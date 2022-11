Bài phỏng vấn gây sốc của Selena Gomez và cú "hủy kết bạn" gây xôn xao

Trong bài phỏng vấn với tờ Rolling Stone, Selena Gomez đã chia sẻ về người bạn thân trong làng giải trí và mối quan hệ đặc biệt với Taylor Swift. Tuy nhiên, những tâm sự này của cô lại khiến Francia Raisa, cô bạn từng hiến thận cho cô, có phản ứng đáng chú ý.

Selena Gomez và Francia Raisa từng là hình mẫu tình bạn đẹp nhất làng giải trí Hollywood. Vào năm 2017, Francia Raisa từng hiến thận cho Selena Gomez khi người bạn thân thiết bị ảnh hưởng vì bệnh Lupus.

Selena Gomez từng nhận một bên thận của Francia Raisa vào năm 2017 (Ảnh: Instagram).

Ca phẫu thuật đã gặp một số trục trặc nhưng may mắn bác sĩ đã cứu được Selena Gomez khỏi lưỡi hái tử thần. Sau biến cố đó, nữ ca sĩ trân quý hơn những tháng ngày mình được sống.

Khi đó, Selena rất xúc động bày tỏ tình cảm với cô bạn thân: "Không từ ngữ nào có thể dùng để cảm ơn người bạn tuyệt vời Francia Raisa. Cậu đã trao tớ món quà và sự hy sinh quý giá nhất". Câu chuyện về cặp bạn thân này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Chia sẻ với truyền thông, Selena Gomez cho biết, cô hiểu việc ghép thận không thể duy trì mãi và nó chỉ có thời hạn nhưng cô luôn cảm ơn từng ngày được sống. Cô lựa chọn đối diện các vấn đề theo một cách hài hước. Cô nói: "Tôi đặt tên cho quả thận mới của mình là "Fred". Tôi đặt tên nó theo Fred Armisen vì tôi yêu thích bộ phim Portlandia".

Francia Raisa và Selena Gomez từng có tình bạn đáng ngưỡng mộ tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Trong bài phỏng vấn mới đây với tờ Rolling Stone, Selena Gomez thừa nhận không có nhiều bạn bè trong làng giải trí và người bạn thân duy nhất của cô trong showbiz chính là giọng ca nổi tiếng Taylor Swift.

Cô nói: "Tôi chưa bao giờ hợp chơi với một nhóm các cô gái sành điệu nổi tiếng. Người bạn duy nhất trong ngành giải trí của tôi thực sự chỉ có Taylor Swift. Tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về thế giới của họ. Tôi thấy những người xung quanh mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi đã đi được đến vị trí này, tôi hạnh phúc... nhưng thực ra tôi có cảm thấy như vậy không? Những thứ vật chất này có khiến tôi hạnh phúc không?".

Trong bộ phim tài liệu kể về cuộc đời mình vừa lên sóng vào ngày 4/11, Selena cũng không nhắc tới Francia Raisa. Ngay sau những chia sẻ của Selena, Francia Raisa đã có phản ứng đầu tiên. Trên một bài đăng về Selena và Taylor, Francia Raisa đã để lại bình luận: "Thật thú vị".

Nữ diễn viên sinh năm 1988 cũng được phát hiện bỏ theo dõi Selena Gomez trên mạng xã hội Instagram. Phản ứng của Francia Raisa đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

Francia Raisa bình luận "Thật thú vị" dưới bài chia sẻ về người bạn thân trong làng giải trí của Selena Gomez (Ảnh chụp màn hình).

Một số khán giả cho rằng, Selena đã "bỏ rơi" và hơi vô tâm khi không nhắc đến Francia Raisa. Tuy nhiên, một số khán giả cũng lên tiếng bênh vực cựu công chúa Disney.

Một số ý kiến cho rằng, mối quan hệ giữa hai cô gái có thể đã rạn nứt từ năm 2019 khi Francia Raisa không còn công khai chúc mừng sinh nhật Selena. Phản ứng trước thông tin này, tình cũ của Justin Bieber lên tiếng: "Tôi không thể bày tỏ rằng tôi biết ơn bạn ấy (Francia Raisa) đến thế nào".

Cũng trong bài phỏng vấn với tờ Rolling Stone, Selena Gomez không ngần ngại khi nói về bệnh tật bởi cô tin đây là cách mà cô có thể đối diện với chúng. Selena Gomez được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực vào năm 2018. Thời điểm đó, cô bắt đầu nghe thấy những tiếng nói trong đầu mình, càng về sau âm thanh này càng lớn hơn và lấn át tất cả những gì cô có thể nghe được ngoài đời thật. Và đó cũng là lúc, Selena Gomez tìm đến các bác sĩ.

Selena Gomez thừa nhận cô đã đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc đời khi ở tuổi 30 (Ảnh: Rolling Stone).

"Khi tôi bắt đầu bước vào độ tuổi đôi mươi cũng là lúc tôi bắt đầu đối mặt với giai đoạn đen tối của cuộc đời mình. Khi đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể kiểm soát được cảm giác của chính mình, cho dù điều đó tuyệt vời hay tồi tệ", Selena Gomez trải lòng. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã phải tìm tới bốn trung tâm điều trị khác nhau để có thể có lại cuộc sống bình thường.

Hiện tại, cô vui vẻ chấp nhận việc mình bị bệnh và học cách thích nghi với những khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ gây chú ý với chia sẻ về người bạn thân trong làng giải trí, những ngày qua, bộ phim tài liệu về cuộc đời của Selena Gomez lên sóng cũng khiến khán giả xôn xao bàn tán.

Trong bộ phim My Mind & Me, Selena Gomez tâm sự đã trải qua nỗi đau sâu sắc khi kết thúc quan hệ tình cảm với Justin Bieber sau 9 năm yêu đương. Cô nói: "Chia tay Justin Bieber rất đau đớn nhưng là điều tốt nhất".

Selena tâm sự: "Mọi thứ diễn ra công khai. Tôi cảm thấy đã bị ám ảnh bởi mối quan hệ trong quá khứ mà không ai muốn buông bỏ. Sau đó, tôi chỉ vượt qua nó và không còn sợ hãi nữa".

Selena Gomez thừa nhận chia tay Justin Bieber rất đau đớn nhưng là điều tốt nhất với chính cô (Ảnh: Rolling Stone).

Selena và Justin hẹn hò từ năm 2010 khi cả hai còn ở tuổi teen. Họ chia tay rồi tái hợp nhiều lần trong 9 năm bên nhau. Đến năm 2018, cặp sao mới thực sự chấm dứt và lựa chọn cuộc sống mới. Vài tháng sau chia tay, Justin Bieber hẹn hò rồi nhanh chóng đăng ký kết hôn với người mẫu Hailey Baldwin.

"Tôi cảm thấy như mình trải qua nỗi đau tồi tệ nhất trong đời, sau đó chỉ quên đi mọi thứ khi buông tay. Nhưng tôi nghĩ rằng điều ấy cần thiết và rốt cuộc, đó là điều tốt nhất từng xảy ra với tôi", Selena bộc bạch.

Thời gian sau, Selena viết ca khúc Lose You to Love Me kể về những cảm xúc đó. Cô tiết lộ đã viết bài hát trong vòng 45 phút. "Đó không phải chỉ là một tình yêu đã mất. Đó là việc tôi học cách chọn chính mình, chọn cuộc sống cho mình, nhưng cũng hy vọng mọi người có thể tìm thấy sự bình yên trong đó. Bài hát nói về việc bạn biết mình đã hoàn toàn đánh mất một phần con người bạn để khám phá lại bản thân một lần nữa".