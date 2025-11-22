Xác lập con cua Cà Mau lớn nhất nặng hơn 1,8kg

Tối 22/11, Ban tổ chức cuộc thi xác lập cua Cà Mau lớn nhất chính thức công bố kết quả và trao giải cho các đơn vị tham gia dự thi.

Con cua đến từ xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) nặng 1,8203kg, chiều rộng mai cua 199,7mm, đã dành giải nhất.

Con cua nặng 1,8203kg đạt giải nhất cua Cà Mau lớn nhất trong khuôn khổ cuộc thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Công ty TNHH Dư Thái Bình là đơn vị sở hữu con cua này. Ban tổ chức đã trao phần thưởng 15 triệu đồng. Đồng thời, Ban tổ chức lập hồ sơ đề nghị Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam".

Mặt trên mai cua có chiều rộng 199,7mm (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đây là lần thứ hai Công ty TNHH Dư Thái Bình dành giải nhất cuộc thi xác lập con cua Cà Mau lớn nhất. Trước đó, tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I - năm 2022, con cua có trọng lượng 1,4517kg đã đạt danh hiệu cua Cà Mau lớn nhất.

Càng cua khá to (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, tỉnh tổ chức cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất với 3 mục tiêu: Tạo tiếng vang cho sự kiện ngày hội, làm chất liệu để truyền thông xây dựng thương hiệu, câu chuyện về cua Cà Mau; mong muốn tìm ra nhóm cá thể cua có trọng lượng vượt trội, làm cơ sở dữ liệu để nhà khoa học nghiên cứu phát triển giống cua; tạo phong trào thi đua trong lao động sản xuất của người dân nuôi cua ở Cà Mau.