Đạo diễn Khải Anh nghỉ việc tại VTV sau 25 năm gắn bó

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đạo diễn Khải Anh đã xác nhận thông tin trên. Đạo diễn, NSƯT Lê Mạnh - quyền Phó Giám đốc VFC - cũng cho biết, đạo diễn Khải Anh xin nghỉ việc tại VFC từ hồi tháng 4.

Trên trang Facebook cá nhân, Khải Anh đã chia sẻ những suy tư chân thành về hành trình của mình, đồng thời hé lộ lý do dẫn đến quyết định thay đổi.

Anh viết: “Hai mươi lăm năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa.

Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp boss (thử thách) mới”.

Đạo diễn Khải Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh nhấn mạnh rằng, 4 tháng qua là khoảng thời gian cần thiết để nhìn lại, suy ngẫm và tự đặt câu hỏi liệu mình có dám chọn con đường khó hơn nếu được làm lại từ đầu.

Câu trả lời, theo Khải Anh, là một cái gật đầu đầy quyết tâm: “Thậm chí còn muốn đường khó hơn, cam go hơn - vì tôi tin thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng: Tự do sáng tạo, dám mạo hiểm”.

Không gọi đây là một cuộc chia tay, đạo diễn Khải Anh ví von quyết định rời VFC như việc “chuyển server” trong một trò chơi. “Vẫn là trò chơi quen thuộc - kể chuyện bằng hình ảnh - nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế”, anh bày tỏ.

Đạo diễn Khải Anh khẳng định niềm đam mê với nghề vẫn còn nguyên vẹn: “Ở lại mãi một chỗ mới là chuyện đáng lo. Nếu tim còn đập nhanh khi nghĩ đến tương lai, nghĩa là mình chưa hết yêu nghề. Nếu chưa ai làm, càng đáng để mình thử trước”.

Những dòng trạng thái này không chỉ thể hiện sự dứt khoát mà còn cho thấy khát vọng đổi mới và tinh thần sẵn sàng đối mặt với thử thách của anh.

Bài đăng của đạo diễn Khải Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người gửi lời chúc tới anh: “Chúc em mọi sự may mắn và thành công trên hành trình mới”; “Mình luôn tin tưởng Khải Anh là một cái tên đầy sức hút. Chúc bạn gặt hái thêm nhiều thành công”, hay “Cầu mong con luôn gặp được những người bạn đồng hành, dù đi trong giông bão… Chúc con thật nhiều may mắn”.

Khải Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội. Là con trai của NSND Khải Hưng - một trong những người đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam. Anh đến với nghệ thuật từ rất sớm.

Sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Thăng Long, anh nối nghiệp cha theo học nghề đạo diễn. Ra trường, anh đầu quân cho Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam - cũng là nơi bố mình làm sếp.

Trong hơn 2 thập kỷ gắn bó, Khải Anh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với các tác phẩm truyền hình nổi bật. Phim của anh thường mang hơi thở hiện đại, cách kể chuyện mới mẻ và chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.

Có thể kể đến loạt phim ăn khách như: Những ngọn nến trong đêm, Tuổi thanh xuân, Ngày ấy mình đã yêu, Người phán xử, Yêu hơn cả bầu trời, Mê cung…

Nam đạo diễn nghỉ việc tại VFC từ hồi tháng 4 (Ảnh: VFC).

Trong số đó, Người phán xử (2017) - bộ phim anh đảm nhận vai trò phó đạo diễn - được xem là một “bom tấn” truyền hình, tạo nên cơn sốt hiếm có trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim đã giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards và Phim truyền hình của năm tại WeChoice Awards 2017.

Đặc biệt, Tuổi thanh xuân - dự án hợp tác Việt - Hàn - đánh dấu bước đi mới mẻ của phim truyền hình trong nước, mở rộng khán giả trẻ và tạo nên sức hút ở cả hai quốc gia. Những dự án này đã giúp Khải Anh định hình phong cách: Hiện đại, táo bạo, giàu cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở phim dài tập, Khải Anh còn tham gia chỉ đạo nhiều phim ngắn, phim Tết và chương trình giải trí. Đồng nghiệp nhận xét anh là người cầu toàn, luôn tìm tòi cái mới, sẵn sàng thử nghiệm để đem đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả.