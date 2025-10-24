Sau 20 năm, Victoria Beckham trải lòng về sóng gió ngoại tình của David

Xuất hiện trong podcast Call Her Daddy cùng người dẫn chương trình Alex Cooper, nhà thiết kế thời trang và cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls đã lên tiếng về những chỉ trích xoay quanh cuộc hôn nhân với cựu danh thủ người Anh.

Trong đó, mối tình vụng trộm của cựu đội trưởng đội tuyển Anh cách đây 20 năm vẫn khiến dư luận tò mò.

Victoria Beckham chia sẻ về cách cô và chồng cùng vượt qua sóng gió hôn nhân (Ảnh: Today).

Victoria nói: “Chúng tôi nói về chuyện này vì chúng tôi vừa kỷ niệm 26 năm ngày cưới. Người ta từng bảo hôn nhân của chúng tôi sẽ không bền, nhưng đã 26 năm rồi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều, nhưng luôn đứng bên nhau và vượt qua mọi sóng gió”.

Câu chuyện được khơi lại sau khi MC Cooper hỏi Victoria cách cô đối diện với tin đồn suốt nhiều năm qua. Sau đó, cô chia sẻ thêm về chứng rối loạn ăn uống, một vấn đề sức khỏe tinh thần cô lần đầu dũng cảm thừa nhận trong bộ phim tài liệu Victoria Beckham phát hành trên Netflix.

David và Victoria kết hôn vào năm 1999, có 4 người con chung. Họ luôn được ca ngợi là biểu tượng của tình yêu giữa cầu thủ và nghệ sĩ.

Năm 2004, David Beckham từng vướng tin đồn ngoại tình với nữ trợ lý Rebecca Loos. Cô gái này khẳng định rằng, đã có mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 4 tháng với cựu đội trưởng đội tuyển Anh.

Nữ trợ lý Rebecca Loos (Ảnh: DM).

Dù David nhiều lần phủ nhận, scandal đã khiến cuộc hôn nhân của anh rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong bộ phim tài liệu Beckham ra mắt trong năm 2023, David thừa nhận: “Tôi không biết bằng cách nào chúng tôi vượt qua được. Victoria là tất cả đối với tôi. Việc thấy cô ấy bị tổn thương thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã chiến đấu vì nhau, vì gia đình”.

Victoria khi đó cũng tâm sự, ồn ào ngoại tình năm 2004 của David đã đẩy mối quan hệ của vợ chồng cô rơi vào căng thẳng. Đó cũng là “thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc hôn nhân” và khiến cả hai cảm thấy “quay lưng lại với nhau”.

Sau sóng gió, Victoria quyết định chuyển đến Madrid (Tây Ban Nha) để ở bên chồng. Khi đó, cựu danh thủ đang thi đấu cho Real Madrid. Cặp đôi mua nhà tại đây và năm 2005 chào đón con trai thứ 3, Cruz.

Tuy nhiên, Victoria vẫn mô tả quãng thời gian đó giống như một “cơn ác mộng thật sự”, đầy áp lực và cô đơn.

Mọi chuyện chỉ thực sự được cải thiện khi cả gia đình chuyển tới Los Angeles (Mỹ) vào năm 2007. Khi đó, David đầu quân cho LA Galaxy còn Victoria tìm lại sự bình yên.

Victoria và David đều thừa nhận, họ đã hy sinh và nỗ lực rất nhiều để gìn giữ tổ ấm cho 4 đứa con (Ảnh: Getty Images).

“Tôi rất nhẹ nhõm khi thoát khỏi tình cảnh khó khăn ở Tây Ban Nha. Los Angeles là nơi mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tìm nhà dễ hơn, tìm trường cho các con cũng đơn giản hơn. Chúng tôi cũng không gặp rào cản ngôn ngữ. Và đối với tôi, đó là nơi tất cả những giấc mơ của tôi trở thành hiện thực”, bà mẹ 4 con nói.

Đáp lại những chia sẻ của vợ chồng Beckham, Rebecca Loos khẳng định, cựu danh thủ chỉ tô vẽ bản thân như nạn nhân và “né tránh trách nhiệm”.

Cô phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023, thời điểm bộ phim tài liệu Beckham ra mắt và gây sốt toàn cầu: “Chuyện đó là có thật. Anh ta nói trong phim rằng đây là đời tư của mình và không muốn bàn đến, nhưng giữa việc giữ bí mật và việc đánh lạc hướng công chúng là hai chuyện khác nhau”.

Đạo diễn Fisher Stevens của bộ phim Beckham cũng bênh vực cựu đội trưởng đội tuyển Anh: “Dù họ đã trải qua điều gì, việc cả hai vượt qua tất cả chính là minh chứng cho sức mạnh của gia đình họ. Đặc biệt là Victoria”.

Bốn đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp là niềm tự hào của vợ chồng Victoria Beckham (Ảnh: Instagram).

Victoria Beckham (SN 1974) là ca sĩ, nhà thiết kế thời trang và doanh nhân nổi tiếng người Anh. Cô từng là thành viên nhóm nhạc Spice Girls với biệt danh Posh Spice, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang và sáng lập thương hiệu mang tên mình vào năm 2008.

Cô kết hôn với David Beckham vào năm 1999 và trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất thế giới. Gia đình Beckham được xem là biểu tượng của phong cách và sự gắn kết trong làng giải trí quốc tế.

Theo truyền thông Anh, nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén, Victoria và chồng - David - đang sở hữu khối tài sản khủng, hơn 500 triệu bảng Anh (hơn 17.700 tỷ đồng).

Tháng 10, Victoria ra mắt phim tài liệu cá nhân phát sóng trên Netflix. Trong phim, cô chia sẻ về hành trình danh tiếng, biến cố của cuộc sống gia đình và những nỗ lực vượt qua chứng rối loạn ăn uống.