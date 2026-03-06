Sáng 6/3, truyền thông quốc tế chấn động trước thông tin Britney Spears bị bắt vì nghi lái xe trong tình trạng say rượu và sử dụng chất kích thích. Cô được thả chỉ vài giờ sau đó và dự kiến ra tòa vào đầu tháng 5.

Theo People, Britney Spears bị bắt tại Ventura, bang California (Mỹ), sau khi lực lượng tuần tra giao thông phát hiện chiếc xe do cô điều khiển chạy với tốc độ cao và có dấu hiệu lái xe bất thường. Trang tin giải trí TMZ là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc.

Britney Spears bị bắt vào ngày 4/3 (Ảnh: DM).

Hồ sơ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ventura cho biết Britney Spears bị bắt vào tối 4/3 (giờ Mỹ). Sau khi hoàn tất thủ tục tại đồn cảnh sát, cô được lập biên bản và cho rời đi vào rạng sáng 5/3.

Nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật nói với People rằng vụ việc liên quan đến nghi vấn lái xe khi chịu ảnh hưởng của rượu và chất kích thích. Thông tin này sau đó cũng được Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California xác nhận.

Cảnh sát cho biết nữ ca sĩ có dấu hiệu không hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe nên được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra khả năng điều khiển phương tiện tại hiện trường.

“Cô ấy vô cùng xúc động. Hai tháng qua thực sự rất khó khăn”, một nguồn tin nói với Page Six.

Hình ảnh chiếc xe của Britney Spears do lực lượng an ninh ghi lại (Ảnh: Page Six).

Người trong cuộc cho biết Spears cảm thấy “xấu hổ và ngượng ngùng” đồng thời “rất hối hận” về vụ việc. “Cô ấy không muốn làm ai thất vọng, kể cả người hâm mộ. Điều cuối cùng cô ấy muốn là bị phán xét công khai một lần nữa”, nguồn tin nói thêm.

“Cô ấy ở một mình. Cô ấy đã ở nhà và chỉ muốn lái xe đi dạo”, một nguồn tin khác cho biết về nữ ca sĩ Stronger. Người này cũng nói rằng Spears đã nói với cảnh sát cô chỉ uống “một ly cocktail vào buổi chiều”.

“Đó là một sai lầm. Cô ấy không nghĩ mình đang bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì”, nguồn tin này nói thêm. Theo hồ sơ pháp lý, Britney Spears sẽ phải ra tòa vào ngày 4/5 để giải quyết các cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Vụ việc diễn ra vài tháng sau khi Spears bị bắt gặp lái xe lạng lách sau khi rời nhà hàng Red-O tại Thousand Oaks (Mỹ) vào tháng 10/2025. Một nhân chứng cho biết nữ ca sĩ “suýt tông vào bạn mình” ở bãi đỗ xe. Trên đường trở về nhà, cô được cho là liên tục chuyển làn, bám theo xe khác và thậm chí đi vào làn dành cho xe đạp.

Britney Spears không ít lần bị "hỏi thăm" khi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo (Ảnh: Page Six).

Một nguồn tin thân cận cho biết, thời gian này gia đình và những người thân của Britney Spears đang lên kế hoạch hỗ trợ để giúp cô ổn định sức khỏe tinh thần cũng như cuộc sống cá nhân.

Một nguồn tin khác cho rằng cuốn tự truyện phát hành vào năm ngoái của chồng cũ, vũ công Kevin Federline, là nguyên nhân khiến tinh thần của Britney sa sút thời gian gần đây.

Trong cuốn sách, Kevin tiết lộ nhiều chi tiết về mối quan hệ của họ, đồng thời đưa ra cáo buộc ngôi sao nổi tiếng từng sử dụng chất cấm, nghiện rượu và có ảnh hưởng tiêu cực đến 2 con trai.

“Chính cuốn sách của Kevin đã đẩy cô ấy đến bước đường cùng và mọi chuyện từ đó trở đi đều đi xuống. Nó thực sự ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy”, nguồn tin thân cận nói thêm.

Cuối năm ngoái, Britney Spears đã phủ nhận các thông tin liên quan đến cuốn sách và cho rằng cựu vũ công chỉ muốn “kiếm tiền” từ việc tiết lộ những thông tin không có thật.

Cuộc sống của Britney Spears liên tục đối mặt với thử thách và hỗn loạn trong những năm gần đây (Ảnh: Getty).

Britney Spears từng đạt chứng nhận đĩa bạch kim và giành giải Grammy. Cô được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và được yêu thích nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, với hơn 100 triệu đĩa nhạc bán ra trên toàn cầu.

Năm 2012, Britney đứng đầu danh sách những nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo. Cũng trong năm này, cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Theo Forbes, tài sản của Britney Spears hiện khoảng 60 triệu USD.

Năm 2021, tòa án tại Los Angeles đã chấm dứt chế độ giám hộ kéo dài 13 năm đối với Britney Spears. Trong suốt thời gian đó, cha cô - ông Jamie Spears - kiểm soát phần lớn các quyết định tài chính và cá nhân của cô.

Sau khi giành lại quyền tự do pháp lý, Britney Spears nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội về những trải nghiệm khó khăn trong gia đình. Britney Spears trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 2 con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) với chồng cũ Kevin Federline.

Cơ quan chức năng cho biết vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.