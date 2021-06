Liên Bỉnh Phát - Yu Dương lần đầu kết hợp trong phim "Điên tối"

Dân trí Sự kết hợp của Yu Dương và Liên Bỉnh Phát được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc biệt cho bộ phim "Điên tối".

Từ cái tên có phần khó hiểu nhưng khơi gợi sự tò mò cho đến loạt poster ma mị, bí ẩn và một teaser kịch tính, phim điện ảnh Điên tối đang là một ẩn số thú vị với giới yêu phim.

Đặc biệt, dàn diễn viên quy tụ những gương mặt đậm chất xi-nê là một điểm mạnh của bộ phim này. Liên Bỉnh Phát điển trai, đã quen mặt với khán giả điện ảnh qua các bộ phim như: Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế, Truyện ngắn...

Yu Dương sẽ vào vai một "thánh cô" trẻ trung, xinh đẹp có tài giúp người khác xuyên không. Trong Điên tối, Yu Dương đóng cặp cùng nam diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Yu Dương sở hữu thần thái điện ảnh, chuyên trị các phim kinh dị, phim ma và tạo được dấu ấn sâu đậm qua nhiều tác phẩm như: Lời nguyền huyết ngải, Thang máy, Hoa thiên cốt, Cô dâu đại chiến 2…

Phan Anh có hơn 15 năm kinh nghiệm diễn xuất, thường xuyên góp mặt trong nhiều phim truyền hình. Vai diễn gần đây của anh trong Lựa chọn số phận khiến người xem "ghét cay ghét đắng" vì vào vai phản diện quá đạt.

Điên tối là phim điện ảnh debut của Jack Carry On (Trịnh Tài Việt) - một trường hợp lý thú của làng phim Việt. Tuy chỉ mới 26 tuổi nhưng Jack Carry On đã có đến 12 năm trong nghề, sở hữu một loạt các tác phẩm ấn tượng như: Ảo tưởng tuổi 17, Girls over power, Broken legs, Bí mật phòng kế, Câu chuyện pháp sư…

Không chỉ vậy, Jack Carry On cũng từng nhận được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất và Diễn viên chính xuất sắc nhất trong cuộc thi Project Sci Fi với bộ phim Game in real life khi mới 18 tuổi.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, đây là phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị, tâm lý. Bộ phim tiếp tục phát huy sở trưởng của Jack Carry On về mảng đề tài giật gân, tâm linh, ma mị kết hợp với những ngón "kỹ xảo" đỉnh cao.

Bộ phim sẽ được khởi chiếu online lúc 19h30 ngày 10/6 trên Youtube, TV360, Mocha và FPT Play.

"Điên tối sẽ là điều thật khác, một sự ma mị, đen tối. Nhưng cái xấu bị bóc trần nó sẽ để lại khoảng sáng của những điều tốt đẹp, người xem sẽ nhận thức được những giá trị cố hữu làm nên phẩm chất con người. Nhân vật có vai trò xuyên suốt bộ phim không phải là cặp nam - nữ chính mà là một kẻ có vấn đề về tâm tưởng", đại diện nhà sản xuất nói.

Vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến nhiều rạp phim phải tạm đóng cửa, một số bộ phim đã hoàn thành việc quảng bá hay công bố ngày chiếu nhưng dời vô thời hạn thì việc chuyển hướng phát hành online của nhà sản xuất Điên tối là được xem là một quyết định táo bạo ở thời điểm hiện tại.

Hà Thanh