Nhạc sĩ Anh Quân: "Mỹ Anh là một nghệ sĩ khác biệt và hoàn toàn tự lập"

Tối 18/5, đêm nhạc Phases of the moon của ca sĩ Mỹ Anh diễn ra tại Hà Nội. Dù không xuất hiện trên sân khấu hay tham gia bất kỳ tiết mục trình diễn nào, nhạc sĩ Anh Quân - bố của nữ ca sĩ - vẫn thu hút sự chú ý khi có mặt lặng lẽ dưới hàng ghế khán giả.

"Tôi chỉ đến với tư cách khán giả và một người cha", nhạc sĩ Anh Quân nói.

Nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh xuất hiện giản dị tại đêm diễn của con gái Mỹ Anh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ kỳ cựu không giấu được niềm tự hào khi nói về con gái: "Tôi không định hướng cho Mỹ Anh trong âm nhạc, con muốn gì thì làm cái đó. Và đến hôm nay, tôi thực sự tự hào vì con đi bằng chính đôi chân của mình".

Nhạc sĩ Anh Quân cũng cho biết, Mỹ Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi âm nhạc của bố mẹ, một điều rất khó khi lớn lên trong một gia đình toàn nghệ sĩ.

"Khi nghe album mới của Mỹ Anh tôi rất xúc động. Trong mắt bố mẹ, con cái mãi là em bé, nhưng khi thấy con xử lý cảm xúc bằng âm nhạc trưởng thành như vậy, tôi biết con đã lớn thật rồi", anh bày tỏ.

Khi được hỏi về phong cách âm nhạc của con gái, nhạc sĩ Anh Quân không ngần ngại đáp: "Khác biệt". Với nam nhạc sĩ, đó chính là điều khiến Mỹ Anh nổi bật so với nhiều nghệ sĩ đồng trang lứa.

"Âm nhạc mà Mỹ Anh theo đuổi có tính quốc tế rất cao. Ngôn ngữ không còn là rào cản nữa, vì con dùng ngôn ngữ chung của âm nhạc toàn cầu", nhạc sĩ Anh Quân nhận xét. Theo ông, điều quan trọng không nằm ở việc chiều lòng số đông, mà là sự thành thật trong sáng tạo.

Với Anh Quân, điều khiến anh tự hào nhất về con gái không phải là ánh đèn sân khấu hay những chuyến lưu diễn quốc tế, mà là sự tự lực và bản sắc riêng biệt.

"Trong gia đình tôi, con cái luôn được ưu tiên hàng đầu, nhưng không có chuyện chiều chuộng vô lối. Mỹ Anh mà "lung tung" thì vẫn bị nhắc nhở như thường", nam nhạc sĩ hài hước nói.

Tại đêm nhạc, Mỹ Anh gây ấn tượng với khán giả với diện mạo xinh đẹp và thần thái tự tin (Ảnh: Lê Phương Anh).

Với minishow để ra mắt mini album tiếng Anh đầu tiên trong năm 2025 - Phases of the moon, có thể nói đây là đêm diễn đánh dấu hành trình đầy cảm xúc, nơi nữ nghệ sĩ lần đầu trình bày trọn vẹn 6 ca khúc mới trước đông đảo người hâm mộ. Loạt sáng tác gồm: Phases of the moon, Someday, Letting go, Over again and over again, Gentle, baby và Zero hesitation.

Mở đầu đêm nhạc, Mỹ Anh chia sẻ: "Đây không phải một đêm diễn hoành tráng, mà là một không gian để chúng ta cảm nhận âm nhạc một cách chân thành nhất".

Không dừng lại ở việc trình diễn, Mỹ Anh còn dành thời gian giao lưu với khán giả. Cô kể về quá trình sáng tác, những đêm dài đầy trăn trở và cả cảm giác "choáng ngợp trước chính cảm xúc của mình". Những chia sẻ chân thật khiến khán phòng im lặng lắng nghe, rồi bật vỗ tay sau từng câu hát, cho thấy sự đồng cảm sâu sắc giữa nghệ sĩ và khán giả.

"Mini album này ra đời trong một thời điểm rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Đó là lúc tôi học cách quan sát và gọi tên cảm xúc của mình, dù là đau đớn, tiếc nuối, hay nhẹ nhõm, hy vọng. Chúng đến rồi đi, như mặt trăng tròn khuyết, luôn biến chuyển, nhưng cũng luôn quay trở lại", Mỹ Anh chia sẻ.

Không chỉ hát các ca khúc của mình, Mỹ Anh còn bất ngờ mời khán giả lên sân khấu biểu diễn cùng (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trước đêm diễn chính thức ngày 18/5, Mỹ Anh đã tổ chức chuỗi fan meeting mang tên Gentle sundays vào mỗi chủ nhật, kéo dài từ ngày 20/4 đến ngày 11/5 tại Hà Nội và TPHCM. Đây là hoạt động kết nối gần gũi với gần 1000 khán giả trước khi mini album được phát hành.

Mỹ Anh cũng tiết lộ rằng, hoạt động trong nước này cũng là bước chạy đà cho những kế hoạch quốc tế sắp tới của cô.