DOJI đồng hành cùng Concert "Em xinh say hi”

Việc trở thành nhà tài trợ bạc không đơn thuần là sự hợp tác mang tính thương mại, mà còn thể hiện chiến lược trẻ hóa thương hiệu, từng bước chạm đến trái tim thế hệ trẻ bằng những thông điệp bắt nhịp xu hướng và gần gũi của DOJI.

Từ “TrenD by DOJI” đến hành trình hòa nhịp thế hệ mới

Đầu năm 2024, DOJI gây ấn tượng khi ra mắt bộ sưu tập (BST) TrenD by DOJI với thông điệp “Tôn vinh xu hướng đa phong cách”, đây là lời khẳng định rằng trang sức kim cương không chỉ dành cho những dịp long trọng, mà có thể đồng hành trong từng khoảnh khắc đời thường, biến mỗi ngày thành một sàn diễn đầy phong cách.

Mỗi dòng trang sức trong hệ sinh thái TrenD là một mảnh ghép riêng biệt nhưng khi kết hợp lại tạo nên bức tranh phong cách đa diện (Ảnh: DOJI).

Dòng sản phẩm mới này này quy tụ những thiết kế bắt nhịp xu hướng quốc tế, với đa dạng phong cách. Đó là Lady Boss mang đậm tinh thần mạnh mẽ, bản lĩnh với những thiết kế kết hợp kim cương đa hình đầy cá tính. Darling Girl lại tỏa sáng, quyến rũ nhờ kỹ thuật ghép kim cương không lộ chấu, mang đến vẻ đẹp rực rỡ cho cả tiệc tùng lẫn trang phục thường ngày.

The Muse gợi cảm hứng từ thiên nhiên, bay bổng và yêu kiều trong từng chi tiết thiết kế. Cuối cùng, Highlight Me đem đến sự khác biệt ấn tượng với phụ kiện trang sức vàng 24K - một lựa chọn đầy cá tính cho những ai muốn khẳng định bản thân.

Tỏa sáng trong âm nhạc, thời trang và phong cách là điểm chung giữa DOJI và Concert "Em xinh say hi” (Ảnh: DOJI).

Chính tư duy không gò bó phái đẹp vào một khuôn mẫu duy nhất đã khiến việc DOJI bắt tay với Concert "Em xinh say hi” trở thành một bước đi hợp lý. Cả hai đều nói chung một ngôn ngữ - ngôn ngữ của tự do thể hiện bản thân, của việc sống hết mình với màu sắc riêng.

Trải nghiệm phong cách tại "Em xinh say hi”

DOJI mang đến làn gió trẻ trung, gần gũi với thế hệ trẻ thông qua việc đồng hành cùng Concert "Em xinh say hi” (Ảnh: DOJI).

Là một sự kiện âm nhạc và thời trang lớn, nơi hàng nghìn khán giả được thỏa sức thể hiện phong cách và cá tính riêng, Concert "Em xinh say hi” sẽ càng thêm hấp dẫn với sự đồng hành của thương hiệu trang sức DOJI. DOJI sẽ mang đến những trải nghiệm tương tác trực tiếp cho khán giả ngay tại Khu đô thị Vạn Phúc City vào ngày 13/9.

Khu vực trải nghiệm “Em xinh tỏa sáng đa phong cách” sẽ là điểm đến cho phép người tham dự thử những mẫu trang sức mới nhất, lưu lại khoảnh khắc ấn tượng, và tham gia mini game để nhận quà tặng độc bản từ BST TrenD by DOJI.

DOJI hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tỏa sáng đa phong cách tại Concert "Em xinh say hi” cho đông đảo bạn trẻ tham dự (Ảnh: DOJI).

Sự kết hợp giữa DOJI và "Em xinh say hi” là minh chứng rõ nét cho xu hướng cross-over marketing (Tiếp thị chéo), khi thương hiệu không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa.

Với giới trẻ - thế hệ đề cao tính cá nhân và luôn tìm kiếm sự mới mẻ - việc một thương hiệu trang sức cao cấp đồng hành cùng sân khấu âm nhạc trẻ trung mang lại sự bất ngờ thú vị. Thay vì chỉ nhìn thấy DOJI qua các chiến dịch truyền thống, khán giả sẽ có cơ hội chạm, thử, cảm nhận và gắn kết cảm xúc ngay tại một sự kiện họ yêu thích.

DOJI vốn gắn liền với hình ảnh sang trọng và cao cấp, nhưng để bắt nhịp với thời đại, thương hiệu cần những làn gió mới để vừa giữ bản sắc vừa mở rộng cánh cửa tới khách hàng tương lai.

Đồng hành cùng Concert "Em xinh say hi” là một chiến lược vẫn giữ nguyên tinh hoa chế tác và chất lượng, nhưng khoác lên mình tinh thần thời thượng, gần gũi với giới trẻ. Không còn khoảng cách giữa thương hiệu và khán giả, DOJI sẽ hòa mình vào không khí âm nhạc, cùng hát, cùng nhảy với cộng đồng.

Khi ánh đèn sân khấu Concert "Em xinh say hi” bừng sáng, sẽ không chỉ có âm nhạc khiến trái tim rung động mà còn có những tia sáng lấp lánh từ một thương hiệu đang chuyển mình mạnh mẽ.

