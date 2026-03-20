NSND Trung Anh nhận lương hưu 7 triệu đồng/tháng, nói lý do sống kín tiếng

"NSND Quốc Khánh có nhiều tính xấu lắm..."

NSND Trung Anh vừa tham gia phim “Lằn ranh” với vai ông Sách - một nhân vật mưu mô, đa tầng, gây sốc với các mối quan hệ bí ẩn. Phản hồi nhiều nhất mà ông nhận được về vai diễn này là gì?

- Lúc đầu khi nhận vai, tôi cũng băn khoăn và có bàn với đạo diễn Mai Hiền về kịch bản phim. Để hoàn thành vai diễn tôi đã phải tạm dừng nhiều công việc, bỏ công sức nghiên cứu và theo dõi thời sự liên tục dù trước đó tôi hầu như không bao giờ xem ti vi… Tôi phải tìm hiểu mọi thứ nhằm thấu hiểu được thế giới quan của nhân vật trong dòng phim chính luận.

Nếu những phim về gia đình, diễn viên thoại sao cho thuận miệng nhưng phim chính luận khó nhất là lời thoại phải chuẩn và gần như không được phép sai sót.

Khán giả xem phim nhận xét nhiều lắm, họ nói ngạc nhiên khi thấy tôi vào một vai gai góc như ông Sách. Tôi cũng coi đó là một lời khen dành cho vai diễn này.

NSND Trung Anh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Trung Anh từng nổi tiếng với vai bố Sơn trong “Về nhà đi con”, khi vào vai phản diện ông có sợ mình bị mất hình tượng “ông bố quốc dân”?

- Khi tôi đóng Lằn ranh, khán giả có bình luận: “Trời ơi, trả lại bố Sơn của Về nhà đi con cho tôi”, “Đóng thế này mất hình ảnh ông bố quốc dân quá nhưng cũng chúc mừng Trung Anh”...

Thú thực, chúng tôi không muốn đóng khung trong một nhân vật nào, người diễn viên chuyên nghiệp là có thể đóng được nhiều vai.

Tôi cho rằng, đóng vai chính diện nếu chỉ dùng cảm xúc thì dễ bị chê một màu. Đóng phản diện có thể thúc đẩy tư duy diễn xuất nên tôi thích đóng vai người xấu hơn.

Hồi mới vào nghề, tôi được một nghệ sĩ đi trước nói rằng, tôi không phải là người có lợi thế về hình thể, giọng nói… thì cần có một lối diễn khác biệt mới tạo dấu ấn. Vì thế, tôi tập trung hoàn toàn vào việc khai thác tâm lý nội tâm: Diễn bằng ánh mắt. Diễn không cần khoa trương, không giật gân, mà dồn nén tâm lý vào bên trong là thành công.

Mới đây, NSND Trung Anh trở lại với vai thầy giáo Thắng trong phim “Đồng hồ đếm ngược” trên VTV. Có một người con ăn chơi, ngỗ ngược, bị dồn đến chân tường, nhân vật của ông đã phải tự tử. Phân cảnh này có làm khó ông không?

- Đây là một vai diễn ngắn, thú vị. Vai diễn này thiên về cảm xúc, lại giống tính cách các ông bố tôi đã từng đóng nên tôi cũng sợ mình lặp lại chính mình. Vai này không làm khó tôi nhưng những phân cảnh tâm lý cũng cần diễn sao có chiều sâu, tương tác tốt với bạn diễn trẻ.

Về hưu được 5 năm nhưng khán giả thấy ông còn bận rộn hơn lúc công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam thì phải?

- Nhiều người nói rằng, về hưu sẽ bị hụt hẫng và buồn nhưng tôi không có cảm giác đó. Tôi rất bận và chưa có cảm giác mình về hưu.

Hiện tại, tôi tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và làm các dự án phim. Tôi là người cầu toàn nên khi lên lớp, tôi cũng mong muốn các bạn trẻ lĩnh hội được các kiến thức chuyên môn.

Lên lớp, sợ nhất là sức ì của các bạn trẻ nên tôi luôn phải tạo cho các bạn sự hào hứng, đam mê vào nghề diễn. Tôi cũng nói với các bạn về lương thưởng ở các nhà hát, việc vào biên chế ở một đơn vị nghệ thuật như thế nào…

NSND Trung Anh nói rằng, diễn viên chuyên nghiệp phải đóng được nhiều vai.

Ngoài đời, NSND Trung Anh là một người hiền lành, ít nói, khi lên lớp ông có đóng “vai ác” với sinh viên không?

- Các thầy trong trường cũng thường bảo tôi rằng “anh hiền quá” nhưng mọi người không biết, cũng có lúc tôi nổi điên với các bạn sinh viên đấy. Dù sợ nhưng các em vẫn quý thầy (cười).

Một tuần tôi lên trường 2 buổi, nhưng số tiết này quá ít nên cuối tuần tôi phải dạy thêm 1 buổi vào thứ 7. Học diễn xuất thì phải thực hành nhiều, nếu không sẽ không đủ kiến thức cho các em.

Ở Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Trung Anh và NSND Quốc Khánh chơi khá thân với nhau. Mới đây NSND Quốc Khánh bị cho rằng, sức khoẻ không tốt. Ngọc Hoàng của “Táo quân” có chia sẻ gì với ông không?

- Ở Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi chơi khá thân với Quốc Khánh. Năm 1982, tôi cùng Quốc Khánh, Đỗ Kỷ, Trọng Trinh… đi bộ đội và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Năm 1984, chúng tôi xuất ngũ và về nhà hát công tác cho đến khi nghỉ hưu.

Quốc Khánh có tính cách rất hay, luôn vui vẻ nên có nhiều bạn lắm. Khi ngồi với nhau, Quốc Khánh là người nói rất nhiều, biết nhau hơn 40 năm nhưng lúc ngồi nói chuyện với cậu ấy, tôi vẫn bò ra cười.

Thời điểm về hưu, tôi vẫn thường xuyên sang nhà Quốc Khánh chơi và nói chuyện. Thú thật là vào độ tuổi 60-70, việc ốm đau là chuyện không tránh khỏi. Chúng tôi là nghệ sĩ nên thường phải chịu đựng nhiều tin đồn.

Tính cách ông thích nhất ở NSND Quốc Khánh là gì?

- Quốc Khánh luôn nghĩ tốt về mọi người. Cậu ấy không tham gia vào chuyện danh lợi, sân si hay nói xấu ai. Ngay cả chuyện làm hồ sơ xét duyệt các danh hiệu, chúng tôi cũng phải giục nhiều lần cậu ấy mới làm. Khánh có tính nghệ sĩ nhưng không bản năng, lại có tư duy rất tốt.

Mọi người thấy Quốc Khánh tham gia Táo quân nên nghĩ Khánh chỉ đóng được hài kịch nhưng không phải, cậu ấy đóng chính kịch cũng rất tốt và hay.

Chơi thân với nhau như thế, ông thấy nghệ sĩ Quốc Khánh có “tính xấu” nào không?

- Quốc Khánh có tật ngủ nướng đến trưa. Kể cả chúng tôi chơi rất thân nhưng không bao giờ gọi được cậu ấy trước 12h trưa và buổi sáng.

Cái nữa là Khánh rất… lười. Chúng tôi chỉ mong có việc để làm nhưng Quốc Khánh ngại nhận việc, ngại đi làm. Chỉ việc nào thích lắm cậu ấy mới đi, không thì ở nhà. Chắc có lẽ, Khánh ở một mình nên cũng không áp lực về tài chính. Cậu ấy cứ thủng thẳng làm ăn vậy thôi.

Cho đến nay NSND Quốc Khánh vẫn độc thân, ông đã bao giờ khuyên bạn mình lập gia đình?

- Có đấy, thời trẻ chúng tôi nói mãi, có lần bị nói nhiều thì Khánh bảo: “Ừ, mai tao lấy nhé”, xong chắc do duyên số nên đến giờ vẫn một mình.

Phải nói là Khánh rất có duyên, có nhiều cô gái thích và “bật đèn xanh” nhưng chắc vì mải chơi nên đến nay vẫn lẻ bóng.

NSND Trung Anh và học trò.

"Tôi cũng được nhiều fan nữ tỏ tình"

Lịch trình một ngày của NSND Trung Anh thế nào?

- Giống như nhiều người về hưu, tôi thích đọc sách và xem bóng đá. Nếu có đội Manchester City, tôi không bỏ xem trận nào.

Buổi sáng tôi dậy từ 5-6h, chăm sóc cây cối, pha trà uống rồi ngắm nhìn khung cảnh của một ngày mới. Hôm nào có tiết, tôi chạy xe máy lên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh để dạy học.

Tôi không uống bia, không uống rượu và hạn chế tới nơi đông người. Tôi cũng ít xem phim truyền hình, kể cả các phim nổi tiếng nước ngoài.

Nhiều nghệ sĩ đến tuổi nghỉ hưu thường có một khoản tiền tiết kiệm để chủ động trong cuộc sống. Còn Trung Anh thì sao?

- Hằng tháng, tôi nhận lương hưu khoảng 7 triệu đồng. Tôi cũng ngại nói về thu nhập, nếu ít quá người ta lại bảo “ôn nghèo kể khổ”, nếu nhiều quá lại bị nói “ông này sĩ”, tinh tướng quá...

Gia đình tôi đang ở căn chung cư rộng 127m2 trên đường Tố Hữu (Hà Nội). Con gái đi học ở nước ngoài, vợ chồng tôi và cậu con trai cả sống ở đây cũng thoải mái, thuận tiện và bình yên.

Nam nghệ sĩ thừa nhận, mình không mặn mà với việc đi sự kiện, làm quảng cáo.

Có vẻ như NSND Trung Anh không mặn mà với việc tham gia các sự kiện để kiếm thêm thu nhập?

- Đúng là tôi khá thờ ơ với chuyện đi sự kiện. Có đợt, một đoàn phim nhờ tôi đi xem và viết review về tác phẩm rồi gửi tôi 10 triệu đồng nhưng tôi không nhận lời vì thấy mình không hợp.

Khi nổi tiếng một chút, tôi có nhận được nhiều lời mời quảng cáo nhưng chỉ nhận lời giới thiệu cho sản phẩm có chất lượng tốt, bản thân có trải nghiệm thực sự với sản phẩm ấy.

Đặc biệt, những sản phẩm về thực phẩm chức năng, tôi sẽ không nhận lời quảng cáo.

Nổi tiếng với nhiều phim truyền hình nhưng khán giả thấy Trung Anh khá kín tiếng, ít chia sẻ về gia đình mình?

- Tôi là người lạnh lùng, ít nói. Chính vì tính cách này nên các con sợ bố hơn sợ mẹ.

Thú thật, chỉ những người thân quen tôi mới nói chuyện về gia đình. Bởi tôi nghĩ, đó là chuyện riêng tư, cũng không phải là thành tích gì để mà khoe hết người nọ đến người kia.

Bà xã kém tôi 10 tuổi, đang làm ở ngành điện lực. Khi cưới nhau, tôi đã 37 tuổi nên cũng gọi là… ế, chúng tôi là người cùng phố Thái Thịnh, tình cờ gặp nhau, thấy hợp rồi gắn bó với nhau tới giờ.

Chúng tôi có 2 con, cậu con trai lớn tên Đức Việt (SN 1998), từng học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Học hết cấp 3, con thi vào Bách Khoa học 1 năm, sau đó sang Phần Lan du học, giờ con đã về Việt Nam làm, đang ở cùng bố mẹ.

Con gái út của tôi tên Thục Anh (SN 2003) đi du học ở Mỹ. Con vừa nhận học bổng toàn phần học vị Tiến sĩ 5 năm, cũng vừa làm vừa học. Các con đều tự chọn ngành hóa - sinh để theo đuổi. Hai con đã trưởng thành hơn nên vợ chồng tôi đỡ lo hơn ngày còn nhỏ.

Khán giả tò mò, bà xã ông là một người thế nào?

- Cô ấy là người chân thực, hết lòng vì gia đình. Tôi đi làm phim, bà xã là người lo lắng, chăm sóc các con từng chút một.

Hằng ngày đi làm bận rộn nhưng cô ấy vẫn nấu ăn sẵn để ở bếp. Vợ tôi cũng chăm chút sức khỏe cho chồng, thường mua thuốc như bổ não, mỡ máu… chia thành các túi nhỏ để cho tôi uống.

Là nghệ sĩ lại thường xuyên đóng phim với nhiều đồng nghiệp nữ. Bà xã ông có ghen không?

- Cô ấy hiểu công việc của người diễn viên nên không ghen. Hồi mới yêu, tôi từng đưa vợ đến đoàn phim để xem các diễn viên vất vả thế nào. Có lần, tôi vào vai yêu một cô hoa hậu biển, có cảnh thân mật, tôi cũng về "báo cáo" vợ. Tôi cũng chia sẻ để vợ hiểu hơn.

Là diễn viên, tôi cũng được nhiều fan nữ tỏ tình đấy! Họ lên cả Facebook nhắn nhủ nhưng tôi thường không trả lời lại họ vì sợ bị hiểu lầm (cười).

Nghệ sĩ Trung Anh sinh năm 1961, là diễn viên kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều với vai trò diễn viên trong các phim truyền hình đình đám như: Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử, Về nhà đi con, Trở về giữa yêu thương, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Lằn ranh, Đồng hồ đếm ngược…. Ông được mệnh danh là “ông bố quốc dân" với vai bố Sơn trong phim Về nhà đi con. Vai Sơn của ông cũng được trao giải Diễn viên nam ấn tượng tại Lễ trao giải VTV Awards 2019. Ông nhận danh hiệu NSND cùng năm 2019.

