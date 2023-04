Nữ ca sĩ Ariana Grande khiến fan lo lắng vì diện mạo gầy gò bất thường

Ariana Grande vừa xuất hiện tại London (Ảnh: Daily Mail).

Điều khiến các fan của Ariana Grande lo lắng về cô ở thời điểm này chính là việc nữ ca sĩ - diễn viên 29 tuổi gầy gò bất thường.

Một cư dân mạng bình luận: "Tôi không còn nhận ra Ariana nữa, cô ấy trông khác quá. Cô ấy đã hoạt động rất chăm chỉ, nỗ lực trong giới showbiz nhưng hiện tại trông cô ấy không khỏe. Tôi hy vọng cô ấy đang ổn và không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng".

Một fan khác lên tiếng: "Ariana trông không khỏe, cô ấy trang điểm đậm và mặc quần áo rộng, nhưng những điều ấy cũng không thể che đi tất cả. Chúng ta đều có thể nhìn thấy có điều gì đó không ổn ở Ariana. Đôi mắt cô ấy trông có vẻ buồn và nụ cười không tự nhiên, cô ấy sụt cân nhiều quá".

Một fan nữa bày tỏ lo lắng: "Ôi thần tượng của tôi! Tôi thực sự rất lo lắng cho Ariana, hẳn những người thân của cô ấy phải nhận ra và lo lắng nhiều hơn cả chúng ta. Cô ấy trông không ổn và tôi không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy khỏe mạnh, vui vẻ".

Ariana Grande từng phải vật lộn với chứng trầm cảm (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2019, Ariana Grande từng tâm sự rằng tình trạng trầm cảm và những cơn lo lắng bột phát dữ dội xảy đến với cô ở mức độ nghiêm trọng chưa từng thấy. Điều này từng khiến cô phải dừng một số hoạt động đã được lên lịch để quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Đăng tải trên mạng xã hội khi ấy, Ariana Grande viết: "Chào các bạn, đây là lúc để nói những điều chân thành. Những cơn lo lắng bột phát dữ dội và trạng thái trầm cảm của tôi chưa bao giờ ở vào tình trạng nghiêm trọng như thời gian gần đây. Quả thực, tôi đã luôn dành cho công chúng tất cả những gì tôi có và cố gắng nỗ lực nhiều nhất có thể để che giấu những vấn đề của cá nhân mình".

Ariana Grande từng cho biết cô rất tâm đắc với một câu nói của nam diễn viên Jim Carrey về chứng trầm cảm rằng: "Trầm cảm là cách để cơ thể bạn nói lên rằng: Tôi không muốn là con người như thế này thêm nữa. Tôi không muốn giữ mặt nạ này để đối phó với thế giới thêm nữa. Nó quá nặng nề đối với tôi".

Ariana Grande là một nữ ca sĩ - nhạc sĩ - diễn viên người Mỹ. Cô từng đạt nhiều đĩa hát bạch kim, album bạch kim, giành nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, trong đó có giải Grammy. Ariana được biết đến với quãng giọng rộng, thuở mới bước chân vào nghề ca hát, giới phê bình đã so sánh giọng hát của cô với giọng hát của Mariah Carey.

Ariana Grande trên sân khấu (Ảnh: Daily Mail).

Ariana Grande bắt đầu sự nghiệp hồi năm 2008 khi tham gia nhạc kịch Broadway. Sau đó, cô được biết đến nhiều hơn qua các vai diễn trong seri phim truyền hình dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Sau một thời gian "cover" các ca khúc và đăng tải lên YouTube, tài năng ca hát của Ariana Grande bắt đầu thu hút sự chú ý và cô có hợp đồng thu âm đầu tiên hồi năm 2011. Album đầu tay của cô - Yours Truly ra mắt hồi năm 2013 thành công vang dội.

Các album sau đó của cô như My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018) và Thank U, Next (2019) tiếp tục chứng kiến những thành công, đồng thời, cho công chúng thấy nhiều khía cạnh đa dạng ở Ariana Grande, các sản phẩm âm nhạc này đều đạt thứ hạng cao và được giới phê bình đánh giá tốt.

Hồi tháng 2/2019, Ariana Grande đã trở thành nhân vật nữ giới có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội Instagram. Tạp chí tài chính Forbes (Mỹ) cũng đưa cô vào nhóm những ngôi sao được trả thù lao cao nhất trong năm 2019.

Tạp chí Time (Mỹ) đã đưa Ariana Grande vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới hồi năm 2016 và 2019. Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) từng trao cho cô danh hiệu Người phụ nữ của năm 2018.

Ở một độ tuổi còn rất trẻ nhưng Ariana Grande đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp và trở thành nghệ sĩ quốc tế được yêu thích, thành công lớn cũng tạo nên những áp lực đối với cô.