Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi ở biệt thự xa hoa, hơn 6 năm vượt thị phi

Ca sĩ Lệ Quyên và người mẫu Lâm Bảo Châu là cặp sao được khán giả quan tâm. Trải qua nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, không ngại dành cho nhau lời yêu thương trên mạng xã hội.

Hôm 10/3, Lệ Quyên gây chú ý khi đăng bức ảnh mừng sinh nhật bạn trai. Ca sĩ bày tỏ tình cảm cho "nửa kia": "Chúc mừng sinh nhật chàng. Bên nhau nhiều mùa sinh nhật rồi nhỉ. Điều quý giá nhất mình dành cho bạn có lẽ là sự bình dị nhất, thoải mái nhất, bạn không cần gồng mình, bạn cứ là chính bạn bên cạnh mình thôi".

Lệ Quyên bộc bạch, cô và Lâm Bảo Châu tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên. Dù là người nổi tiếng, họ vẫn thoải mái sánh đôi cùng nhau mọi nơi, không hề áp lực khi xuất hiện.

"Bạn làm người đàn ông bên cạnh một người phụ nữ trăm công nghìn việc, bạn chia sẻ vui buồn, gánh vác thử thách với người cầu toàn như mình đã quá đủ bận rộn và khó khăn rồi. Tuổi mới rực rỡ, thực hiện tất cả dự định và giấc mơ có thật nhé", Lệ Quyên nhắn nhủ bạn trai.

Dịp 8/3 và ngày lễ Tình nhân 14/2, Lệ Quyên đều chia sẻ những món quà, khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai. Cô cho biết, niềm hạnh phúc của người phụ nữ nằm trong bức thư viết tay và sự chân tình từ đối phương.

Tết Bính Ngọ, Lệ Quyên sum vầy bên Lâm Bảo Châu và con trai. Vào tối giao thừa, khoảnh khắc cặp sao nắm tay nhau bước đi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chờ xem pháo hoa nhận được gần 500.000 lượt xem.

Lệ Quyên và bạn trai cũng tranh thủ kỳ nghỉ Tết để có những buổi hẹn hò riêng. Bức ảnh cặp đôi để mặt mộc, tay trong tay khi đi xem Thỏ ơi nhận được hơn 12.000 lượt tương tác của khán giả.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu kỷ niệm 6 năm bên nhau vào ngày cuối cùng của tháng 12/2025. Trong dịp kỷ niệm, giọng ca Giấc mơ có thật mặc trang phục đơn giản, nở nụ cười hạnh phúc bên bạn trai.

Cô chia sẻ: "Từng trải qua những dở dang gãy đổ. Nên tình yêu của người trưởng thành không mơ mộng hão huyền, cũng chẳng cần thề hứa. Chỉ cần bên nhau đường đường chính chính, tôn trọng, thủy chung, thấu hiểu, nỗ lực để mỗi ngày qua đi, hạnh phúc bền chặt hơn. Như thế là đủ".

Những năm qua, Lệ Quyên và bạn trai luôn đồng hành trong cuộc sống đời thường. Cặp đôi hiện sống chung tại căn biệt thự của nữ ca sĩ tại TPHCM, cùng chăm sóc bé Kỳ Anh (biệt danh Bo, 14 tuổi) - con trai Lệ Quyên.

Ở tuổi ngoài 40, Lệ Quyên cho biết, quan điểm về tình yêu của cô khác với thời trẻ. Theo nữ ca sĩ, không ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ hạnh phúc theo một cách hay sự lựa chọn nào mãi mãi. Có thể trong tương lai, con người sẽ xuất hiện những thay đổi hay nhu cầu khác mà đôi khi bản thân hay người bên cạnh cũng không thể quyết định được. Tuy nhiên, khi trong tình yêu với Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn những điều cô mong muốn và hết mình với mối quan hệ.

Trong mắt Lệ Quyên, bạn trai là người tận tâm, sẵn sàng lùi về sau để toàn tâm toàn ý hỗ trợ cô. Lâm Bảo Châu cũng giúp định hướng hình ảnh của Lệ Quyên trước công chúng đẹp hơn, khiến cô thay đổi tư duy làm nghề.

Ngược lại, Lâm Bảo Châu cũng bày tỏ sự cảm kích khi bạn gái ủng hộ anh hết mình khi anh tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Năm 2025, Lâm Bảo Châu tham gia phim Chị ngã em nâng và có một số cảnh thân thiết bên bạn diễn nữ, Lệ Quyên không ghen mà động viên bạn trai "đã diễn thì phải diễn cho tới".

Để vun vén hạnh phúc, cặp đôi luôn sắp xếp thời gian cho nhau dù công việc bận rộn. Hằng năm, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đều cùng du lịch ở nhiều nơi trong nước và ngoài nước.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ, đây là sở thích chung của cô và bạn trai. Khi khám phá danh lam thắng cảnh, những địa điểm nổi tiếng trên thế giới, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường quay video lưu giữ kỷ niệm, hưởng ứng trào lưu "nắm tay nhau đi muôn nơi" từng gây sốt TikTok.

Mối quan hệ giữa Lâm Bảo Châu và bé Kỳ Anh cũng được khán giả chú ý. Lệ Quyên từng hé lộ, Lâm Bảo Châu như "bạn thân" của con trai cô, luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cho cậu bé mỗi ngày, thường xuyên đồng hành cùng con trong những buổi tập gym, những chuyến du lịch.

Nhiều năm gắn bó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đối diện không ít thị phi, tin đồn ác ý vì khoảng cách tuổi tác. Vượt qua sóng gió, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm bền chặt, nhiều lần lên tiếng bênh vực nhau.

Tháng 10/2024, Lệ Quyên vướng tin đồn chuyển nhượng một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu. Sau đó, nữ ca sĩ phủ nhận: "Người ta càng cố gắng bịa đặt, gán ghép về chàng thì thực tế là họ đang nâng chàng lên đấy, Lâm Bảo Châu. Tôi lại càng trân trọng tư cách và sự tử tế của chàng hơn, bởi hơn ai hết, bản thân ta tự biết trong cuộc, điều gì là thật và điều gì chỉ là phông bạt. Tôi biết mình chưa bao giờ chọn sai người".

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông đầu năm nay, Lâm Bảo Châu cho biết, anh thường bỏ qua những bình luận tiêu cực và luôn hoàn thiện chính mình. "Cuộc sống sẽ luôn có những bài học, những vấp ngã và mình vẫn phải đứng dậy để bước tiếp. Khi nhìn lại, tôi nhận ra những điều đó thật ra không quá ghê gớm, nó chỉ là bề ngoài và không thể thay đổi được những giá trị tốt đẹp bên trong của mình", người mẫu nói.

Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Năm 2004, cô phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như: Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao... Năm 2009, Lệ Quyên vào TPHCM hoạt động và theo đuổi dòng nhạc xưa. Những năm qua, cô được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà". Lâm Bảo Châu sinh năm 1993. Anh tốt nghiệp Đại học Phương Đông, theo đuổi con đường làm người mẫu thời trang. Anh từng tham gia phim: Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương, Chị ngã em nâng...

