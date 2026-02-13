Thương vụ 200 triệu USD khẳng định sức sống của "công chúa" Britney Spears

Mới đây, trang tin giải trí TMZ cho biết Britney Spears được cho là đã âm thầm bán quyền sở hữu danh mục các bản ghi âm và xuất bản âm nhạc của mình cho Primary Wave với mức giá khoảng 200 triệu USD. Thương vụ được nhận định có giá trị tương đương giao dịch mà Justin Bieber từng thực hiện trước đó.

Britney Spears vừa kiếm 200 triệu USD từ việc bán bản quyền âm nhạc của chính mình (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin, hợp đồng chuyển nhượng được ký ngày 30/12/2025, trong bối cảnh những căng thẳng gia đình của nữ ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Xu hướng nghệ sĩ bán lại danh mục âm nhạc để thu về khoản tiền lớn đang ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Danh mục của Britney bao gồm loạt bản hit như Baby One More Time, Toxic, Oops!... I Did It Again, Gimme More và Circus - những ca khúc vẫn duy trì sức sống mạnh mẽ trên sóng phát thanh và các nền tảng số, mang lại nguồn thu ổn định suốt nhiều năm qua.

Quyết định dừng ca hát từ năm 2019

Năm 2019, quản lý của Britney Spears gây chú ý khi thông báo cô sẽ tạm dừng ca hát vô thời hạn. Chia sẻ với Variety, người này cho biết: “Hãy cho cô ấy thời gian để sống cuộc sống bình thường. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều”.

Một số nguồn tin cho rằng quyết định rút lui được đưa ra sau khi cha ruột của cô, ông Jamie Spears - người từng giữ vai trò giám hộ - được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Dù từng xuất hiện thông tin nữ ca sĩ trở lại phòng thu, chính Britney sau đó đã phủ nhận và khẳng định chưa có kế hoạch quay lại với âm nhạc, thay vào đó muốn dành thời gian cho bản thân.

Britney Spears sở hữu giọng hát và phong cách gợi cảm (Ảnh: Getty).

Kể từ khi chấm dứt quyền giám hộ vào năm 2021, Britney theo đuổi cuộc sống tự do mà cô cho là đã khao khát trong nhiều năm. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ video cá nhân trên mạng xã hội và nhiều lần khẳng định bản thân khỏe mạnh, hạnh phúc.

Trong các bài đăng dài, Britney từng cho biết cô cảm thấy bị cô lập trong thời gian chịu sự giám hộ và thừa nhận mình “may mắn vì còn sống”. Cô cũng công khai chỉ trích gia đình vì cách đối xử trong quá khứ.

Giọng ca 45 tuổi trải lòng về cảm giác cô đơn và nhu cầu được kết nối: “Là con người, điều chúng ta thực sự muốn là cảm thấy được kết nối với nhau và không bao giờ thấy cô đơn. Với những người nói rằng cách giúp đỡ là cô lập và khiến bạn cảm thấy bị bỏ rơi một cách khủng khiếp, họ đã sai. Chúng ta có thể tha thứ, nhưng không bao giờ quên”.

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu Britney: For the Record, nữ ca sĩ từng ví cuộc sống khi ấy như một “nhà tù”. Cô nói việc cạo đầu năm 2007 là hành động nổi loạn và giải tỏa áp lực: “Mọi người nghĩ rằng tôi phát điên. Tôi chỉ muốn được tự do”.

Biểu tượng định hình nhạc pop đầu thế kỷ 21

Khi nhắc đến làn sóng pop cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Britney Spears là cái tên gần như không thể thay thế. Từ một ngôi sao tuổi teen, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, góp phần tái định nghĩa hình ảnh nữ nghệ sĩ pop.

Britney Spears được xem là "công chúa nhạc pop", người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhạc pop thế kỷ 21 (Ảnh: Getty).

Năm 1998, bản hit Baby One More Time đã đưa Britney trở thành hiện tượng toàn cầu. Album đầu tay cùng tên bán hàng chục triệu bản, nằm trong số những album thành công nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ tuổi teen.

Britney góp phần khôi phục vị thế của dòng teen pop trên thị trường quốc tế, cùng thời với các nhóm như Backstreet Boys và NSYNC. Tuy nhiên, cô là một trong số ít nghệ sĩ nữ solo (cá nhân) có sức cạnh tranh tương đương về tầm ảnh hưởng.

Album Blackout (2007), ra mắt giữa thời điểm đời tư nhiều biến động, về sau được giới chuyên môn đánh giá là tác phẩm đi trước xu hướng, có ảnh hưởng lớn đến làn sóng electropop (pop điện tử) và dance-pop cuối những năm 2000. Nhiều nghệ sĩ như Lady Gaga, Rihanna hay Selena Gomez từng thừa nhận chịu ảnh hưởng từ phong cách của cô.

Britney Spears trình diễn cùng Michael Jackson (Video: YouTube).

Thành tích thương mại và sức ảnh hưởng toàn cầu

Britney Spears là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế giới, với hơn 100 triệu bản thu âm được tiêu thụ toàn cầu. Cô giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Grammy, MTV Video Music Awards và Billboard Music Awards.

Britney Spears từng đứng đầu danh sách nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo năm 2012 và lọt top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn. Năm 2003, Britney Spears nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, khi đó cô chỉ mới 22 tuổi.

Ngừng biểu diễn từ năm 2019, Britney Spears vẫn luôn là cái tên có sức hút lớn với truyền thông (Ảnh: Getty).

Theo Forbes, khối tài sản hiện tại của Britney Spears ước tính khoảng 60 triệu USD. Dù chưa phát hành album mới kể từ năm 2016, cô vẫn nằm trong top 12 nghệ sĩ thành công nhất Billboard thế kỷ 21 (tính đến năm 2024).

Các chuyến lưu diễn của cô luôn đạt doanh thu hàng trăm triệu USD, đặc biệt là chuỗi lưu diễn tại Las Vegas (2013-2017), được xem là hình mẫu thành công cho mô hình lưu diễn mới của các nghệ sĩ pop sau này.

Năm 2025, cuốn hồi ký The Woman in Me - từng gây tiếng vang toàn cầu - được cho là sẽ được chuyển thể lên màn ảnh. Britney Spears được tiết lộ nhận khoảng 12,5-15 triệu USD tiền bản quyền cho tự truyện này.

Tác động văn hóa vượt ra ngoài âm nhạc

Britney Spears không chỉ là ca sĩ mà còn là hiện tượng truyền thông. Cuộc sống cá nhân của cô, từ hôn nhân, khủng hoảng tâm lý đến cuộc chiến pháp lý chấm dứt quyền giám hộ kéo dài 13 năm, đều trở thành đề tài toàn cầu.

Cuộc sống cá nhân đầy biến động và cuộc giải thoát khỏi việc bị giám hộ khiến Britney Spears càng trở nên nổi tiếng (Ảnh: DM).

Phong trào #FreeBritney (Giải phóng Brintney) bùng nổ trên mạng xã hội đã tạo ra cuộc thảo luận rộng lớn về quyền tự do cá nhân, quyền phụ nữ và cách truyền thông đối xử với người nổi tiếng.

Từ một ngôi sao tuổi teen bị soi xét khắc nghiệt, Britney trở thành biểu tượng của sự kiên cường và đấu tranh cho quyền tự quyết. Cô cũng là nghệ sĩ hiếm hoi tạo tiền đề cho làn sóng nữ nghệ sĩ pop thập niên 2010 với phong cách chủ động, cá tính mạnh.

Sau hơn 2 thập niên, Britney Spears vẫn được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc pop đương đại. Dù sự nghiệp trải qua nhiều thăng trầm, sức ảnh hưởng của cô đối với âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng thế giới là điều khó phủ nhận.