Khoảnh khắc Mỹ Tâm "giả vờ mất đồ" trong đêm nhạc ở Mỹ gây sốt mạng xã hội

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm tổ chức liveshow My soul 1981 tại Mỹ với sự tham dự của hàng nghìn khán giả xem trực tiếp và người hâm mộ theo dõi qua hình thức livestream (phát trực tiếp). Đây cũng là đêm nhạc thứ năm thuộc chuỗi liveshow My soul 1981 của Mỹ Tâm.

Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh, video về đêm nhạc của Mỹ Tâm đang được đông đảo khán giả quan tâm. Trong đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ "diễn hài" nhận 600.000 lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm hoảng hốt khi biểu diễn tại Mỹ (Video: MT Entertainment).

Ở tình huống này, Mỹ Tâm bỗng có biểu cảm hoảng hốt, loay hoay ngó nghiêng trên sân khấu như bị rơi đồ. Khi khán giả đang hoang mang không biết nữ ca sĩ gặp sự cố gì thì cô bất ngờ xoay người làm động tác "bắn tim" và hát ca khúc We wish you a merry christmas. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng của hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp.

Người hâm mộ cho biết đây là một trong những tiết mục thú vị của đêm nhạc, cũng là món quà Giáng sinh đặc biệt mà Mỹ Tâm dành tặng khán giả. Nhiều fan khen nữ ca sĩ đáng yêu khi biểu diễn tiết mục We wish you a Merry Christmas - một trong những bài hát Giáng sinh được yêu thích nhất vào dịp Noel.

Một số dân mạng bình luận: "Cứ tưởng chị mất đồ thật", "Chị diễn như thật, cứ tưởng bị mất đồ"...

Mỹ Tâm có đêm nhạc thành công tại Mỹ hôm 23/12 (giờ Việt Nam) (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi hoàn thành liveshow tại Mỹ. Cô cho biết đêm nhạc có nhiều khoảnh khắc xúc động "không nói thành lời".

"Mong là các khán giả của tôi đã có những khoảnh khắc, cảm xúc trọn vẹn sau khi hòa mình vào liveshow và sẽ lưu giữ mãi những kỷ niệm tuyệt vời này.

Tôi vô cùng cảm động trước tình cảm yêu quý của khán giả dành cho mình, tôi sẽ nhớ mãi. Mong quý khán giả sẽ luôn mạnh khỏe và vui tươi hạnh phúc, hân hoan như những phút giây tuyệt vời mà ta đã có cùng nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhé", Mỹ Tâm nói.