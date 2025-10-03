Phim Triệu Lộ Tư đóng có “đường lưỡi bò”, Cục Điện ảnh nói gì?

Bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng thuộc dòng ngôn tình Trung Quốc thu hút đông đảo khán giả trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây. Tác phẩm được phát sóng bản quyền chính thức tại Việt Nam trên nhiều nền tảng lớn như K+, FPT Play, VieOn, TV360 và WeTV.

Trong 15 tập đầu, Hãy để tôi tỏa sáng chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình yêu và khát vọng tuổi trẻ, không gắn yếu tố chính trị. Tuy nhiên, sang tập 16, khán giả phát hiện một phân cảnh trong phòng làm việc của nhân vật Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) có treo bản đồ thế giới, trong đó xuất hiện chi tiết bị cho là có “đường lưỡi bò”.

Hình ảnh bản đồ được cho chứa "đường lưỡi bò" xuất hiện ở tập 16 của phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Cảnh quay này nằm ở khoảng giữa tập phim, khi Hạo Minh không thể tham gia hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Đạt và được điều về huyện Thành An để xử lý việc công trình bị đình trệ.

Dù hình ảnh bản đồ không rõ nét, người xem vẫn nhận ra điểm bất thường và nhanh chóng phản ánh trên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhiều Fanpage chuyên cập nhật phim ảnh, showbiz Trung Quốc tuyên bố ngừng đăng tải thông tin liên quan đến Hãy để tôi tỏa sáng.

Phản ứng của khán giả cũng hết sức gay gắt, họ bày tỏ sự thất vọng và mong muốn các nền tảng nhanh chóng gỡ bỏ bộ phim. Cộng đồng mạng cho rằng, dù vô tình hay chủ ý, việc để xuất hiện “đường lưỡi bò” đều không thể chấp nhận.

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) đã vào cuộc.

Nhiều Fanpage chuyên cập nhật phim ảnh tuyên bố ngừng cập nhật phim "Hãy để tôi tỏa sáng" (Ảnh; Chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 3/10, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - xác nhận: “Cục đã nắm được tình hình và yêu cầu các bên làm báo cáo giải trình. Căn cứ theo giải trình sẽ có kế hoạch làm việc tiếp theo”.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cũng cho biết, Cục đã nắm được thông tin liên quan đến việc bộ phim Hãy để tôi toả sáng trong tập 16 xuất hiện bản đồ có “đường lưỡi bò”.

“Ngay đầu giờ sáng nay, chúng tôi đã triển khai chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát và yêu cầu các đơn vị phát sóng báo cáo, giải trình. Văn bản yêu cầu đã được gửi đi, đồng thời Cục cũng đang xin ý kiến chỉ đạo để có hướng xử lý tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Việc mua bản quyền, phổ biến phim tại Việt Nam đều phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và thực hiện theo quy định. Chính vì vậy, khi có sự cố phát sinh, các bên liên quan phải có trách nhiệm báo cáo và phối hợp xử lý”, ông Việt nói.

Việc một bộ phim được cấp phép, nhưng vẫn lọt yếu tố vi phạm, đặt ra thách thức lớn trong công tác kiểm duyệt. Với khán giả, những chi tiết này có thể khiến họ lầm tưởng hoặc vô tình tiếp nhận thông tin sai lệch về chủ quyền. Với các nền tảng phát sóng, sự cố còn kéo theo rủi ro uy tín, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dùng.

Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong các sản phẩm văn hóa, giải trí.

Trước đó, nhiều bộ phim điện ảnh, trò chơi điện tử hay ấn phẩm xuất bản cũng từng bị phát hiện cài cắm chi tiết bản đồ này, gây bức xúc dư luận và buộc cơ quan quản lý phải can thiệp.

Tại thị trường Việt Nam, một số phim truyền hình Trung Quốc như Hướng gió mà đi, Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu hay Lấy danh nghĩa người nhà cũng từng vướng sự cố tương tự và đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng OTT.

Trước đó, nhiều tác phẩm quốc tế có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Vào tháng 3/2022, bộ phim Uncharted (tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật) đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh vi phạm này.

Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò".

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ 6 tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp.

Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm.

Tháng 8/2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) cũng bị cấm chiếu vì vi phạm tương tự.