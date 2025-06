Bảo Anh sắc vóc thăng hạng tuổi 33, cuộc sống thay đổi sau khi làm mẹ

Gần đây, bức ảnh thời nhỏ của ca sĩ Bảo Anh gây sốt mạng xã hội. Dàn nghệ sĩ như: Diễm My 9X, Thanh Thảo, Huyền Baby, Thiều Bảo Trâm... cùng khán giả khen ngợi Bảo Anh xinh xắn từ bé, đường nét khuôn mặt không thay đổi nhiều khi trưởng thành.

Bảo Anh cũng đang thu hút sự quan tâm của dân mạng khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Tiết mục Cầm kỳ thi họa của đội Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Tiên Tiên, Lamoon hiện đạt 4,5 triệu lượt xem, giữ vị trí thứ 4 trong danh sách thịnh hành YouTube Việt Nam.

Trong ca khúc chủ đề The real aura của Em xinh say hi, phân đoạn hát của Bảo Anh được nhận xét là một trong những đoạn bắt tai, được khán giả trẻ yêu thích, gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, đầu năm 2023, giọng ca 9X ngừng hoạt động âm nhạc khoảng 9 tháng, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Hơn 1 năm qua, cô tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia một số chương trình thực tế, chạy show trong và ngoài nước.

Ở tuổi 33, Bảo Anh được khen có ngoại hình trẻ trung không kém lứa đàn em gen Z tại Em xinh say hi. Cô diện nhiều trang phục hiện đại, tạo hình cầu kỳ, khoe sắc vóc thăng hạng.

Khán giả nhận xét Bảo Anh luôn chỉn chu trong phong cách trang phục đi diễn. Đời thường, cô chuộng các thiết kế thoải mái, cá tính, tôn dáng.

Từng có giai đoạn bị dân mạng soi mói ngoại hình tăng cân, hiện tại, Bảo Anh sở hữu hình thể thon gọn hơn. Hằng tuần, cô đều đặn tập gym, chơi thể thao để duy trì vóc dáng.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Bảo Anh từng cho biết, cô nhiều lần mệt mỏi về tinh thần, bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực của dân mạng. Người đẹp 9X cho biết, cô luôn muốn phái nữ được yêu thương, tôn trọng.

"Thật ra nghệ sĩ cũng là con người, không phải gỗ đá. Sau ngần ấy năm đi hát, những bình luận tiêu cực vẫn khiến tôi bị ảnh hưởng. Sau này, tôi nhận ra rằng tôi chỉ cần quan tâm đến bản thân mình, những người yêu thương mình. Tôi hạnh phúc là được. Ngoài kia, mỗi người một tiêu chuẩn, không thể làm hài lòng tất cả", Bảo Anh nói.

Tháng 4/2024, Bảo Anh lần đầu thừa nhận chuyện có con. Sau khi công khai làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ cởi mở hơn về việc chia sẻ cuộc sống riêng, thường đăng những hình ảnh hạnh phúc bên con gái Misumi trên trang cá nhân.

Bảo Anh cho biết, cuộc sống của cô ý nghĩa, hạnh phúc hơn từ khi làm mẹ. Hằng ngày, cô cảm nhận niềm vui giản dị từ những khoảnh khắc chăm sóc, dành thời gian bên con gái.

Nữ ca sĩ cũng từng đối diện với những áp lực khi sinh con, song cô được con gái, gia đình tiếp thêm sức mạnh, làm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Tôi từng bật khóc vì những áp lực bản thân phải đối mặt. Tôi tự hỏi tại sao mình phải sợ hãi khi mình không làm gì sai. Từ khi có con, tôi như được sinh ra một lần nữa. Cuộc sống của tôi có mục tiêu mới và tôi phải cố gắng hết sức để chăm sóc, bảo vệ con", Bảo Anh trải lòng trong một podcast hồi tháng 5/2024.

Để thích nghi với nhịp sống khi làm mẹ, Bảo Anh học cách quản lý thời gian, điều chỉnh lịch trình để cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ.

Trong những chuyến lưu diễn hay đi làm xa nhà, Bảo Anh có sự hỗ trợ của bà ngoại, người thân trong việc chăm bé Misumi. Khi có thời gian rảnh, giọng ca 9X cũng đưa con đi du lịch, chụp những bộ ảnh mẹ con diện đồ đôi, thu hút nhiều lượt tương tác từ dân mạng.

Bảo Anh tên thật là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 ở TPHCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2012. Bảo Anh chinh phục khán giả qua những bản ballad như: Anh muốn em sống sao, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau, Ai khóc nỗi đau này... Ngoài ra, cô từng đóng phim Nhà có 5 nàng tiên, Bẫy ngọt ngào...

Ảnh: Facebook nhân vật