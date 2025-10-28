Thông tin được tiết lộ bởi 2 đạo diễn Kristian Petri và Kristina Lindström, họ từng thực hiện bộ phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World (2021) về cuộc đời ông.

Đạo diễn Kristian Petri xác nhận Björn Andrésen qua đời vào ngày 25/10, song nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Con gái của ông cũng chia sẻ tin buồn trên Instagram, khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm của một biểu tượng nhan sắc từng làm say đắm cả nền điện ảnh thế giới.

Vẻ đẹp từng khiến cả thế giới say mê của Björn Andrésen trong "Death in Venice" (Ảnh: The Guardian).

Sinh năm 1955, Björn Andrésen sớm bước chân vào nghệ thuật và có vai diễn đầu tiên trong A Love Story (Chuyện tình) (1970) của đạo diễn Roy Andersson. Chỉ một năm sau, tên tuổi ông vụt sáng khi đảm nhận vai Tadzio trong kiệt tác Death in Venice (1971) của đạo diễn Luchino Visconti.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Mann và kể về một nhạc sĩ lớn tuổi (Dirk Bogarde đóng) bị ám ảnh bởi vẻ đẹp trong sáng của cậu thiếu niên Tadzio. Khi đó, Andrésen mới 15 tuổi, với gương mặt thanh tú, ánh nhìn xa xăm và vẻ đẹp gần như siêu thực khiến cả thế giới điện ảnh choáng ngợp.

Vai diễn giúp Andrésen trở thành ngôi sao đình đám chỉ sau một đêm. Đạo diễn Visconti công khai gọi Andrésen là “cậu bé đẹp nhất thế giới” trước truyền thông. Biệt danh này sau đó đã đi theo nam diễn viên cả đời.

Tuy nhiên, chính điều này từng khiến cuộc sống của Andrésen khổ sở. Danh tiếng đến quá sớm biến tuổi trẻ của Andrésen thành chuỗi ngày đầy mâu thuẫn. Từ một thiếu niên vô danh, ông bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông và trở thành tâm điểm trên mặt báo.

“Tôi cảm thấy mình như một con vật quý hiếm bị nhốt trong lồng”, ông chia sẻ vào năm 2003. Trong phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World (2021), Andrésen nói rằng việc tham gia Death in Venice “đã hoàn toàn phá hỏng cuộc đời” ông.

Cuộc đời nam diễn viên gắn liền với những mất mát. Mẹ ông tự vẫn khi ông mới 10 tuổi. Sau đó, ông được bà ngoại nuôi dưỡng và bà cũng là người hướng ông đến con đường nghệ thuật.

Björn Andrésen từng trải qua một cuộc đời nhiều biến động (Ảnh: News).

Sau thành công của Death in Venice, Andrésen tham gia hơn 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình dài tập, chủ yếu sản xuất tại Thụy Điển.

Ông cũng theo học tại Học viện Diễn xuất Stockholm vào thập niên 1980 và trở thành nghệ sĩ keyboard cho ban nhạc dance Sven-Erics. Ông còn thử sức trong lĩnh vực người mẫu.

Về đời tư, Björn Andrésen có 2 con với vợ cũ - nữ thi sĩ Suzanna Roman. Một trong hai người con của ông mất khi mới 9 tháng tuổi. Sau cú sốc lớn, Andrésen chìm sâu vào trầm cảm và nghiện rượu.

Những năm cuối đời, Björn Andrésen sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện trong các phim độc lập. Bộ phim cuối đời của ông là phim kinh dị Midsommar được sản xuất từ năm 2019. Ngôi sao kỳ cựu cho biết, cô con gái Robine chính là người đã giúp ông vượt qua những giai đoạn bế tắc trong cuộc đời.

Trong bộ phim tài liệu sản xuất năm 2021, ông thẳng thắn lên án tình trạng bóc lột trẻ em trong ngành điện ảnh mà ông tin mình từng là nạn nhân.

Ông nói: “Trẻ em bị lợi dụng, được nuông chiều để rồi bị ném cho bầy sói ăn thịt”. Lời tâm sự ấy như khép lại một hành trình đầy ánh sáng và bóng tối của “cậu bé đẹp nhất thế giới” từng khiến khán giả toàn cầu say mê.