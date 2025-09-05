Cậu học trò 10 năm của Mỹ Tâm và khoảnh khắc hội ngộ đáng nhớ ở đại lễ A80

Mới đây, khoảnh khắc Mỹ Tâm và Đức Phúc cùng góp mặt tại lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Cả hai cô trò cùng đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ biểu diễn, hòa giọng trong ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (sáng tác Bùi Tường Linh), tạo nên hình ảnh đẹp trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm - Đức Phúc ở "Giọng hát Việt 2015" và đại lễ A80 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ lại 2 khoảnh khắc cách nhau 10 năm, khi Mỹ Tâm chúc mừng Đức Phúc thành quán quân chương trình Giọng hát Việt 2015 và khi hai cô trò cùng xuất hiện tại sân khấu đại lễ A80.

Một số ý kiến cho rằng, Đức Phúc đã có bước tiến dài trong sự nghiệp sau một thập kỷ và màn hội ngộ của hai cô trò tại sự kiện trọng đại là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của Mỹ Tâm năm xưa. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cô trò bền chặt, gắn bó suốt 10 năm qua.

Năm 2015, Đức Phúc lần đầu bước lên sân khấu Giọng hát Việt trong dáng vẻ rụt rè, tự ti về ngoại hình. Dưới sự dìu dắt tận tình của Mỹ Tâm, anh đã giành ngôi quán quân và bắt đầu con đường nghệ thuật.

Sau một thập kỷ, Đức Phúc từ cậu học trò nhút nhát nay đã trở thành nam ca sĩ thành công, sở hữu nhiều bản hit và khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt.

Tại đại lễ Quốc khánh vừa qua, Đức Phúc vẫn giữ nguyên sự kính trọng dành cho "cô giáo" của mình. Anh không ngần ngại chạy đến ôm Mỹ Tâm khi gặp lại.

Bức ảnh Mỹ Tâm hát ở đại lễ 2/9 đạt hơn nửa triệu lượt thích (Ảnh: Thắng Đặng).

Trong nhiều năm qua, Đức Phúc luôn gọi Mỹ Tâm bằng "cô", thể hiện sự lễ phép và ngưỡng mộ dành cho người thầy của mình.

Anh từng chia sẻ: "Tôi lúc nào cũng nghĩ phải làm sao để cô Tâm tự hào về mình. Tôi may mắn khi được cô dìu dắt từ những bước đầu khó khăn nhất. Có chuyện gì quan trọng, tôi cũng hỏi ý kiến cô, ngay cả khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ".

Khoảnh khắc Đức Phúc biểu diễn ở lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mỹ Tâm không chỉ dạy Đức Phúc về âm nhạc, mà còn truyền cho anh những bài học về cách sống, cách ứng xử. Theo nam ca sĩ, thời điểm anh trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, Mỹ Tâm vẫn luôn nhắn tin hỏi han, quan tâm.

Đức Phúc thừa nhận: "Tôi gọi cô Tâm là thầy, bởi điều đó khiến tôi tự hào. Cô dạy tôi không chỉ là nghề, mà còn cả những giá trị sống. Tôi nghĩ rằng tôi và cô chỉ khác là không sống cùng một nhà thôi. Mọi câu chuyện, quyết định lớn nhỏ, cô đều biết và cho tôi lời khuyên".