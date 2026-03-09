Gọi mâm cơm 4 món ăn trưa ở Hà Giang, khách kêu đắt vì mức giá 920.000 đồng

Khách phàn nàn mâm cơm 920.000 đồng

Cùng chồng và hai con đi du lịch khu vực Hà Giang cũ (tỉnh Tuyên Quang) 2 ngày, sau khi tham quan làng Lô Lô Chải, chị Vy (tên đã thay đổi, sống ở Đồng Nai) vào quán ăn A Mẩy để ăn trưa.

Gia đình chọn quán này vì vị trí thuận tiện, nằm gần lối ra của làng Lô Lô Chải.

"Quán không có thực đơn hay bảng niêm yết. Một cô gái gọi tôi vào quầy để tư vấn các món ăn", nữ du khách nhớ lại.

Các món ăn trên mâm cơm mà khách gọi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhân viên tư vấn thịt gà bán suất nhỏ nhất là 250.000 đồng, chị Vy đồng ý ăn suất này. Ngoài ra, nữ du khách gọi thêm một bát thịt lợn kho loại nhỏ cho 2 em bé (1 tuổi và 3 tuổi) ăn một đĩa rau xào và một bát canh cá.

"Tôi không hỏi giá thịt kho, rau xào và canh cá vì nghĩ giá không đắt", cô nói thêm.

Ít phút sau, nhân viên bê các món ăn lên, trong đó có đĩa thịt lợn đủ cho 4-5 người. Chị Vy không hài lòng, vì trước đó gia đình chỉ gọi một bát nhỏ.

"Ăn xong, mâm cơm vẫn như còn nguyên, tôi cảm nhận đồ ăn không ngon", chị nói thêm.

Lúc thanh toán, nhà hàng báo giá mâm cơm 920.000 đồng, cụ thể đĩa thịt gà 500.000 đồng, bát canh 150.000 đồng, đĩa rau 50.000 đồng và đĩa thịt kho 220.000 đồng.

Bất ngờ trước đĩa thịt gà 500.000 đồng dù lúc đầu được báo giá 250.000 đồng/suất nhỏ, chị Vy lập tức thắc mắc. Nhân viên giải đáp, một đĩa nhỏ là nửa con gà trọng lượng 1kg nên giá là 500.000 đồng.

"Tôi ngơ ngác khi thấy mức giá đắt đỏ. Do các con mệt mỏi sau chuyến đi nên vợ chồng vẫn trả tiền, không đôi co giữa hai bên", chị Vy cho biết.

Rời khỏi nhà hàng, người phụ nữ không hài lòng về mức giá và chất lượng đồ ăn. Từng du lịch nhiều nơi, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy bị "chặt chém".

Quán chưa có bảng giá niêm yết

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Thuý (chủ nhà hàng A Mẩy), xác nhận có nắm được sự việc khách phản ánh trên mạng xã hội không hài lòng về mâm cơm 920.000 đồng.

Theo chị Thuý, thời điểm nữ du khách ghé ăn trưa, quán vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và chưa chính thức khai trương.

“Chúng tôi dự định chạy thử khoảng một tháng. Nếu lượng khách ổn định sẽ rút kinh nghiệm sau từng buổi bán hàng, hoàn thiện dịch vụ rồi mới tiến hành khai trương. Đến nay, nhà hàng chưa có bất kỳ quảng cáo hay thông báo chính thức nào tới khách hàng”, chị nói.

Liên quan đến tranh cãi quanh mâm cơm có giá 920.000 đồng, chủ quán thừa nhận do mới mở bán, nên chưa kịp làm bảng giá niêm yết cho từng món.

“Sơ suất của tôi là chưa làm bảng giá, chỉ tư vấn miệng cho khách”, chị Thuý chia sẻ.

Chủ nhà hàng cho biết, khách không hỏi giá gà. Gà dùng phục vụ khách là gà lai chọi, mỗi con nặng khoảng 3,6kg, giá nhập khoảng 200.000 đồng/kg. Số gà này được dùng để nấu phở buổi sáng, còn dư sẽ chặt miếng bán cho khách vào buổi trưa.

“Tôi nói chỉ bán nửa con chứ không bán theo phần. Nếu bán theo phần, khách thường chọn thịt đùi, những phần khác như đầu, cổ, cánh sẽ rất khó bán. Tôi sơ suất khi không thông báo giá gà cho khách”, chị nói.

Đối với đĩa thịt lợn giá 220.000 đồng, chị Thuý cho biết khách có yêu cầu mua bát nhỏ nhưng nhà hàng không thể đáp ứng được.

“Tôi bán theo suất, nếu thực khách nào cũng gọi một phần nhỏ sẽ rất khó bán. Mặt bằng của quán nằm ở vị trí đắc địa, giá thuê nhà không hề rẻ, khách gọi một phần nhỏ, không biết bán như thế nào cho phù hợp ”, nữ chủ quán giải thích.

Về bát canh cá giá 150.000 đồng, chủ quán khẳng định mức giá này không cao bởi món ăn được nấu từ 2 lạng thịt cá tầm tươi. Cá tầm này được mua và chuyển từ phường Hà Giang lên.

Trước phản ánh của du khách cho rằng hương vị món ăn chưa ngon, chị Thuý cho biết, thời gian tới quán vẫn giữ nguyên cách nêm nếm hiện tại, vì đó là gia vị truyền thống của quán.

“Có người hợp khẩu vị thì khen ngon, người không hợp sẽ chê cũng là chuyện bình thường”, chị nói.

Nhà hàng A Mẩy tạm dừng hoạt động

Được biết, xã Lũng Cú đã có đoàn kiểm tra nhà hàng A Mẩy. Cơ sở kinh doanh này đang phải tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục giấy tờ và làm bảng giá niêm yết.

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, trưởng đoàn của tổ công tác, cho biết đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú và nhà hàng tại thôn Lô Lô Chải - điểm du lịch cộng đồng nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhà hàng/homestay A Mẩy còn tồn tại 3 vấn đề. Cụ thể, cơ sở kinh doanh không niêm yết giá món ăn theo quy định, không thực hiện đúng kiểm định món ăn 3 bước (lưu mẫu thức ăn hàng ngày) và người trực tiếp chế biến đồ ăn không mặc đồ bảo hộ (đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc thực phẩm chín). Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ làm việc trực tiếp với chủ cơ sở và lập biên bản tại chỗ.

Tại đây, tổ kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại để đơn vị kinh doanh nhanh chóng khắc phục, xây dựng Lô Lô Chải thành điểm đến văn hóa, thân thiện với du khách.

"Nhà hàng mới hoạt động khoảng 20 ngày nên nhiều hạng mục họ chưa nắm rõ. Chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn những thủ tục còn thiếu cần hoàn thiện sớm như phòng cháy chữa cháy. Đơn vị kinh doanh tạm thời dừng hoạt động cho tới khi hoàn thành hồ sơ, thủ tục", ông Khánh thông tin.

Được biết, tổ công tác thành lập từ tháng 11/2025, có những đợt kiểm tra nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn. Riêng đợt Tết vừa qua, tổ tiến hành kiểm tra 3-4 đợt để tuyên truyền.

Hiện Lô Lô Chải có 64 hộ kinh doanh homestay, 5-6 nhà hàng và một số điểm phục vụ các dịch vụ khác. Ông Khánh nhận định, kể từ sau khi nhận danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh, điểm đến này đón khách tăng đột biến. Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khách tới đây tăng 30%-40% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Sình Dỉ Gai (trưởng thôn Lô Lô Chải), cho biết có nắm được sự việc khách phản ánh mâm cơm 920.000 đồng, trong đó đĩa thịt gà 500.000 đồng.

"Mức giá gà như vậy là hơi cao. Quán không có giá niêm yết, hai bên thoả thuận với nhau bằng miệng", ông Gai nói.

Theo ông Gai, sau khi quán hoàn thiện giấy tờ, niêm yết bảng giá, đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật, quán A Mẩy sẽ được mở cửa trở lại.

"Thời gian qua, xã và thôn đã đề nghị các hộ kinh doanh ở Lô Lô Chải phải công khai giá, nguồn gốc thực phẩm để giải thích rõ ràng, tránh cho khách cảm thấy bức xúc khi mua", ông nói.