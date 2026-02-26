Ca sĩ Isaac gặp David Beckham: 11 giây gây sốt, nói gì danh thủ bật cười?

Tối 26/2 (giờ Việt Nam), Isaac là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự show thời trang tại Milan (Italy). Nam ca sĩ không chỉ gây chú ý với diện mạo lịch lãm mà còn có dịp trò chuyện cùng danh thủ David Beckham.

Trong clip dài hơn 10 giây, hai người thoải mái trao đổi, chụp ảnh kỷ niệm. Cựu danh thủ người Anh thể hiện sự thân thiện, đáp lại sự chủ động và nhiệt tình của nam ca sĩ đến từ Việt Nam.

Isaac chụp ảnh cùng David Beckham (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất hiện bên cạnh David Beckham, Isaac lựa chọn trang phục mang tinh thần cổ điển pha hiện đại. Thiết kế trench coat (áo khoác chiến hào) tông nâu be kết hợp phụ kiện cà vạt lấy cảm hứng từ họa tiết thập niên 1980 giúp tổng thể trở nên hài hòa, tôn chiều cao và vóc dáng cân đối của anh.

Chia sẻ về khoảnh khắc gây chú ý nói trên, Isaac cho biết anh tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Thu Đông 26/27 của một thương hiệu thời trang cao cấp trong khuôn khổ Milan Fashion Week tại Italy.

Theo nam ca sĩ, sự kiện diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ nhiều khách mời quốc tế. Sự xuất hiện của David Beckham và S.Coups nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông.

Trong khuôn khổ chương trình, Isaac có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng David Beckham, S.Coups, hai diễn viên Thái Lan Mew Suppasit và Tul Pakorn, ca sĩ Wang Feifei cùng một số nghệ sĩ quốc tế khác.

Theo ban tổ chức, Isaac là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự show lần này, trong khi David Beckham xuất hiện với vai trò gương mặt hợp tác cùng thương hiệu. Trước thời điểm chụp ảnh, Isaac chủ động tiến đến chào hỏi và có cuộc trao đổi ngắn với cựu danh thủ người Anh.

Nam ca sĩ kể lại: “Tôi nói với David Beckham rằng mình rất vui khi được gặp anh tại đây, đồng thời gửi lời rằng anh có rất nhiều người hâm mộ ở Việt Nam”.

Isaac cùng các ngôi sao quốc tế theo dõi show thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, Isaac được sắp xếp tham gia chụp ảnh cùng David Beckham và ngồi hàng ghế đầu (front row) theo bố trí của thương hiệu.

Anh cho biết vị trí ngồi của mình bên cạnh các khách mời quốc tế như biên đạo, vũ công người Hà Lan Shay, Wang Feifei và diễn viên Trung Quốc Lưu Học Nghĩa.