Du khách leo núi liên tiếp lạc đường, khu du lịch núi Bà Đen phát cảnh báo

Theo thông tin từ Ban quản lý, cả 3 trường hợp đều là nhóm du khách bị mất phương hướng khi trời tối, không xác định được vị trí. Khi được giải cứu, các nạn nhân không bị chấn thương nhưng rơi vào tình trạng đuối sức khi không tìm thấy lối ra.

Núi Bà Đen khá dễ chinh phục vào ban ngày trong khung giờ an toàn từ 6h đến 12h. Tuy nhiên, do địa hình có nhiều ngã rẽ phức tạp, với những người thiếu kinh nghiệm, không quen đường, nguy cơ gặp sự cố vào ban đêm là rất cao.

Nhóm du khách được hỗ trợ xuống núi vào 20h40 ngày 16/8 (Ảnh: Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen).

Các sự cố được ghi nhận chủ yếu do thời tiết bất lợi, trời mưa và tối nhanh khiến đường đi trơn trượt, nguy hiểm, làm du khách mất phương hướng, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen thông tin thêm.

Ngoài ra, việc thiếu kinh nghiệm và không chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cũng là yếu tố khiến các tai nạn có thể xảy ra.

Núi Bà Đen có độ cao 986m so với mực nước biển, được mệnh danh là “Nóc nhà Nam Bộ”, nổi bật với hệ thống chùa chiền linh thiêng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và là điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngoài du lịch tâm linh, hoạt động leo núi tại đây cũng thu hút nhiều du khách yêu thích trải nghiệm mạo hiểm. Tuy nhiên, tại đây đã xảy ra một số sự cố đáng tiếc khi du khách lạc đường trong quá trình leo núi.

Một nhóm du khách khác được hỗ trợ vào khoảng 20h ngày 17/8 (Ảnh: Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen).

Trong tháng 7/2024, một nhóm gồm bốn người trong lúc men theo đường mòn xuống núi đã bị lạc, rơi vào tình trạng đuối sức. Đáng chú ý, một thành viên trong nhóm không may trượt ngã, bị thương nên đã phải dùng điện thoại liên lạc cầu cứu. Ngay sau đó, hàng chục chiến sĩ được huy động lên hiện trường, tiến hành tìm kiếm và giải cứu, đưa các nạn nhân xuống núi an toàn.

Chỉ ít lâu sau, vào tháng 8/2024, một trường hợp khác cũng gặp sự cố tương tự. Một du khách chưa có kinh nghiệm leo núi, lại không trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đã bị lạc và không tìm được lối ra, phải gọi điện thoại cầu cứu.

Trước đó, vào đầu năm 2015, từng xảy ra vụ việc 20 sinh viên của nhiều trường đại học tại TPHCM bị lạc khi leo núi Bà Đen, không tìm thấy đường xuống. Ngay trong đêm, gần 100 người gồm công an, cảnh sát cơ động, lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng người dân địa phương đã phải khẩn trương vào cuộc tìm kiếm và giải cứu.

Ban Quản lý cho biết, các du khách gặp nạn đều được đội cứu nạn cứu hộ hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh về việc đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động leo núi tại đây.

Ban Quản lý nhấn mạnh rằng việc hợp tác của du khách là yếu tố then chốt để đảm bảo một hành trình leo núi an toàn và thú vị.

Để tránh những sự cố không mong muốn, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đưa ra một số khuyến cáo dành cho du khách: