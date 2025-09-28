Nguyên Vũ mua bản quyền bài "Say một đời vì em" từng gây sốt bởi ca sĩ AI

Ca khúc Say một đời vì em là bản nhạc "làm mưa làm gió" trên các nền tảng mạng xã hội gần đây, trong đó đoạn điệp khúc của bài hát được sử dụng trong hàng loạt video ngắn trên TikTok và được nhiều ca sĩ cover, trong đó có Hà Nhi.

Đáng nói, ca khúc là sản phẩm do tác giả Ken Quách - HƯƠNGMYBÔNG kết hợp với AI sáng tác và được ca sĩ AI thể hiện. Tác giả từng thừa nhận, bản do ca sĩ AI trình bày tuy tạo hiệu ứng lan tỏa nhưng vẫn còn hạn chế về giọng và khó truyền tải cảm xúc.

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ gây bất ngờ khi xác nhận đã mua lại bản quyền ca khúc này. Thay vì chỉ cover, nam ca sĩ còn đầu tư thực hiện MV, phát hành như một sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Hiện MV của Nguyên Vũ đã đạt gần nửa triệu lượt xem, nhận về nhiều lời khen khi được so sánh với bản do ca sĩ AI trình bày.

Ca sĩ Nguyên Vũ trong MV "Say một đời vì em" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ lãng mạn, được thể hiện qua giọng hát đầy cảm xúc của Nguyên Vũ. Nhiều khán giả nhận xét: "Đợi mãi cuối cùng cũng có bản do ca sĩ hát, cảm xúc hơn hẳn bản AI", "Cái chúng ta cần chính là thế này, chứ không phải AI"...

Nam ca sĩ cho biết, đây là dự án đặc biệt không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của anh mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu, nghệ thuật và cả sự khác biệt giữa con người và công nghệ.

Anh khẳng định: "Công nghệ có thể tạo ra giai điệu, nhưng chỉ con người mới truyền tải được linh hồn của âm nhạc".

Nguyên Vũ quan niệm rằng, công nghệ chỉ có thể tạo ra sản phẩm kỹ thuật, còn giá trị đích thực của âm nhạc - đó là cảm xúc chạm đến trái tim người nghe - chỉ có nghệ sĩ bằng tâm hồn và trái tim mới có thể làm được.

Với ca khúc này, nam ca sĩ không chỉ khẳng định sự nghiêm túc trong âm nhạc mà còn cho thấy sự trẻ trung, tinh thần cầu tiến của anh trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.