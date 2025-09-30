Ca sĩ Gen Z làm mới âm nhạc mang âm hưởng dân gian miền Trung

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê của Hà Tĩnh trong một gia đình có 5 người con, Hoài Phan sinh năm 2001 là chị cả. Cô may mắn được truyền cảm hứng nghệ thuật từ người mẹ - người luôn nâng niu những giá trị văn hóa dân gian và âm nhạc truyền thống.

Từ thuở nhỏ, Hoài Phan đã quen thuộc với những buổi văn nghệ ở trường, những lần đứng trên sân khấu với ánh đèn đơn sơ nhưng chan chứa cảm xúc. Đó là những trải nghiệm đầu tiên, giản dị mà sâu sắc, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, đặc biệt là với những tác phẩm mang nặng nghĩa tình của người miền Trung.

Ca sĩ Gen Z Hoài Phan làm mới âm nhạc mang âm hưởng dân gian miền Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoài Phan có cơ hội tiếp cận với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Và cũng chính từ thời điểm đó, hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của Hoài Phan mới bắt đầu một cách nghiêm túc và đầy quyết tâm.

Cô quyết tâm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp và đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Mới đây, ca sĩ Gen Z cho ra đời album Trên nắng và dưới cát. Trong đó, Hoài Phan thể hiện 8 tác phẩm gắn bó với tâm hồn người miền Trung - những bài hát đã đi cùng năm tháng như: Ca dao em và tôi (nhạc sĩ An Thuyên), Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), Quảng Bình quê ta ơi (nhạc sĩ Hoàng Vân), Câu hò bên bờ Hiền Lương (nhạc sĩ Hoàng Hiệp)...

Tên album được lấy cảm hứng từ câu thơ của Hoàng Trần Cương: “Miền Trung/ Câu ví dặm nằm nghiêng/ Trên nắng và dưới cát/ Đến câu hát cũng hai lần sàng lại...".

Những ca khúc trong album này đều là những tác phẩm nổi tiếng, gắn bó với tên tuổi nhiều nghệ sĩ lớn. Chính vì vậy, Hoài Phan lựa chọn cách hát cùng hòa âm phối khí mới mẻ, hiện đại, nhằm mang tới trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

“Mục tiêu của Hoài Phan là luôn làm mới mình, làm mới âm nhạc quê hương nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc và chân thành của từng bài hát, để khán giả có trải nghiệm mới mẻ hơn về dòng nhạc này”, cô nói.

Trước khi ra mắt album đầu tay, Hoài Phan từng là nghệ sĩ trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội. Kênh Tiktok của cô hiện có gần 400 ngàn người theo dõi.