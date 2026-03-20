Phương Ly sau khi nhuộm da: Gu thời trang táo bạo, diện bikini gây sốt

Gần đây, gu thời trang gợi cảm của ca sĩ Phương Ly nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong chuyến đi biển đầu tháng 3, nữ ca sĩ gây sốt với loạt ảnh diện đồ bơi thời thượng, khoe làn da nâu khỏe khoắn cùng vóc dáng quyến rũ.

Thả dáng trong chuyến du lịch biển, Phương Ly chuộng những mẫu áo tắm nhiều khoảng hở. Trong bức ảnh, ca sĩ diện áo tắm buộc dây giữa ngực tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp phần trên không bị đơn điệu. Kết hợp cùng quần tam giác nhỏ xíu, người đẹp khéo léo khoe vòng 3 nóng bỏng.

Áo thun phối cùng quần bơi là công thức đơn giản nhưng hiệu quả giúp Phương Ly có vẻ ngoài nổi bật. Nhiều khán giả nhận xét, cách phối đồ này có phần kín đáo hơn so với khi diện cả bộ bikini, nhưng lại giúp Phương Ly có thêm điểm nhấn khi chụp hình tại vách đá.

Nữ ca sĩ phối cùng phụ kiện như mũ cói rộng vành, kính râm để hoàn thiện bộ cánh mang phong cách Y2K (phong cách lấy cảm hứng từ cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000).

Trên du thuyền, Phương Ly tạo dáng cùng áo bơi chấm bi tông nâu trắng. Quần suông màu olive và kính râm là điểm nhấn giúp hoàn thiện trang phục của nữ ca sĩ.

Bộ cánh gồm áo thun trắng phối cùng quần biker (quần ngắn ngang đùi, có nguồn gốc từ trang phục chuyên dụng của các vận động viên đạp xe) của Phương Ly được khen đậm chất quốc tế. Đây là phong cách từng được nhiều người đẹp Âu Mỹ như Kendall Jenner, Hailey Bieber lăng xê.

Ở một khung hình khác, giọng ca sinh năm 1990 gây ấn tượng với áo ba lỗ trắng phối cùng chân váy loang màu hồng. Bộ cánh cân bằng tính hiện đại và nữ tính, mang vẻ phóng khoáng, đúng tinh thần nghỉ dưỡng, đồng thời tôn làn da rám nắng của Phương Ly.

Phương Ly cũng thường phối áo sơ mi đen xuyên thấu cùng áo tắm dây đan, tăng vẻ gợi cảm và giảm bớt sự đơn điệu khi mặc bikini thông thường.

Hồi tháng 1, bộ ảnh Phương Ly diện bikini xanh neon - đen, phối cùng quần trắng dáng rộng cũng nhận được lượt tương tác lớn từ khán giả.

Cô kết hợp cùng phụ kiện vòng cổ, vòng tay, máy ảnh, được khen toát lên khí chất "summer girl" (cô gái mùa hè) - phong cách được yêu thích của tín đồ thời trang quốc tế mỗi dịp hè về.

Nhiều khán giả nhận xét, Phương Ly có gu thời trang thay đổi rõ rệt sau khi nhuộm da. Trước đây cô gắn liền với hình ảnh làn da trắng trẻo, mái tóc sáng đậm chất thần tượng Hàn Quốc. Từ sau chuyến đi biển tháng 9/2025, Phương Ly có làn da rám nắng, nâu bóng đúng chất hot girl Âu Mỹ.

Phương Ly đổi màu tóc, chuộng mặc trang phục theo phong cách cá tính, hiện đại hơn. Khán giả khen ca sĩ phù hợp với hình tượng mới, có nhiều bộ cánh sành điệu nhưng vẫn dễ ứng dụng.

Quần legging là mẫu trang phục cơ bản, thường xuất hiện trong tủ đồ đời thường của Phương Ly. Cô chuộng những bộ cánh đơn giản nhưng có gu, tạo điểm nhấn với kính râm và túi da cỡ lớn.

Áo hai dây, áo ba lỗ trắng phối quần jeans là công thức thường được Phương Ly áp dụng. Trong bức ảnh chụp hình trên xe, cô tạo điểm nhấn bởi mũ lưỡi trai màu hồng nổi bật cùng phụ kiện kính, tai nghe năng động. Khi đi xem ca nhạc, Phương Ly kết hợp áo ba lỗ cùng nội y đen, phối quần cạp trễ.

Trong một lần ra sân bay, Phương Ly diện áo và váy nỉ màu hồng tím bắt mắt. Trang phục vừa có mang tính thời thượng, vừa thoải mái khi di chuyển.

Nhờ biết cách ăn mặc và trau chuốt vẻ ngoài, Phương Ly được khen ngoại hình trẻ trung so với tuổi 36. Bên cạnh thay đổi tông trang điểm và nhuộm da, nữ ca sĩ cũng tích cực tập luyện để giữ cân nặng, chinh phục nhiều kiểu dáng ôm sát khoe đường cong.

Phương Ly sinh năm 1990, là em gái ca sĩ Phương Linh. Cô bắt đầu được biết đến khi trở thành Quán quân chương trình Teen star năm 2007. Sau khi Nam tiến, Phương Ly phát triển sự nghiệp ca hát, được yêu thích qua nhiều ca khúc như: Thằng điên, Mặt trời của em, Missing you, Anh là ngoại lệ của em…

