Vì sao 5 mẫu túi hiệu đắt đỏ này đáng để đầu tư?

Điều gì khiến cho Hermès Kelly, Lady Dior hay Chanel Classic 11.12 luôn được săn đón?

Những chiếc túi xách này đã tồn tại qua nhiều thập kỷ, cũng như duy trì sức ảnh hưởng không nhỏ về phong cách. Bên cạnh đó, giá trị của chúng có thể tăng lên theo thời gian, tùy thuộc vào chất liệu, kiểu dáng và độ hiếm.

Đơn cử như túi xách Classic 11.12 phiên bản "Medium" đã tăng giá 5,9%, từ 10.200 USD (258,4 triệu đồng) vào năm ngoái lên 10.800 USD (273,6 triệu đồng) ở hiện tại. Trước đó, vào tháng 3/2023, Chanel tăng giá mẫu túi này từ 8.800 USD (222,9 triệu đồng) lên 10.200 USD (tăng 16%), đắt hơn gấp 10 lần so với thời điểm những năm 1990.

Theo báo cáo từ sàn thương mại điện tử kinh doanh đồ xa xỉ qua sử dụng ReBag, túi Chanel Classic 11.12 vẫn giữ giá trị gần 100% trên thị trường bán lại. Đây giống như một hình thức đầu tư sinh lời nếu Chanel tiếp tục tăng giá túi xách trong tương lai.

Ngoài giá trị, kiểu dáng là yếu tố khác quyết định sự trường tồn về phong cách của một chiếc túi xách.

Stylist (nhà tạo mẫu) kiêm người mua sắm cá nhân ở New York, Mỹ - Jordanna Sharp - chia sẻ trên InStyle: "Phom dáng tạo nên vẻ ngoài cổ điển cho một chiếc túi. Những thiết kế như túi xách tay, túi tote hay túi đeo vai sẽ giữ vững phong cách trong nhiều năm".

Dưới đây là 5 mẫu túi xách có thể phối đồ từ mùa này sang mùa khác mà không hề nhàm chán.

Hermès Kelly

Hermès Kelly tạo tiền đề cho sự ra đời của những chiếc túi xách sang trọng, mang tính biểu tượng ở tương lai.

Vào những năm 1930, túi Kelly ra mắt dưới cái tên "Sac à Dépêches". Sự xuất hiện của túi giống như cuộc cách mạng bởi kích thước, tính thực tế đều vượt trội hơn hẳn những mẫu ví cầm tay hình phong bì thư vào thời điểm đó.

Chiếc túi này lọt vào mắt xanh của minh tinh Hollywood và cũng là Thân vương phi Monaco - Grace Kelly (Ảnh: Getty).

Đến năm 1977, Hermès đổi tên túi thành "Kelly" nhằm ghi nhận sự liên kết lẫy lừng giữa túi và vị công nương xinh đẹp nổi tiếng.

Hermès không ngừng thiết kế lại túi Kelly suốt nhiều năm, với hàng loạt kiểu dáng, chất liệu và kích cỡ khác nhau, trong đó có không ít phiên bản giới hạn khiến các tín đồ thời trang "phát cuồng".

Trải qua hơn chín thập kỷ, túi Kelly vẫn là một trong những chiếc túi đắt đỏ được săn lùng nhiều nhất (Ảnh: Lifestyle Asia, Getty).

Gucci Jackie

Phiên bản đầu tiên của túi Gucci Jackie được phát hành vào năm 1961, với cái tên hoàn toàn khác - "Fifties Constance". Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jackie Kennedy thường xuyên mang chiếc túi này bên mình, khiến nó trở nên nổi tiếng (Ảnh: Getty).

Gucci đã đổi tên túi thành "Jackie" để vinh danh bà.

Năm 2020, cựu giám đốc sáng tạo Alessandro Michele thiết kế lại túi Jackie, dựa trên thiết kế gốc năm 1961. Ông đổi tên túi thành "Jackie 1961", làm mới các đường nét trên túi, tạo ra 3 kích cỡ "mini", "small" và "medium" cùng loạt màu sắc đa dạng (Ảnh: Glam and Glitter, Getty, Net-a-Porter, Fashionphile).

Chanel Classic 11.12

Ở thời điểm túi Chanel 2.55 ra mắt (năm 1955), túi xách nữ vẫn chưa có dây đeo. Lúc bấy giờ, phụ nữ phải cầm nắm túi xách hoặc ôm vào người như một chiếc ví.

Với mong muốn giúp phụ nữ giải phóng đôi tay nhằm làm việc thuận tiện hơn, cũng như xây dựng chỗ đứng trong xã hội, Coco Chanel đã trang bị một sợi dây đeo cho túi 2.55. Túi 2.55 trở thành chiếc túi xách có dây đeo đầu tiên trên thế giới.

Năm 1983, Karl Lagerfeld đến Chanel để đảm đương trọng trách giám đốc sáng tạo. Ông tạo ra mẫu túi xách mới, lấy cảm hứng từ túi 2.55 biểu tượng. Đó chính là chiếc túi Classic 11.12.

So với túi 2.55, túi Classic 11.12 có hai điểm khác biệt lớn, nằm ở phần cứng hình logo chữ C kép trên khóa xoay và dây đeo đan xen kẽ giữa da và mắt xích kim loại. Nhờ đó, túi Classic 11.12 mang tính nhận diện thương hiệu cao hơn.

Túi Classic 11.12 nắm giữ vị trí chủ đạo trong nhiều bộ sưu tập theo mùa của Chanel. Đây là chiếc túi xách mang vẻ ngoài "tắc kè hoa" bậc nhất với chất liệu, màu sắc vô cùng phong phú (Ảnh: Getty).

Lady Dior

Túi xách Lady Dior ra mắt vào năm 1995 với tên gọi "Chouchou" (trong tiếng Pháp nghĩa là sự yêu mến).

Tương tự túi Gucci Jackie, túi Lady Dior được đổi tên theo người phụ nữ biểu tượng đã mang nó - Công nương Diana. Mọi người thường gọi công nương với cái tên "Lady Diana Spencer" trước khi bà trở thành thành viên hoàng gia (Ảnh: Getty).

Nét quyến rũ đặc trưng không thể trộn lẫn của túi Lady Dior nằm ở các mảnh chữ cái "D", "I", "O", "R" treo trên quai túi, có màu bạc, vàng hay thậm chí được sơn đen mờ.

Túi Lady Dior mang phom dáng hình hộp cùng đường khâu chần bông tạo họa tiết Cannage. Túi luôn hợp mốt bất kể với kích thước hay màu sắc nào (Ảnh: Petite in Paris, Pacific Place, MOJEH Magazine, Dior).

Fendi Baguette

Năm 1997, cháu gái người sáng lập thương hiệu Fendi - nhà thiết kế Silvia Venturini Fendi - tạo ra mẫu túi xách Baguette. Túi được lấy cảm hứng từ cách phụ nữ Pháp kẹp bánh mỳ baguette thuôn dài và hẹp bên dưới tay khi di chuyển.

Phải đến 3 năm sau, túi Baguette mới thật sự phổ biến rộng rãi nhờ hiệu ứng từ bộ phim Sex and The City. Ở một cảnh quay, nhân vật Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) đã nói: "It's Baguette" (tạm dịch: Nó là ổ bánh mỳ), khi bị tên cướp đe dọa bằng súng, yêu cầu giao nộp túi xách.

Chiếc túi Fendi Baguette bị cướp trong phim có màu tím, đính sequin lấp lánh, đã được săn lùng ráo riết sau khi tập phim lên sóng.

Fendi Baguette không chỉ đứng vững trước thử thách của thời gian, mà còn khiến giới mộ điệu thời trang say mê với hàng loạt phiên bản đã được sản xuất (Ảnh: AFP, Pacific Place, Fashionphile, myGemma).