Chủ tịch Quốc hội dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cần Thơ

Ngày 9/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo TP Cần Thơ đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Châu Thành, xã An Ninh, TP Cần Thơ.

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu cùng bà con nhân dân ôn lại 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà nhân dân ấp Châu Thành đã đạt được trong thời gian qua.

Ông cũng chúc mừng chùa Tum Núp (chùa Khmer trên địa bàn) đã có nhiều đóng góp cho kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương. Đặc biệt, chùa có 2 đội ghe Ngo nam, nữ 3 năm liền (2023-2025) giành chức vô địch trong giải đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị nhân dân ấp Châu Thành tiếp tục phát huy, phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn trong xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa; phấn đấu giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

Địa phương cần nâng cao chất lượng công tác mặt trận, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đến công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo; công tác khuyến học vùng đồng bào dân tộc; bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà đến bà con nhân dân ấp Châu Thành và các vị sư chùa Tum Núp.

Bên cạnh đó, Quốc hội và TP Cần Thơ cũng trao 50 phần quà đến các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, các sư ở địa phương; tặng 5 căn nhà đại đoàn kết và 20 suất học bổng cho các em học sinh.

Chủ tịch Quốc hội cùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng quà đến các sư ở Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Ấp Châu Thành (xã An Ninh, TP Cần Thơ) có diện tích tự nhiên hơn 316ha, trong đó có khoảng 286ha đất trồng lúa, còn lại trồng cây ăn trái và hoa màu, đất ở.

Dân cư của ấp gồm 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống lâu đời. Ấp có hơn 70% người dân sống bằng nghề nông, còn lại làm thương mại và dịch vụ.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các dân tộc, tôn giáo đoàn kết, hòa thuận, giữ gìn bản sắc văn hóa, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.