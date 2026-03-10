Sắc hồng bao phủ các con đường ở TPHCM

Hoa kèn hồng bung nở rực rỡ khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, nhiều người đi đường bị thu hút bởi vẻ đẹp khó cưỡng của loài hoa cánh mỏng này.

Hoa kèn hồng mọc thành từng chùm 10-20 bông, mới nở có màu hồng nhạt và đậm dần theo thời gian. Hoa có hình dáng giống những chiếc chuông nhỏ.

Hoa kèn hồng được trồng thử nghiệm tại một số tuyến đường ở trung tâm TPHCM từ năm 2009. Nhiều người còn ví von đây là hoa anh đào của phương Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều tuyến đường ở TPHCM như Điện Biên Phủ, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, Tố Hữu, Nguyễn Tất Thành... như được tô điểm thêm sắc màu bởi loài hoa kèn hồng.

Một góc đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) được phủ kín bởi những tán cây kèn hồng, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.

Hoa kèn hồng "khoe sắc" cạnh tòa nhà Bitexco, một biểu tượng của TPHCM.

Nhiều người đi đường cũng không cưỡng lại vẻ đẹp của loài hoa cánh mỏng này.

Anh Phạm Ngọc Long Thiên (nhân viên văn phòng) tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty để ra đường chụp hoa kèn hồng.

"Năm nào tôi cũng canh đến mùa hoa kèn hồng để xách máy ảnh đi sáng tác. Năm nay, hoa nở sớm và màu hoa có phần nhạt hơn so với mọi năm", anh Long Thiên chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi sắc hoa phai tàn theo thời gian.

Dọc đường Võ Văn Kiệt, không khó để bắt gặp những cây kèn hồng đang nở rộ trong nhiều ngày qua.

Hoa kèn hồng "khoe sắc" trước toà nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh TPHCM trên đường Võ Văn Kiệt (phường Sài Gòn).

Hàng cây hoa kèn hồng khoe sắc trên đoạn đường Tố Hữu (phường An Khánh).

"Mình thấy rất nhiều hình ảnh đẹp về loài hoa kèn hồng trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua, hôm nay mới rảnh để ra ngắm hoa và chụp ảnh. Thực sự vẻ đẹp của loài hoa này khiến mình nhớ đến đất nước Nhật Bản", Đinh Thị Hồng Hà (phường An Khánh) chia sẻ.

Trong cái nắng nóng oi ả giữa mùa khô, hoa kèn hồng bung nở tạo cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại hơn cho không gian thành phố. Hoa kèn hồng chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở rộ khi thời tiết nắng nóng. Hoa nở trong thời gian 4-5 ngày rồi rơi rụng.

Thông thường, hoa kèn hồng nở từ tháng 2 đến hết tháng 5. Có nguồn gốc từ Châu Mỹ, loài hoa này còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng.

Dù chỉ mới được trồng thử nghiệm, nhưng hoa kèn hồng đã trở thành một hình ảnh đẹp, lưu luyến của TPHCM, được nhiều giới trẻ mong chờ, săn đón mỗi mùa hoa nở.