Cô gái có gương mặt dị dạng bước trên thảm đỏ Oscar hút 13 triệu lượt xem

Dạo bước trên thảm đỏ Oscar hút 13 triệu lượt xem

Vốn là sự kiện quy tụ những tên tuổi hàng đầu Hollywood, giải Oscar (giải thưởng điện ảnh thường niên danh giá nhất thế giới, được tổ chức bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tại Hoa Kỳ từ năm 1929) năm nay tiếp tục trở thành tâm điểm toàn cầu với thảm đỏ rực rỡ.

Tuy nhiên, bên cạnh những bộ cánh xa hoa và dàn sao hạng A, Nikki Lilly - một YouTuber, người dẫn chương trình và nhà hoạt động xã hội người Anh - lại trở thành tâm điểm theo một cách rất riêng.

Chỉ xuất hiện vài giây trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên thảm đỏ, Nikki Lilly nhanh chóng gây chú ý.

Nikki Lilly trên thảm đỏ Oscar (Ảnh: Instagram)

Đoạn video này sau đó thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên Instagram. Với biểu cảm tự tin, thần thái rạng rỡ và cách tạo dáng chuyên nghiệp, cô nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít ý kiến cho rằng, dù thời lượng xuất hiện ngắn, Nikki vẫn đủ sức tỏa sáng giữa dàn sao đình đám.

Tại sự kiện, Nikki lựa chọn thiết kế đầm dạ hội tông trắng, mang vẻ thanh thoát nhưng vẫn nổi bật. Sự xuất hiện của cô không chỉ gây chú ý bởi thời trang mà còn bởi câu chuyện phía sau gương mặt khác biệt.

6 tuổi mắc căn bệnh hiếm, trải qua hơn 70 cuộc phẫu thuật

Nikki Lilly (SN 2004) được chẩn đoán mắc Arteriovenous Malformation (dị dạng động - tĩnh mạch) từ năm 6 tuổi. Đây là căn bệnh hiếm gặp khiến các mạch máu phát triển bất thường, làm khuôn mặt cô bị biến dạng nghiêm trọng, kèm theo nguy cơ sưng đau và xuất huyết ở mũi, nướu.

“Tôi sinh ra đã có bệnh, nhưng đến năm 6 tuổi, nó mới bắt đầu ảnh hưởng. Ban đầu chỉ là vài cơn đau và những đường gân nhỏ xuất hiện trên mặt. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi phải nhập viện và nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn”, cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Hình ảnh Nikki Lilly trên tạp chí nước Anh (Ảnh: Claire Luxton).

Ở độ tuổi mà nhiều đứa trẻ chỉ gặp những cơn cảm cúm thoáng qua, Nikki đã phải đối diện với một căn bệnh mãn tính. Cô gần như sống trong bệnh viện, trải qua khoảng 70 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ không thể đến trường và buộc phải từ bỏ hàng loạt sở thích như múa ba-lê, bóng đá hay cổ vũ thể thao.

Cùng với đó, tuổi thơ của cô gắn liền với những đợt điều trị kéo dài, sự gián đoạn học tập và cả những ánh nhìn kỳ thị. Trên mạng xã hội, cô từng bị gọi bằng những từ ngữ gây tổn thương liên quan đến ngoại hình.

“Khi được chẩn đoán bệnh, tôi mất đi cảm giác về bản thân, mất tự tin, mất giá trị. Sau đó, tôi gần như mất kết nối với thế giới bên ngoài và những người cùng trang lứa. Con người sôi nổi trước đây của tôi gần như biến mất”, Nikki chia sẻ.

Biểu tượng về sự tự tin, có hàng triệu người hâm mộ

Chính trong giai đoạn đó, cô tìm đến YouTube như một lối thoát. Qua những video quay bằng máy tính bảng, nói chuyện vu vơ, Nikki dần tìm lại niềm vui và cảm giác được là chính mình.

Từ một cô bé 8 tuổi cô đơn, Nikki dần xây dựng được cộng đồng hàng triệu người theo dõi. Một video cover ca khúc Lovely của Nikki từng thu hút hơn 19 triệu lượt xem. Trên TikTok, cô gây kinh ngạc khi có thể tăng hàng trăm nghìn người theo dõi chỉ sau một đêm.

Không dừng lại ở việc chia sẻ cá nhân, Nikki chủ động sử dụng sức ảnh hưởng của mình cho các hoạt động xã hội. Cô hợp tác với nhiều tổ chức từ thiện, đồng thời thành lập quỹ riêng nhằm nâng cao nhận thức về dị dạng và hỗ trợ nghiên cứu điều trị.

Một trong những mục tiêu lớn nhất của Nikki là phá vỡ các chuẩn mực vẻ đẹp truyền thống.

Nikki Lilly trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (Ảnh: Instagram).

Theo Nikki, thế hệ trẻ đang chịu áp lực lớn trong việc phải “trông như thế nào cho đúng chuẩn”. Những hình ảnh hoàn hảo, đã qua chỉnh sửa tràn ngập mạng xã hội khiến nhiều người tự ti về chính mình.

“Tôi muốn mọi người hiểu rằng hình ảnh trên mạng không phải là toàn bộ cuộc sống. Tôi muốn góc nhỏ của mình trên Internet trở thành nơi mang lại hy vọng, nơi mọi người tin vào bản thân, hiểu rằng một ngày tồi tệ không có nghĩa là một cuộc đời tồi tệ, và quan trọng nhất là luôn có lý do để tiếp tục chiến đấu”, Nikki nói.

Không dừng lại ở mạng xã hội, Nikki còn tham gia các chương trình truyền hình, thực hiện loạt phỏng vấn với nhiều nhân vật nổi tiếng và tích cực hoạt động thiện nguyện. Cô là người sáng lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu dị dạng động - tĩnh mạch, đồng thời hợp tác với nhiều tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về bệnh hiếm và chống bắt nạt.

Những nỗ lực này giúp Nikki nhận được sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín, trong đó có giải thưởng tại BAFTA Children's Awards (giải thưởng Nghệ thuật Thiếu nhi của Viện Hàn lâm Anh) khi mới 14 tuổi.

Sự xuất hiện của Nikki tại Oscar, dù chỉ thoáng qua, lại mang ý nghĩa biểu tượng. Từ một cô bé từng bị cô lập vì ngoại hình, Nikki Lilly giờ đây tự tin sải bước trên thảm đỏ của một trong những sự kiện danh giá nhất thế giới.