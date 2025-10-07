Tân binh từng đào tạo ở Hàn Quốc, được SOOBIN khen là ai?

Tập 1 của Tân binh toàn năng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Trong dàn thí sinh, Cường Bạch và Phúc Nguyên là hai cái tên gây chú ý nhờ màn thể hiện nổi bật trong phần thi nhóm Exposure.

Ngay từ những phút đầu, Cường Bạch gây ấn tượng với phong thái tự tin. Dù không đảm nhận nhiều đoạn hát mà chỉ xuất hiện ở phần rap và vũ đạo, anh vẫn tạo dấu ấn bằng thần thái và khả năng làm chủ sân khấu.

Cường Bạch trình diễn cuốn hút trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cường Bạch (SN 2000, Nghệ An) có 7 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và từng trải nghiệm môi trường đào tạo tại Hàn Quốc. Quãng thời gian rèn luyện giúp anh hình thành tác phong chuyên nghiệp và bản lĩnh khi biểu diễn.

Anh từng là thành viên nhóm B-Wild, sau đó sang Hàn Quốc năm 2018 để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng. Trở về Việt Nam, anh tham gia chương trình Vote for five 2022. Đến với Tân binh toàn năng, Cường Bạch cho biết, anh muốn chinh phục giấc mơ còn dang dở.

SOOBIN từng nhận xét: "Đối với Cường Bạch, phải dùng từ "bén" để miêu tả. Phong thái của một thần tượng có thể thấy rất rõ ở bạn ấy, đó là điều không dễ có ở một tân binh".

Khác với sự từng trải của Cường Bạch, Phúc Nguyên (SN 2005) gây ấn tượng bởi tinh thần bứt phá. Từng được biết đến với hình ảnh "cậu bé ôm đàn guitar hát tình ca", Phúc Nguyên thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong Tân binh toàn năng.

Ở ca khúc Đã đến lúc, anh mang đến phần thể hiện nhiều cảm xúc, trong khi ở Exposure, Phúc Nguyên đảm nhận đoạn chuyển và nốt cao, cho thấy khả năng thanh nhạc tiến bộ.

Phúc Nguyên là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhóm Tân binh thăng cấp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

SOOBIN đánh giá: "Phúc Nguyên rất tiềm năng. Em ấy ngoan, giọng hát tốt, có thể phát triển thành một nghệ sĩ toàn diện. Đặc biệt, nốt cao của em rất chắc và sáng".

Nếu Cường Bạch mang đến hình ảnh của một người trung tâm bản lĩnh, thì Phúc Nguyên đại diện cho sức trẻ và tinh thần học hỏi. Sự tương phản ấy tạo nên điểm nhấn thú vị, góp phần giúp tập mở màn Tân binh toàn năng nhận được sự quan tâm của khán giả.