Bé gái 7 tuổi hát ở A80: Lời chúc từ hiệu trưởng và hậu trường với Mỹ Tâm

Trong lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, phần đồng diễn Khí phách Việt Nam mở màn bằng giọng hát trong trẻo của em Hà Thủy Tiên (SN 2018, Hà Nội).

Câu hát: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa" vang lên từ tác phẩm Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, khiến hàng triệu khán giả lặng đi trong xúc động.

Em Hà Thủy Tiên xuất hiện bên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, biểu diễn tại đại lễ A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất hiện bên cạnh em là ca sĩ Mỹ Tâm. Sau phần mở đầu của Thủy Tiên, Mỹ Tâm cất giọng với ca khúc Giai điệu tự hào, tạo nên màn kết hợp giàu cảm hứng, lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ. Hình ảnh bé gái nhỏ nhắn cùng giọng ca hàng đầu trên sân khấu thiêng liêng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Bé gái 7 tuổi gây chú ý khi hát cùng Mỹ Tâm tại A80 (Video: Quay màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hà Văn Bạo (32 tuổi, Hà Nội) - cha của Thủy Tiên - cho biết: "Khoảnh khắc con cất giọng, tôi đã rơi nước mắt. Tất cả lo lắng suốt nhiều ngày bỗng vỡ òa thành niềm tự hào. Con còn quá nhỏ, lại đứng trên sân khấu được truyền hình trực tiếp cả nước, tôi lo lắng lắm. Nhưng khi con hoàn thành tốt, được khán giả đón nhận, cảm xúc ấy không thể diễn tả bằng lời".

Anh cho biết, trước khi chương trình diễn ra, gia đình không muốn tạo áp lực cho con: "Chúng tôi chỉ dặn con rằng đây là một sân khấu đặc biệt, hãy giữ sự tự tin và hồn nhiên khi hát. Con cũng có chút hồi hộp, nhưng khi nhạc vang lên, không khí phấn khởi đã tiếp thêm nhiều năng lượng để con biểu diễn tự nhiên như khi tập luyện".

Sự xuất hiện của em Hà Thủy Tiên gây chú ý tại đại lễ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ cùng hòa giọng ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, những khoảnh khắc hậu trường giữa Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên cũng thu hút hàng triệu lượt xem.

Cha của Thủy Tiên kể lại rằng, sau khi về nhà, con gái hào hứng nói rằng cô Mỹ Tâm "rất đáng yêu và quan tâm con". Với anh, điều khiến anh xúc động hơn cả là tình cảm gần gũi, thân thiết giữa con và nữ ca sĩ, như thể hai cô cháu đã quen biết từ lâu.

Do quy định an ninh, bố mẹ không được đi cùng con ở hậu trường, chỉ có thể theo dõi qua màn hình truyền hình trực tiếp.

"Hôm đó, tôi chỉ thấy con nắm tay chị Tâm đi vào vị trí chuẩn bị cho buổi lễ. Tôi lo lắng lắm, cũng không kịp gửi gắm gì, chỉ nhờ quản lý chị Tâm chú ý giúp vì con còn quá nhỏ. Nhưng chứng kiến sự quan tâm của chị Tâm dành cho con từ buổi tổng duyệt, tôi đã phần nào yên tâm hơn", anh Bạo chia sẻ.

Em Hà Thủy Tiên được Mỹ Tâm chăm sóc chu đáo trong hậu trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh kể thêm, trước giờ diễu hành, khi di chuyển gấp gáp, quần áo của bé bị xộc xệch. Vì bị tách ra nên gia đình không thể chỉnh sửa giúp con, chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

"Tôi cứ tự trách mình vì không kịp chỉnh quần áo cho con ngay ngắn trước khi lên sóng. Vậy mà thật may mắn, khi chương trình phát sóng, nhìn thấy con xuất hiện gọn gàng, tôi vô cùng vui mừng. Sau đó hỏi lại, con bảo chính cô Tâm đã chỉnh quần áo cho con. Nghe con kể, tôi càng thêm biết ơn sự tận tình của nữ ca sĩ", anh nói.

Em Hà Thủy Tiên và bố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau màn biểu diễn, Hà Thủy Tiên nhận được nhiều lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè. Trong lễ khai giảng 5/9, em được cô hiệu trưởng gửi lời chúc mừng, còn vinh dự cùng cô đón đoàn đại biểu tại trường. Các bạn cùng lớp cũng khen: "Dâu ơi, sao Dâu giỏi thế, lên tivi xinh lắm!".

Dù vậy, theo anh Bạo, con gái 7 tuổi chưa hiểu hết mọi sự chú ý dành cho mình. Anh tâm sự: "Tôi chỉ nói với con rằng đó là một chương trình rất thiêng liêng, rất ý nghĩa và con đã làm tốt. Điều tôi mong mỏi nhất vẫn là con có tuổi thơ hồn nhiên, phát triển tự nhiên, không bị áp lực từ những ánh nhìn của người lớn".