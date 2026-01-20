Bộ phim chính luận "Lằn ranh" tạm dừng phát sóng

Theo kế hoạch của VTV (Đài Truyền hình Việt Nam), trong khung giờ 21h - thời điểm quen thuộc của phim Lằn ranh, VTV1 sẽ phát sóng chùm phim tài liệu 4 tập Đảng Cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam cùng nhiều phim tài liệu và chương trình tọa đàm chuyên sâu hướng về Đại hội XIV.

Đây là hoạt động tuyên truyền trọng điểm trong thời gian diễn ra Đại hội, với các chương trình có nội dung giàu giá trị tư liệu, tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước.

Bộ phim Lằn ranh đang ở giai đoạn cao trào. Những tập gần đây liên tiếp hé lộ bộ mặt thật của Phó Bí thư Sách (NSND Trung Anh đóng), khi các mối quan hệ lợi ích và những sai phạm trong dự án chung cư Trinh Tam dần bị phanh phui. Các tuyến nhân vật chính buộc phải đối đầu trực diện, đẩy câu chuyện lên nhiều nút thắt căng thẳng.

NSND Trung Anh trong phim "Lằn ranh" (Ảnh: VFC).

Theo thống kê từ VTV Rating, Lằn ranh hiện là bộ phim dẫn đầu khung giờ vàng VTV1 về lượng khán giả bình quân mỗi tập. Tác phẩm gây chú ý khi đi thẳng vào đề tài chống tham nhũng, lợi ích nhóm, phản ánh mối quan hệ chống lưng giữa quan chức và doanh nghiệp trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính.

Phim do đạo diễn Nguyễn Mai Hiền thực hiện, được sản xuất trong khoảng 6 tháng với sự phối hợp của Viện Kiểm sát. Dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt thực lực như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Anh Đào, Hà Việt Dũng…

Trong đó, NSND Trung Anh đảm nhận vai Phó Bí thư Sách - nhân vật ban đầu xuất hiện như một cán bộ mẫu mực - nhưng càng về sau càng lộ rõ những toan tính và mưu mô quyền lực.

Theo kế hoạch, Lằn ranh sẽ khép lại ở tập 58 với 4 tập cuối lên sóng sau khi kết thúc đợt phát sóng phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ngay sau đó, bộ phim Không giới hạn sẽ nối sóng khung giờ 21h trên VTV1.

Không giới hạn khai thác hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới, với sự tham gia của Steven Nguyễn, Minh Trang, Tô Dũng, NSƯT Thanh Quý, NSND Quốc Trị…