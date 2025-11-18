Độc đáo đua cua tại ngày hội ở Cà Mau

Tối 17/11, cuộc thi đua cua diễn ra sôi nổi tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025. Đây là một trong những trò chơi hấp dẫn dành cho đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị địa phương và người dân.

Sôi nổi đua cua ở Cà Mau (Video: Huỳnh Hải)

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II, diễn ra từ ngày 16 đến 22/11.

Cà Mau là trung tâm thủy sản quan trọng của Việt Nam, với diện tích nuôi trồng thủy sản gần 450.000ha. Trong đó có 260.000ha nuôi tôm, cua rừng sinh thái và các mô hình nuôi sinh thái bền vững.

Cua Cà Mau được đánh giá là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thịt chắc, ngon, ngọt đậm và được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Sản phẩm này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Trước đó tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, với quy mô nuôi lớn nhất cả nước (hơn 365.000ha, chiếm khoảng 78% diện tích và sản lượng trên 36.000 tấn, chiếm khoảng 53% cả nước), Cà Mau hoàn toàn xứng đáng là “thủ phủ cua của Việt Nam”, mang lại sinh kế bền vững cho hàng vạn hộ dân.