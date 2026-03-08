3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp 8/3

Sáng 8/3, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết với chuỗi hoạt động kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tâm điểm của sự kiện là màn đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài và diễu hành áo dài qua các tuyến đường trung tâm, thu hút hàng nghìn người tham gia và theo dõi.

Lễ hội Áo dài năm nay, do Sở Du lịch TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp tổ chức, bao gồm 17 hoạt động chính cùng nhiều sự kiện hưởng ứng trên toàn thành phố.

Riêng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khoảng 3.000 người đã cùng nhau đồng diễn, tạo nên một bức tranh đa sắc màu với những tà áo dài truyền thống, kết hợp cùng các tiết mục dân vũ sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là quy mô đồng diễn và diễu hành lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 50.000 người đăng ký tham gia tại nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM, việc mở rộng quy mô này không chỉ nhằm quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh TPHCM thân thiện, nghĩa tình mà còn góp phần kích cầu du lịch và thu hút đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn sau khi sắp xếp địa giới hành chính.

Sự kiện này không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch thành phố.

Sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã dần trở thành một hoạt động văn hóa đặc trưng, góp phần định vị TPHCM như một điểm đến văn hóa, sáng tạo và hội nhập.

Với chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng", Lễ hội diễn ra xuyên suốt tháng 3 tại nhiều địa điểm nổi bật như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 TPHCM và nhiều di tích lịch sử.

Bên cạnh các hoạt động trình diễn và diễu hành, Lễ hội còn mở ra không gian sáng tạo cho các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng yêu áo dài, với nhiều bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ biển đảo, cảng biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, chuyển đổi số và đô thị thông minh, thể hiện sự kết nối giữa di sản truyền thống với hơi thở của thời đại.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động văn hóa, Lễ hội Áo dài còn được định hướng trở thành sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng của TP.HCM, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế. Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong thời điểm hướng tới kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội, từ xây dựng gia đình đến tham gia phát triển đất nước.