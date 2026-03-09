Chủ vườn thắng lợi với vụ hoa hướng dương, quà quê phục vụ khách Trung Quốc

Từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vườn hoa hướng dương ở xã Kim Liên (Nghệ An) trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm khi đến quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên những thửa ruộng trồng lúa, hoa màu truyền thống, anh Chu Văn Quân (SN 1986, trú tại xã Kim Liên) đã trồng 20.000 cây hoa hướng dương với kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và thu hút du khách đến với quê hương của mình. Kết quả bước đầu của thử nghiệm cho thấy cây hướng dương sinh trưởng, phát triển tốt trên đất lúa, cho những bông hoa lớn, nở căng, màu sắc đẹp...

Chủ vườn hoa hướng dương có cách hút khách hiệu quả sau Tết (Video: Hoàng Lam).

Hoa hướng dương nở, rộ vàng rực trên những ruộng lúa xanh ngắt, thấp thoáng những mái nhà ngói đỏ tươi, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong khung cảnh làng quê yên bình.

Để tạo không gian đậm chất làng quê xưa, anh Quân còn dựng các tiểu cảnh phục vụ nhu cầu chụp ảnh check-in (trải nghiệm) của du khách. Trong ảnh là vườn hoa hướng dương nhìn từ gian nhà gỗ lợp mái cọ.

Theo anh Quân, vườn mở cửa phục vụ miễn phí khách thăm và chụp ảnh từ ngày 10 tháng Giêng. Anh chia vườn thành 2 khu vực, xuống giống cách nhau nửa tháng nhằm kéo dài thời gian phục vụ khách. Trung bình mỗi ngày có gần 1.000 lượt khách đến chụp ảnh tại vườn hoa hướng dương, vào những ngày cuối tuần, lượng khách tăng 1,5-2 lần.

Nhiều cặp vợ chồng cùng các con, cháu đến vườn hoa chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc những ngày đầu năm mới.

"Mấy lần gia đình tôi dự kiến tới vườn hoa hướng dương Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn cũ) chụp ảnh nhưng hơi xa. Nay trong xã cũng có vườn hoa hướng dương nên vợ chồng, con cháu ra đây chụp ảnh. Vườn không thu phí nhưng chúng tôi cũng góp mỗi người 10.000 đồng để hỗ trợ chủ vườn chăm sóc cây hoa", bà Nguyễn Thị Liên (xã Kim Liên) chia sẻ.

Ông Wang Li (quản lý một công ty đóng tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An) bị hấp dẫn bởi hình ảnh vườn hoa hướng dương được nhân viên đăng tải trên Facebook cá nhân nên quyết định dành ngày nghỉ cuối tuần để "mục sở thị".

Không chỉ mê mẩn vẻ đẹp rực rỡ của vườn hoa hướng dương giữa khung cảnh làng quê Việt Nam yên bình mà vị chủ quản người Trung Quốc cũng bị thu hút bởi những món quà quê như hoa quả sấy, trà sen và các loại nông sản sạch được giới thiệu tại khu vườn. Ông Wang Li rời vườn hoa với 2 tay nặng trĩu những túi quà.

Anh Quân hi vọng cùng với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách khi về thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ sẽ có thêm một điểm check-in những ngày đầu xuân. Bên cạnh đó, anh còn giới thiệu, phục vụ du khách các loại nông sản sạch được chính những người nông dân nơi đây canh tác hay sản phẩm đặc sản được trồng, sản xuất từ các địa chỉ uy tín trong tỉnh Nghệ An.

Trong ảnh, anh Quân đang giới thiệu với du khách về loại ngô hoa quả, loại ngô giàu giá trị dinh dưỡng có thể ăn sống.

Dự kiến vườn hoa hướng dương sẽ mở cửa phục vụ khách đến giữa tháng 2 âm lịch. Từ thành công bước đầu của mô hình này, anh Chu Văn Quân hi vọng sẽ mở thêm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn từ du lịch canh nông.