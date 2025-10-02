NSND Trần Hiếu nhập viện vì nhiễm trùng, suy thận

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết, vào ngày 13/9, bà đưa ông vào bệnh viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ung thư di căn, áp-xe răng, mũi, mủ trào lên xương hàm.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, NSND Trần Hiếu được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị thận vì thời gian qua ông dùng nhiều thuốc, thận của ông bị yếu.

"Ông còn yếu nhưng vẫn đam mê hát. Ngày 1/10, nhân Ngày quốc tế người cao tuổi, ông cũng đứng hát cùng mọi người, giao lưu với bệnh nhân ở đây. Tuy nhiên, ông chỉ hát được vài câu trong bài Mẹ tôi vì đứng không được lâu và trí nhớ kém hơn trước", bà Minh Ngà kể lại.

Vợ NSND Trần Hiếu cho biết, cháu ruột của nam nghệ sĩ đã thuê một người chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện cho Trần Hiếu. Hằng ngày, bà Minh Ngà vào bệnh viện một lần thăm chồng.

"Ông cũng bình phục hơn nhiều, đã ăn được cơm và hy vọng ông sẽ sớm được ra viện", bà Minh Ngà nói.

Theo đó, trong những ngày nằm viện, NSND Tấn Minh cũng điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông. NSND Quốc Hưng, học trò thân thiết của nghệ sĩ Trần Hiếu cũng đến thăm ông.

"Quốc Hưng cứ trách tôi, bảo vì sao ông nằm viện mà không báo sớm. Hưng nhiệt tình lắm, hai vợ chồng đến bệnh viện, tự tay chăm sóc, thay đồ cho ông Hiếu", vợ nghệ sĩ Trần Hiếu thông tin.

Gần 2 năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển ra Hà Nội sinh sống, ở nhờ nhà một người quen trên phố Võng Thị, Hà Nội. Bà là người chăm chút sức khỏe cho ông, giúp ông đến bệnh viện khám định kỳ, nhắc ông uống thuốc đầy đủ.

5 năm trước, nghệ sĩ bị tai nạn gãy xương sườn, phải điều trị dài ngày, từ đó sức khỏe yếu đi, thường xuyên đi bệnh viện.

"Những lúc yếu lòng, ông nói "mình đừng bỏ tôi nhé", tôi bảo ông yên tâm, tôi đã 72 tuổi và là con nhà tử tế nên sẽ luôn ở bên ông...", bà Ngà cho biết.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong 3 năm. Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ông nổi tiếng với các ca khúc như: Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)...

NSND Trần Hiếu là thầy dạy thanh nhạc của các nghệ sĩ như: NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn… (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông còn là người đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật thanh nhạc như: Cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

NSND Trần Hiếu được biết đến là bố ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần), anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Khán giả luôn ấn tượng với Trần Hiếu là một người nghệ sĩ hào sảng, vui tính, cho dù tuổi đã cao nhưng ông thể hiện các bài hát cho thiếu nhi rất có duyên, được nhiều thế hệ học sinh quý mến.