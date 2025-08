Bảo Anh lần đầu đưa con gái lên sân khấu, xúc động nói về tình mẫu tử

Live stage 4 (Vòng thi đấu 4) của chương trình Em xinh say hi tiếp tục là sân khấu dạt dào cảm xúc với phần thể hiện của 4 đội: LyHan, Phương Ly, Bích Phương và Lâm Bảo Ngọc.

Trong đó, đội LyHan giành chiến thắng với tiết mục đầy cảm xúc Lắm lúc - ca khúc ballad nói về tình mẫu tử do MAIQUINN sản xuất và Tiên Tiên sáng tác. Điểm đặc biệt trong màn trình diễn là việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, theo đề xuất của Miu Lê và Bảo Anh.

Các nghệ sĩ xúc động khi biểu diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc gợi nhắc tình yêu gia đình, ví mẹ như "siêu nhân" của con. Dù trưởng thành, mỗi người con trong mắt mẹ vẫn là một em bé. Lời hát như lời thủ thỉ của mẹ, xen lẫn dặn dò khiến người nghe dễ đồng cảm.

Sau tiết mục, MC Trấn Thành giới thiệu gia đình của các thành viên có mặt bên dưới khán đài. Bảo Anh lần đầu đưa mẹ và con gái - bé Nguyễn Bảo Thiên Di (tên thân mật là Misumi) - đến trường quay để xem cô biểu diễn. Sau khi kết thúc tiết mục, nữ ca sĩ bế con lên sân khấu.

"Tôi thấy đây là ca khúc về mẹ nên muốn cả mẹ và con gái có thể xem trực tiếp, đồng thời lưu lại những hình ảnh kỷ niệm qua chương trình", Bảo Anh bộc bạch.

Mẹ của Bảo Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi từng nghe nhiều bài hát viết về mẹ nhưng đây là bài được viết bởi những người trẻ. Bảo Anh trưởng thành rất nhiều từ khi làm mẹ và tôi thực sự xúc động, không thể kìm được nước mắt".

Bảo Anh bế con gái lên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trấn Thành cũng nhận xét anh thấy Bảo Anh trưởng thành và thay đổi, như trở thành một con người hoàn toàn mới từ khi được làm mẹ.

Bảo Anh tiếp lời đầy xúc động: "Tôi nhận ra, cách thương cha mẹ là thương chính bản thân mình trước. Đừng để mình khổ, đó là cách thực tế nhất để hiếu kính cha mẹ. Và đó cũng là điều tôi muốn dặn con gái mình, hãy biết yêu thương bản thân. Vì mỗi chúng ta là món quà vô giá của bố mẹ".

Không giấu được xúc động, thành viên LyHan chia sẻ hoàn cảnh riêng. Cô lớn lên thiếu vắng tình thương trọn vẹn của cả bố mẹ khi họ sớm chia tay. Mẹ cô đã trải qua ba cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

"Người đầu tiên là bố ruột, người thứ hai là bố dượng và tôi có thêm một em trai. Sau này, mẹ kết hôn với người chồng Đài Loan. Một ngày nọ, mẹ gọi điện về và nói: "Chồng mẹ mất rồi". Tôi lặng đi. Có những lúc, tôi ước gì mình có thể trở thành một người đàn ông bên cạnh mẹ, để mẹ hạnh phúc", LyHan nghẹn ngào.

Trước đó, đội Phương Ly mở màn với tiết mục Chẳng phải anh đâu theo phong cách tương lai (futuristic). Câu hát chủ đề "Who run the show now? Not you, not you, boy!" (tạm dịch: Giờ ai là người điều hành chương trình đây? Không phải cậu, nhóc ạ!), khẳng định tinh thần nữ quyền mạnh mẽ.

Đội Bích Phương tiếp nối với Bắc thang lên hỏi ông trời, biến sân khấu thành "thiên đình" đầy màu sắc. Quỳnh Anh Shyn tiếp tục ghi điểm với ý tưởng độc đáo và trang phục chỉn chu. Nhóm giữ tinh thần bản gốc, làm mới bản phối để tạo chiều sâu và lớp nghĩa mới cho bài hát.

Bích Phương trình diễn tiết mục đội mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối cùng, đội Lâm Bảo Ngọc khép lại với Bad Liar, tiết mục gây ấn tượng mạnh với ý tưởng dàn dựng bàn cờ vua. Các vũ công hóa thân thành những quân cờ, thể hiện hình ảnh các nữ nghệ sĩ không chỉ là "con tốt" trong gia đình hay xã hội, mà là những người không ngừng tiến lên phía trước.

Với các tiết mục đa dạng màu sắc và thông điệp, chiếc "ghế nóng" (hot chair) - giải thưởng dành cho đội xuất sắc nhất - đã thuộc về đội LyHan trong lượt thi đấu đầu tiên của livestage 4.