công chúng.

Khoảnh khắc Thùy Tiên xé giấy nợ từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài (Ảnh: Chụp màn hình).

Tháng 6/2023, Thùy Tiên gây tranh cãi khi xóa dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" khỏi trang cá nhân. Hành động này khiến ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand - chỉ trích là "thiếu chín chắn" và bỏ theo dõi cô.

Thùy Tiên sau đó lên tiếng xin lỗi, cho rằng cô quá vô tư khi chưa cập nhật lại phần giới thiệu, khẳng định luôn trân trọng những giá trị mà cuộc thi mang lại cho mình.

Vào đầu tháng 11/2023, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp trong giới showbiz, do Huỳnh Thanh Thuận cầm đầu. Trên mạng xã hội sau đó xuất hiện loạt hình ảnh Thùy Tiên chụp chung với một số cá nhân trong đường dây, làm dấy lên nghi vấn cô có liên quan đến vụ án.

Thùy Tiên sau đó lên tiếng phản bác. Trả lời phóng viên Dân trí, cô khẳng định những tin đồn này là "hoàn toàn sai sự thật", cho rằng đây là hành vi cố ý bịa đặt, dẫn dắt dư luận nhằm bôi nhọ hình ảnh cá nhân.

Đại diện Cục Cảnh sát hình sự cũng xác nhận Thùy Tiên không nằm trong danh sách điều tra hay liên quan đến vụ án.

Nhiều khán giả thắc mắc về tấm bằng thạc sĩ của Hoa hậu Thùy Tiên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đầu năm nay, Thùy Tiên chia sẻ ảnh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại SHMS (Thụy Sĩ) và cho biết đã hoàn tất chương trình vào tháng 6/2024.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến nghi ngờ tính xác thực của tấm bằng khi cho rằng SHMS không phải là trường đại học chính thống, mà là cơ sở đào tạo chuyên ngành. Cư dân mạng tranh cãi rằng việc cô dùng từ "university" có thể gây hiểu lầm, khiến công chúng nghĩ rằng SHMS là một trường đại học, trong khi thực tế, tên của SHMS không có từ này.

Ngoài ra, một số quan điểm khác cũng cho rằng SHMS cấp bằng qua hình thức đào tạo trực tuyến, đặt nghi vấn về quá trình học tập của Thùy Tiên. Trước ồn ào, Thùy Tiên hiện vẫn chưa phản hồi.

Cú trượt dài "kẹo rau củ"

Bốn năm sau đăng quang, Thùy Tiên một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Hoa hậu Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt thương hiệu kẹo rau củ cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng góp vốn thành lập.

Trên trang cá nhân hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Thùy Tiên từng thông báo "cho ra mắt đứa con tinh thần", đồng thời thường xuyên xuất hiện trên các hình ảnh, video quảng cáo và livestream bán sản phẩm.

Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng xuất hiện trên livestream quảng cáo kẹo rau củ (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, dư luận dậy sóng khi phát hiện hàm lượng chất xơ trong kẹo không đúng như quảng cáo. Dưới áp lực chỉ trích, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs lần lượt xin lỗi vì cung cấp thông tin sai lệch. Thùy Tiên cũng thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Ngày 3/4, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Thùy Tiên 25 triệu đồng vì vi phạm trong quảng cáo sản phẩm. Cô cho biết đã rút ra bài học lớn và cam kết thận trọng hơn trong các hợp tác thương mại sau này.

Tối 4/4, Bộ Công an công bố khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" tại Công ty Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - đơn vị sản xuất kẹo rau củ. Trong 5 bị can bị khởi tố có Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục với vai trò thành viên và chủ tịch HĐQT.

Liên quan đến vụ việc, Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15/3 đến 15/5 để phục vụ điều tra. Đại diện Bộ Công an xác nhận cô có liên quan và đang trong quá trình thu thập chứng cứ để làm rõ.

Sự cố này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Thùy Tiên. Ngày 6/4, cô bất ngờ khóa fanpage hơn 2,7 triệu người theo dõi, kênh TikTok 5,5 triệu người và ẩn toàn bộ bài viết trên Instagram cá nhân.

Cùng thời điểm, thương hiệu Dior - nơi từng công bố Thùy Tiên là "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) tại Việt Nam - cũng bất ngờ gỡ bỏ hình ảnh cô tham dự show thời trang hồi tháng 3, cho thấy những hệ lụy rõ rệt từ vụ việc.

Trong ngày 9/4, thương hiệu Tommy Hilfiger Việt Nam xóa toàn bộ hình ảnh của Thùy Tiên khỏi các nền tảng mạng xã hội. Loạt ảnh chụp Thùy Tiên dự sự kiện của hãng tại Tuần lễ thời trang New York hồi tháng 9/2024 và bộ ảnh chụp quảng cáo ở Việt Nam đều bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Một số thương hiệu mà Thùy Tiên từng hợp tác như nước uống, dầu gội... cũng được cho là đã âm thầm gỡ bỏ hình ảnh của cô trên các nền tảng mạng xã hội sau khi người đẹp vướng ồn ào.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng và khởi tố 4 người khác sau quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.