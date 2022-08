Selena Gomez vướng tin đồn hẹn hò

Selena Gomez đang tạm gác công việc, dành thời gian đi du lịch cùng một nhóm bạn nhân dịp sinh nhật tuổi 30. Điểm đến của giọng ca nổi tiếng là châu Âu. Cuối tuần vừa rồi, nữ ca sĩ liên tục bị giới săn tin bắt gặp khi chơi đùa cùng nhóm bạn trên du thuyền xa hoa ở Positano, Italy.

Selena luôn nở nụ cười tươi trên môi và khoe thân hình gợi cảm, quyến rũ. Chuyến du lịch của giọng ca nổi tiếng còn có sự tham gia của một vài người bạn. Trong đó, sự thân thiết và những va chạm rất tự nhiên, thân mật giữa Selena và đạo diễn người Italy - Andrea Iervolino gây chú ý.

Selena Gomez xuất hiện thân thiết bên đạo diễn Andrea Iervolino trong kỳ nghỉ tại châu Âu, tháng 8/2022 (Ảnh: JJ).

Hai người trò chuyện, đùa giỡn, chụp hình thân thiết với nhau. Trong chuyến đi, đạo diễn người Italy - Andrea Iervolino luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho cựu ngôi sao Disney. Ngày 7/8, Andrea Iervolino còn có nhiều khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ và cử chỉ chăm sóc đặc biệt dành cho Selena Gomez.

Được biết, Andrea Iervolino, năm nay 35 tuổi, đang là một đạo diễn tại Italy. Hai người từng hợp tác trong bộ phim In Dubious Battle (năm 2016) và trở nên thân thiết từ đó. Đạo diễn Andrea Iervolino được nhận xét có ngoại hình điển trai, khá giống với tài tử Chris Evans.

Vào dịp sinh nhật năm 2019, Selena Gomez cũng đón kỳ nghỉ tại Italy và ở cùng gia đình Iervolino. Lần gần nhất họ xuất hiện chung là trong chuyến đi năm ngoái. Trước nghi vấn của truyền thông và người hâm mộ, Selena và Andrea đều không lên tiếng.

Andrea Iervolino tỏ ra ân cần với Selena Gomez (Ảnh: JJ).

Vài ngày trước, Andrea Iervolino và Selena Gomez bị bắt gặp thân thiết trên du thuyền (Ảnh: DM).

Andrea Iervolino và Selena Gomez bắt đầu mối quan hệ từ năm 2016 khi cộng tác trong bộ phim "In Dubious Battle" (Ảnh: DM).

Selena Gomez từng có mối tình tiêu tốn giấy mực truyền thông với nam ca sĩ Justin Bieber. Cặp đôi chia tay rồi tái hợp trong gần 8 năm trước khi chính thức kết thúc mối quan hệ vào năm 2018. Sau đó, Justin công khai chuyện tình và tiến tới hôn nhân với người mẫu Hailey Baldwin.

Về phần mình, Selena Gomez khẳng định cô vẫn độc thân, sẵn sàng đón nhận tình yêu mới sau những tổn thương trong quá khứ. Năm ngoái, cô dính tin đồn tình cảm với nam diễn viên Chris Evans nhưng sau đó, cặp đôi đã phủ nhận.

Gần đây, trong bài phỏng vấn đón tuổi 30, giọng ca nổi tiếng cho biết, cô đã sẵn sàng chia tay Hollywood để kết hôn, làm mẹ và dành thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Giọng ca Lose You to Love Me nói: "Tôi hy vọng được kết hôn và làm mẹ. Cuối cùng, tôi cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Tôi muốn dành phần lớn cuộc đời mình để làm từ thiện trước khi từ bỏ". Nữ diễn viên 30 tuổi tâm sự, việc chứng kiến em gái cùng cha khác mẹ 8 tuổi lớn lên khiến mong muốn làm mẹ của cô ngày càng lớn.

Selena Gomez gần đây liên tục nói về việc rời xa Hollywood, lập gia đình và sinh con (Ảnh: AP).

Đây không phải lần đầu Selena Gomez nhắc tới chuyện lập gia đình. Hồi tháng 6 vừa rồi, khi trò chuyện với tờ Hollywood Reporter, nữ ca sĩ cùng đề cập tới việc chuyển từ Texas đến Hollywood sống khiến cô nhìn nhận sự quan trọng của việc có con. "Tôi chắc chắn sẽ sinh bốn đứa con. Không có gì sai trái khi tôi muốn điều đó", nữ diễn viên hạnh phúc nói.

Selena Gomez bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ khi là một cô bé với vai trò diễn viên trong các bộ phim truyền hình dài tập của Disney. Sau đó, cô tấn công sang lĩnh vực ca hát và gặt hái nhiều thành công. Sự nổi tiếng quá sớm khiến Selena Gomez đánh mất tuổi thơ, sự tự do và thậm chí phải trả giá bằng chính cuộc sống cá nhân, vấn đề sức khỏe và tâm lý.

Sau những khó khăn trong cuộc sống, ngôi sao 30 tuổi hiện là một phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời và lan tỏa năng lượng tích cực. Cô nói về những trải nghiệm đau thương của chính mình: "Khi còn trẻ, tôi sợ hãi điều đó, nhưng hiện tại cuộc sống đã rất khác. Tôi đã ngừng quan tâm đến những điều tiêu cực mọi người hay bàn tán. Thật tuyệt vời và thoải mái làm sao".

Sau dự án phim truyền hình khá thành công Only Murders in the Building ra mắt trong năm 2022, Selena Gomez đang cân nhắc lời mời góp mặt trong dự án Working Girl. Nữ diễn viên được cho là đang đàm phán để đóng chính trong bộ phim này.