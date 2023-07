Mới đây, truyền thông quốc tế xôn xao trước thông tin, cuộc hôn nhân 2 năm của Ariana Grande và ông xã doanh nhân Dalton Gomez, đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Cặp đôi được cho là đang tiến hành thủ tục ly hôn sau 5 tháng sống ly thân.

Ariana Grande và ông xã doanh nhân Dalton Gomez (Ảnh: Instagram).

Theo TMZ, nữ ca sĩ nổi tiếng đang hẹn hò nam diễn viên Ethan Slater, hơn cô 1 tuổi. Một nguồn tin tiết lộ, 2 nghệ sĩ nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác ở phim Wicked và bắt đầu bước vào giai đoạn hò hẹn từ vài tháng trước.

Wicked là bộ phim mới nhất mà Ariana tham gia. Cô sang Anh ghi hình cho bộ phim từ đầu năm nay. Việc sống xa gia đình, bận rộn với công việc chính là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai vợ chồng tiểu diva rạn nứt.

Theo nguồn tin của TMZ, Ariana Grande bắt đầu hẹn hò với bạn diễn khi đã ly thân với chồng. Nam diễn viên Ethan Slater cũng không còn chung sống với vợ - nữ ca sĩ Lilly Jay. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cả Ariana và Ethan đều chưa chính thức ly hôn người cũ.

Ariana Grande và bạn diễn, Ethan Slater, được cho là đang hẹn hò (Ảnh: DM).

Ethan Slater (SN 1992) là ca sĩ, diễn viên kiêm nhà soạn nhạc người Mỹ. Anh được nhiều khán giả biết đến nhờ vai diễn SpongeBob SquarePants trong vở nhạc kịch cùng tên.

Trước khi Ethan Slater và vợ (nữ ca sĩ Lilly Jay) ly thân, cặp đôi từng có chuyện tình khiến nhiều người ngưỡng mộ kéo dài khoảng 10 năm. Ethan Slater chính thức bắt đầu mối quan hệ với nữ ca sĩ Lilly Jay từ năm 2010. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2018 và đón con trai đầu lòng chào đời vào năm ngoái.

Hiện tại, Ariana Grande và Ethan Slater đều chưa phản hồi về thông tin hẹn hò.

Trong khi đó, cuộc hôn nhân của Ariana Grande và chồng doanh nhân vẫn là tâm điểm truyền thông. Theo một người bạn của nữ ca sĩ, cặp đôi từng cố gắng hàn gắn tình cảm nhưng không thành công.

Ariana dường như là người chủ động kết thúc mối quan hệ. Cô muốn duy trì quan hệ bạn bè với chồng trẻ sau khi chia tay.

Ariana Grande không còn đeo nhẫn cưới (Ảnh: DM).

Về phần doanh nhân Dalton Gomez, anh vẫn cố gắng hòa giải với vợ. 2 tháng trước, cặp đôi gặp gỡ bác sĩ tâm lý với mong muốn hàn gắn hôn nhân nhưng chưa thành công.

"Dalton Gomez vô cùng thất vọng. Một cuộc ly hôn không phải điều anh ấy mong muốn. Anh ấy thích chuyện tình đẹp như cổ tích, thích kết thúc có hậu và mọi chuyện không đi theo hướng anh muốn. Dalton thực sự mong có thể hàn gắn với Ariana", nguồn tin tiết lộ.

Tờ People cho hay, nguyên nhân dẫn tới sự rạn nứt hôn nhân của vợ chồng Ariana là họ sống xa nhau quá nhiều. Việc liên tục phải yêu xa khiến giọng ca 7 Rings cảm thấy khó cân đối giữa cuộc sống riêng và công việc. Trước những thông tin liên quan tới hôn nhân của mình, giọng ca nổi tiếng chỉ im lặng.

Ngày 16/7 vừa rồi, cô xuất hiện tại trận chung kết Wimbledon nhưng không còn đeo nhẫn cưới. Lần cuối cô được bắt gặp đeo nhẫn cưới là tháng 4. Chủ nhân bản hit Thank You, Next cũng không sánh đôi cùng chồng từ lâu. Những bức ảnh chụp tại hôn lễ kín tiếng năm 2021 cũng biến mất trên trang cá nhân của nữ ca sĩ.

Yêu xa là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Ariana và chồng rạn nứt (Ảnh: Getty Images).

Ariana Grande kết hôn với chồng kém 2 tuổi vào năm 2021. Hôn lễ của họ diễn ra bí mật với sự tham gia của khoảng 20 người, phần lớn là người thân và bạn bè thân thiết. Tháng 5 vừa rồi, Ariana còn đăng ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng chú thích "Tôi yêu anh ấy rất nhiều".

Ariana Grande (SN 1993) là một trong những giọng ca trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Năm 2020, ngôi sao xinh đẹp là một trong 10 người phụ nữ có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực âm nhạc trong danh sách 100 người nổi tiếng nhất năm 2020 do tạp chí Forbes bầu chọn.

Tính tới tháng 7, theo Celebrity Net Worth, Ariana Grande sở hữu khối tài sản ước tính 240 triệu USD và là một trong những người nổi tiếng được trả lương cao nhất thế giới. Giọng ca xinh đẹp hiện có hơn 372 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Dalton Gomez (chồng Ariana Grande) được truyền thông để mắt sau khi anh công khai hẹn hò với giọng ca nổi tiếng vào năm 2021. Trong 2 năm qua, doanh nhân thế hệ 9X luôn tìm cách tránh xa truyền thông, duy trì cuộc sống kín tiếng.

Dalton Gomez và Ariana Grande tổ chức hôn lễ chỉ có khoảng 20 người tham dự vào năm 2021 (Ảnh: People)

Theo People, chồng của Ariana Grande đang làm việc cho một tập đoàn bất động sản quốc tế có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Anh sinh ra và lớn lên tại California (Mỹ) và có 7 năm kinh nghiệm buôn bán bất động sản.

Dalton hiện giữ chức Giám đốc điều hành tại một chi nhánh của tập đoàn. Bạn bè trong giới đánh giá nam doanh nhân thông minh, có hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực thiết kế và kinh doanh bất động sản.

Nam doanh nhân cũng có mối quan hệ rộng với các ngôi sao nổi tiếng nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản. So với khối tài sản hơn 240 triệu USD của vợ, tài sản của Dalton khá khiêm tốn, chỉ 20 triệu USD.

Được biết, Dalton Gomez quen Ariana Grande qua một thương vụ mua bán nhà đất. Năm 2021, Ariana tìm mua bất động sản tại Los Angeles (Mỹ) và cô được sắp xếp làm việc với Dalton. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, giọng ca nổi tiếng đã có ấn tượng tốt với chàng trai kém cô 2 tuổi.

Cô nói với bạn bè: "Anh ấy rất đáng yêu". Sau đó, nữ ca sĩ chủ động yêu cầu ê-kíp sắp xếp cho cô tiếp tục làm việc với Dalton. "Ariana phải lòng Dalton chỉ sau một thời gian ngắn quen biết. Cô ấy thực sự rất thích anh ấy", một nguồn tin chia sẻ với tờ Dailymail vào năm 2021.