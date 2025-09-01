Mỹ Tâm hát tại A80 ở Quảng trường Ba Đình: "Cảm giác tự hào tràn ngập"

Những ngày qua, Mỹ Tâm gây chú ý khi trở thành một trong những giọng ca góp mặt tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Chương trình ngoài các phần diễu binh, diễu hành còn có nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Mỹ Tâm chia sẻ hình ảnh trong quá trình tổng duyệt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm chia sẻ hành trình ra Hà Nội chuẩn bị cho các chương trình. Xuất hiện tại sân bay, nữ ca sĩ giản dị trong áo thun in dòng chữ "Tâm yêu Việt Nam", mang theo lá cờ đỏ sao vàng. Cô bày tỏ niềm phấn khởi trước những hoạt động sắp tới và tự nhận mình là "khối yêu nước".

"Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Tôi đã đến Hà Nội thân yêu và cảm thấy rất tự hào. Được hòa trong không khí này không còn gì đẹp hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Những ngày qua, loạt clip và hình ảnh Mỹ Tâm tham gia tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Chiều 31/8, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, cô tham gia buổi tổng duyệt cho chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khoảnh khắc nữ ca sĩ tập luyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Buổi tổng duyệt đặc biệt dành cho tiết mục biểu diễn tối nay tại Mỹ Đình và cho đại lễ sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, trong lòng đã dâng trào niềm xúc động và hào khí".

Mỹ Tâm và bé gái hát "Tiến quân ca" tại chương trình văn nghệ ở A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình chuẩn bị, Mỹ Tâm thường xuyên chia sẻ các clip tập luyện cho những tiết mục trọng điểm. Một trong số đó là video cô hát cùng bé gái Hà Thủy Tiên, người sẽ trình diễn ca khúc Tiến quân ca trước khi Mỹ Tâm thể hiện Giai điệu tự hào trong cùng đoạn nhạc. Đây cũng chính là tiết mục Mỹ Tâm sẽ trình diễn tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Trong chương trình nghệ thuật sau lễ diễu binh và diễu hành, Mỹ Tâm sẽ hòa giọng cùng Phương Mỹ Chi, Double2T, Dương Hoàng Yến và nhiều nghệ sĩ khác trong liên khúc kéo dài hơn 10 phút, khép lại đại lễ với những ca khúc hào hùng: Tôi là người Việt Nam, Giai điệu tự hào, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang và Tiến quân ca.

Ngoài phần biểu diễn vào sáng 2/9, Mỹ Tâm còn góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tối 1/9. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, từ các giọng ca gạo cội như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, đến những gương mặt trẻ được công chúng yêu mến như SOOBIN, Đen Vâu, Double2T, MONO...